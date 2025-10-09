Lo que sabemos del acuerdo para un alto el fuego en Gaza

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo para la primera fase de un alto el fuego en Gaza, tras días de conversaciones indirectas en Egipto sobre un plan del presidente estadounidense Donald Trump.

Catar, que ayudó a negociar el acuerdo junto con Egipto, Estados Unidos y Turquía, dijo que se alcanzó "la primera fase del acuerdo para el cese el fuego en Gaza, que llevará al fin de la guerra, la liberación de los rehenes israelíes y los prisioneros palestinos, y la entrada de la ayuda humanitaria".

TODOS los rehenes serán liberados pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna", escribió Trump en su red social Truth Social.

Esto es lo que sabemos del acuerdo que se espera se firme el jueves en Egipto.

- ¿Qué incluye el acuerdo? -

Una fuente de Hamás precisó que el acuerdo contempla la liberación de 20 rehenes israelíes en su poder de una sola vez a cambio de unos 2000 palestinos: 250 condenados a cadena perpetua y otros 1700 detenidos por Israel desde el 7 de octubre de 2023.

El intercambio debería ocurrir dentro de las 72 horas de implementación del acuerdo, que también fue "acordado con facciones palestinas", le dijo a la AFP una fuente con conocimiento de las negociaciones.

El acuerdo también prevé "retiros específicos de tropas israelíes que coincidan con el intercambio y la entrada de ayuda" humanitaria a la Franja de Gaza, afectada por una hambruna, agregó la fuente.

Con el acuerdo, se estima que entrarán a diario al menos 400 camiones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza los primeros cinco días después del cese el fuego, y que aumente con el pasar de los días, dijo una fuente de Hamás.

También prevé el "regreso de las personas desplazadas desde el sur de la Franja de Gaza a (la Ciudad de) Gaza y al norte de inmediato", añadió.

Hamás le pidió a Trump que presione a Israel a implementar plenamente el acuerdo y "no permitir que evada o postergue en la implementación de lo acordado".

- ¿Qué sigue? -

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, dijo que las partes estuvieron de acuerdo con "todos los términos y mecanismos de implementación de la primera fase del acuerdo de cese el fuego".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que prevé que su gobierno apruebe el acuerdo el jueves.

Se espera que el acuerdo se firme formalmente el jueves hacia el medio día (09H00 GMT), según le dijo a la AFP una fuente conocedora del acuerdo bajo condición de anonimato.

Una fuente de Hamás dijo que las negociaciones para la segunda fase del cese el fuego deberían empezar "inmediatamente".

El plan de 20 puntos de Trump pide un cese el fuego en Gaza, la liberación de los rehenes, el desarme de Hamás y un retiro gradual de Israel del territorio.

