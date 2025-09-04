Lo que muestran las encuestas sobre la opinión de los estadounidenses sobre los mandatos de vacunas

WASHINGTON (AP) — La mayoría de los estadounidenses dice que los niños deben vacunarse para asistir a la escuela. Sin embargo mientras Florida planea convertirse en el primer estado en eliminar los mandatos de vacunación infantil, los adultos en Estados Unidos también son menos propensos a considerar estas inmunizaciones como importantes en comparación con hace varias décadas.

Las tasas de vacunación infantil de rutina están disminuyendo, y menos estadounidenses ahora dicen que es extremadamente importante que los niños se vacunen, particularmente entre los republicanos. Las encuestas indican que para el grupo relativamente pequeño pero influyente de estadounidenses que se oponen a las vacunas infantiles, las preocupaciones sobre la libertad personal y la influencia del gobierno son prominentes.

Las vacunas infantiles previenen cuatro millones de muertes en todo el mundo cada año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y no solo protegen a los individuos; crean "inmunidad de grupo", es decir, cuando suficientes personas tienen inmunidad para detener la propagación descontrolada de una enfermedad. Mantiene a todos seguros al prevenir brotes que pueden enfermar a los vulnerables.

Esto es lo que muestran las encuestas recientes sobre las opiniones sobre las vacunas infantiles y cómo han cambiado. -Los estadounidenses apoyan ampliamente los mandatos de vacunación. La medida de Florida es una desviación significativa de décadas de políticas públicas e investigaciones que han demostrado que las vacunas son seguras y la forma más efectiva de detener la propagación de enfermedades contagiosas.

También va en gran medida en contra de la opinión pública general sobre los requisitos de vacunación, aunque algunas encuestas sugieren que los adultos en Estados Unidos son menos propensos a aceptar los mandatos de vacunación que hace varias décadas.

Aproximadamente ocho de cada 10 adultos en Estados Unidos en una encuesta de Harvard/SSRS de marzo dijeron que los padres deberían estar obligados a vacunar a sus hijos contra enfermedades prevenibles como el sarampión, las paperas y la rubéola para asistir a la escuela, incluyendo mayorías de demócratas y republicanos. Y alrededor de siete de cada 10 adultos en Estados Unidos en una encuesta de New York Times/Ipsos dijeron que los niños sanos deberían estar obligados a vacunarse debido al riesgo para los demás.

Una encuesta de Gallup de 2024 encontró una división más estrecha, sin embargo, con aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos diciendo que el gobierno debería exigir a todos los padres que vacunen a sus hijos contra enfermedades contagiosas como el sarampión, mientras que poco menos de la mitad dijo que el gobierno debería mantenerse al margen.

Eso es un cambio dramático desde 1991, cuando otra encuesta encontró que el 81% de los estadounidenses decía que el gobierno debería exigir las vacunas infantiles.

Los republicanos son menos propensos a ver las vacunas como importantes. La caída en el apoyo a los requisitos de vacunación infantil se debe principalmente a los republicanos. La encuesta de Gallup de 2024 encontró que el 60% de los republicanos se oponen a los mandatos de vacunación del gobierno.

Al mismo tiempo, los republicanos también son menos propensos a ver las vacunas como importantes. En la encuesta de Gallup, solo alrededor de una cuarta parte de los republicanos dijo que era "extremadamente importante" que los padres vacunaran a sus hijos, en comparación con aproximadamente 60% de los demócratas.

Los dos partidos comenzaron a divergir en el tema antes de la pandemia de COVID-19, pero la brecha se amplió sustancialmente después de 2019, cuando los republicanos se volvieron mucho más propensos a descartar la importancia de las vacunas infantiles.

Un poco más de la mitad de los estadounidenses estaban "extremadamente" o "muy" preocupados de que la decisión de no vacunar a niños llevaría a más brotes de enfermedades infecciosas, según una encuesta de AP-NORC de enero, pero los demócratas estaban más preocupados que los republicanos o los independientes. Muchos han escuchado afirmaciones falsas sobre los riesgos de las vacunas. A medida que figuras prominentes como Kennedy se niegan a reconocer el consenso científico de que las vacunas infantiles no causan autismo, una encuesta de KFF de abril muestra que alrededor del 60% de los adultos en Estados Unidos han escuchado o leído la afirmación falsa de que las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola, también conocidas como las vacunas MMR, han demostrado causar autismo en los niños.

Aproximadamente un tercio ha escuchado la afirmación falsa de que recibir la vacuna contra el sarampión es más peligroso que infectarse con esa enfermedad, según KFF.

Apenas un 5% de los adultos en Estados Unidos piensan que esa afirmación es "definitivamente verdadera", encontró la encuesta, pero menos de la mitad dice que es "definitivamente falsa", con un número significativo expresando incertidumbre.

Oposición a los mandatos de vacunación puede ser más sobre decisión particular que sobre salud

Otra encuesta, sin embargo, sugiere que las preocupaciones sobre los derechos de los padres pueden estar jugando un papel más importante que las preocupaciones sobre la salud.

La encuesta de Harvard/SSRS de marzo encontró que entre aquellos que no apoyan los requisitos de vacunación infantil de rutina, alrededor de ocho de cada 10 dijeron que una "razón principal" para esa oposición era que debería ser decisión de los padres vacunar o no a su hijo.

Muchos menos opositores a las vacunas, el 40%, dijeron que las preocupaciones sobre la salud eran una razón principal.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Lindsay Whitehurst y Josh Boak.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.