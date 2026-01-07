Lo que hay que saber sobre skeleton en los Juegos Olímpicos de Invierno

Alguna vez se preguntó al exatleta estadounidense de skeleton John Daly por qué alguien decidiría lanzarse de cabeza por un tobogán cubierto de hielo en un delgado trineo sin más equipo de seguridad que un casco.

Daly se rió. "Si supiera eso, probablemente no estaría aquí", expresó.

El skeleton será el deporte para los buscadores de emociones durante los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. No todos pueden patinar, no todos han estado en esquíes, muy pocos se atreverían a intentar el salto de esquí, pero cualquiera que haya jugado en la nieve probablemente conoce la sensación que experimentan los competidores de skeleton el día de la carrera.

Es la emoción de estar en un trineo, ganar velocidad, tratar de averiguar cómo dirigir sin tener nada con qué hacerlo, luego levantarse y hacerlo todo de nuevo.

Este deporte ha estado en los Juegos Olímpicos desde 1928, pero tuvo dos largas pausas y regresó al programa en 2002.

De qué se trata

El skeleton es el deporte de deslizamiento en que el competidor se lanza de cabeza. Las carreras comienzan con el trineo en el hielo, y el deportista agarrando una de sus manijas, generalmente con una mano. El competidor corre unos 30 metros para ganar velocidad, luego salta sobre el trineo y se acomoda para un recorrido que puede superar los 129 kph por la pista. Los atletas dirigen el trineo con sutiles movimientos de su cuerpo y piernas, todo mientras sus barbillas a menudo están a solo unos centímetros de la superficie gélida.

A quién observar

Puede que no haya un favorito más grande para la medalla de oro en los Juegos de Milán-Cortina que el británico Matt Weston, campeón mundial que ha dominado la mayoría de las competiciones internacionales. Fue apenas 15º en los Juegos de Beijing, pero luego ha conseguido oro-plata-oro en los últimos tres campeonatos mundiales. En la carrera femenina, hay una gran cantidad de favoritas para medallas y la elección sentimental podría ser la gran austriaca Janine Flock, tal vez la mejor competidora en skeleton de la historia, pero aún no ha ganado una medalla olímpica ni un oro en campeonatos mundiales. Y en el debut del evento de skeleton por equipos mixtos en los Juegos Olímpicos, hay que observar a los estadounidenses Mystique Ro y Austin Florian, los campeones mundiales reinantes en esa carrera.

Sedes y fechas

La competencia se llevará a cabo del 12 al 15 de febrero en el Centro de Deslizamiento de Cortina.

Momentos memorables

Jimmy Shea y Tristan Gale ganaron el oro para Estados Unidos cuando este deporte regresó al programa olímpico en Salt Lake City en 2002. Shea competía poco después de la muerte de su abuelo, el patinador olímpico Jack Shea, quien ganó dos medallas de oro en Lake Placid en 1932, y el padre de Jimmy Shea, Jim, fue un esquiador olímpico para Estados Unidos en 1964. Jon Montgomery de Canadá pasó de ser un héroe nacional a una leyenda en los Juegos de Vancouver 2010 cuando ganó el oro en la carrera de skeleton masculino. De camino a una entrevista posterior, un espectador le entregó una jarra de cerveza y él rápidamente bebió la mitad.

Datos curiosos

El deporte data de finales del siglo XIX, y se cree que su nombre inusitado proviene de cómo los primeros trineos de metal construidos para el deporte tenían una apariencia ósea, esquelética. El skeleton estuvo en los programas olímpicos de 1928 y 1948, cayó en el olvido antes de ser revivido como un deporte de la Copa del Mundo y regresar a los Juegos Olímpicos en 2002.

