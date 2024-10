Lo que pueden y no pueden decir las encuestas sobre la contienda presidencial en EEUU

WASHINGTON (AP) — La contienda presidencial es reñida.

Eso es todo lo que las encuestas nacionales pueden decirnos en este momento, incluso si parece que la demócrata Kamala Harris está abajo en una encuesta o el republicano Donald Trump lo está en otra.

Y eso está bien.

Aunque las encuestas se consideran a veces proyecciones, no están diseñadas para decir quién es probable que gane.

Las encuestas son mejores para unas cosas que para otras. Seguir los cambios en la intención de voto es difícil con una encuesta, sobre todo cuando el número de votantes realmente persuadibles es relativamente pequeño. Las opiniones de los votantes pueden cambiar antes del día de las elecciones, y a menudo lo hacen. Los sondeos a pie de urna sólo pueden captar los puntos de vista de la gente durante un único momento. Incluso entonces, un margen que parece que podría decidir unas elecciones -digamos, un candidato tiene un 48% de apoyo y el otro un 45%- puede no ser una diferencia real ni mucho menos.

Cuando los periodistas de The Associated Press cubren las elecciones, las cifras de los sondeos de intención de voto no son el centro de atención. La razón es que AP cree que enfocarse en los sondeos preelectorales puede exagerar la importancia o fiabilidad de esas cifras.

Las encuestas de los años electorales siguen siendo útiles, sobre todo cuando tratan de evaluar cómo se siente el público respecto a los candidatos o al estado del país. Nos dicen claramente, por ejemplo, que muchos estadounidenses querían que el presidente demócrata Joe Biden abandonara la carrera de 2024. Pero no son lo mismo que un resultado electoral, e incluso una encuesta realizada justo antes del día de las elecciones sigue reflejando la opinión antes de que se hayan emitido todos los votos.

Las encuestas son herramientas útiles, pero es importante no exagerar su precisión. Después de todo, una organización de sondeos no puede hablar con todas las personas del país. Se basan en una muestra para obtener una estimación estadísticamente válida de las opiniones de todos los adultos. Aunque las encuestas pueden dar una aproximación razonable de las opiniones del grupo más amplio, la cuestión es cuánto puede variar cada resultado.

El margen de error, que todas las empresas de sondeos de alta calidad comparten con sus resultados, ayuda a calcular esa parte de esa incertidumbre. Esto significa que en una encuesta con un margen de error de más o menos 3 puntos porcentuales, un 47% de los votantes dicen que apoyarán a un candidato concreto, lo que significa que hay muchas posibilidades de que entre el 50% y el 44% de los votantes apoyen a ese candidato. Si el otro candidato tiene un 45% de apoyo, que en realidad podría estar entre el 42% y el 48%, la diferencia de 2 puntos porcentuales no es estadísticamente significativa.

Por eso AP sólo dirá que un candidato lleva la delantera si ese candidato supera en más del doble el margen de error.

Cuando se trata de un subgrupo, en lugar de una muestra nacional, el error potencial es aún mayor. Cuantas menos personas se entrevisten, mayor será el margen de error. Esto significa que las encuestas a nivel estatal o las encuestas que miden las opiniones de un subgrupo como las mujeres, los hombres, los hispanoamericanos o los afroestadounidenses están sujetas a un error aún mayor que un resultado nacional.

El margen de error de muestreo no es la única fuente de error de las encuestas. Es simplemente la única que puede cuantificarse utilizando métodos estadísticos establecidos. Pero también hay otros factores. La redacción y el orden de las preguntas pueden influir en las respuestas. La habilidad del entrevistador puede influir. Incluso en las encuestas de alta calidad, algunos encuestados pueden ser menos propensos a responder, lo que significa que sus opiniones pueden estar infrarrepresentadas.

Las encuestas nacionales miden la opinión de los votantes de todo el país sobre las elecciones. Pero no es así como elegimos a los presidentes.

El sistema del Colegio Electoral significa que las elecciones presidenciales se deciden funcionalmente por un pequeño número de estados. Así que, en cierto modo, fijarse en las encuestas de esos estados es una mejor manera de evaluar el estado de la carrera.

Pero los sondeos a nivel estatal presentan sus propias dificultades. No se realizan con la misma frecuencia que los sondeos nacionales y algunos estados son encuestados más a menudo que otros. Además, el número de personas encuestadas en los sondeos estatales suele ser menor que en los nacionales, lo que significa que el margen de error es más amplio.

Algunos medios de comunicación u organizaciones publican promedios de encuestas o agregados que combinan los resultados de varias encuestas en una sola estimación. Hay algunas organizaciones que elaboran promedios o modelos de sondeos durante las elecciones para tratar de determinar qué candidato va en cabeza en los sondeos generales.

Pero hacer promedios de los resultados de las encuestas no elimina el error de sondeo y puede presentar problemas adicionales. Los promedios de sondeos contienen sus propias decisiones metodológicas, como qué encuestas se incluyen o reciben mayor peso. Algunas de ellas también incluyen otros factores, como el estado de la economía, para convertir esas estimaciones en previsiones.

En los sondeos electorales, los promedios de las encuestas pueden proporcionar una idea general del estado de una contienda. Pero también es importante no exagerar la precisión de un promedio o esperar que sea una bola de cristal sobre el resultado de las elecciones. A veces, los resultados individuales de varias encuestas diferentes pueden dar una mejor idea de la variedad potencial de resultados que un promedio reducido a una sola cifra.

____

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

____

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

AP