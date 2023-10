El grupo insurgente que gobierna Gaza, Hamas, lanzó el sábado un ataque múltiple sin precedentes contra Israel, disparando miles de proyectiles mientras decenas de combatientes cruzaban la protegida frontera por varios puntos y tomaban por sorpresa al país en un importante feriado.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró que Israel estaba “en guerra" y pidió la movilización masiva de los reservistas del ejército.

La invasión revivió el doloroso recuerdo de la Guerra de Yom Kipur de 1973 casi 50 años después.

A continuación, las últimas noticias:

Las aerolíneas cancelaron más de 80 vuelos hacia y desde Tel Aviv el sábado por la noche —aproximadamente el 14% de todos los vuelos programados— debido al ataque sin precedentes en Israel por parte del grupo militante Hamas, según FlightAware.

Delta Air Lines y American Airlines cancelaron vuelos el sábado por la noche y el domingo por la noche desde el aeropuerto JFK de Nueva York a Tel Aviv, aunque un vuelo de regreso de Delta pudo salir de Tel Aviv el sábado por la noche. United Airlines también canceló un vuelo del sábado desde San Francisco. Un vuelo anterior de United giró sobre Groenlandia y regresó a San Francisco.

La aerolínea alemana Lufthansa canceló varios vuelos entre Frankfurt y Tel Aviv.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo en un discurso televisado a su conmocionada nación que la guerra contra el grupo extremista Hamas, que el sábado lanzó una sorpresiva incursión contra Israel, “tomará su tiempo”.

La conflagración más reciente estalló cuando docenas de combatientes de Hamas penetraron en la Franja de Gaza y localidades israelíes cercanas, donde mataron a docenas de personas y secuestraron a otras en un sorpresivo ataque sin precedentes a primeras horas del día durante una importante festividad judía.

Netanyahu dijo que las fuerzas militares israelíes utilizarán toda su fuerza para destruir la capacidad de Hamas. También prometió que los responsables pagarán un alto precio si “lesionan incluso un solo cabello” a los rehenes israelíes en poder de Hamas.

Israel ha mantenido un bloqueo contra Gaza desde que Hamas tomó el control del territorio en 2007. Los enconados enemigos han librado cuatro guerras desde entonces.

El rey Abdullah II de Jordania hizo un llamado a que se intensifiquen los esfuerzos internacionales para frenar una escalada en la más reciente ola de violencia entre palestinos e Israel.

En un comunicado, el Palacio Real indicó que Abdullah conversó con el presidente Joe Biden sobre maneras para impedir una escalada del conflicto y proteger a los civiles.

Abdullah advirtió que la continuación de una escalada tendrá repercusiones negativas en la región y subrayó la necesidad de que se ejerza moderación, se proteja a los civiles y se respete el derecho internacional humanitario.

Los combatientes de Hamas dispararon miles de cohetes y docenas de ellos ingresaron en localidades israelíes próximas a la Franja de Gasa en un ataque sorpresivo sin precedentes a primeras horas del sábado durante una importante festividad judía.

Se trató del ataque más cruento contra Israel en décadas.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó “en los términos más enérgicos” los ataques de Hamas, exhortó a la moderación y destacó que la violencia no puede resolver el conflicto entre Israel y los palestinos.

Guterres dijo por intermedio de su vocero Stephane Dujarric que “solo puede lograr la paz mediante negociaciones que conduzcan a una solución de dos Estados”.

El secretario general llamó a “respetar y proteger a los civiles” en todo momento como exige el derecho internacional.

El Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una reunión de emergencia a puertas cerradas a las 1900 GMT del domingo por pedido de Malta y Emiratos Árabes Unidos.

—

El dirigente de la oposición israelí dice que propone al primer ministro Benjamin Netanyahu formar un gobierno de emergencia.

Yair Lapid dijo en un comunicado que se reunió el sábado con Netanyahu y le propuso reemplazar su coalición de extrema derecha por un gobierno amplio de unidad nacional con los partidos centristas.

Dijo que Netanyahu sabe que “no puede manejar una guerra” con sus socios actuales. “Israel necesita que lo dirija un gobierno profesional, experimentado y responsable”, dijo, y añadió que esa coalición enviaría un mensaje a sus enemigos de que Israel está unido.

—

La milicia Hamas dice que tiene “docenas” de soldados israelíes cautivos en la Franja de Gaza.

Un vocero del ala militar del grupo dijo que los soldados —entre ellos algunos oficiales— fueron capturados durante una incursión sorpresiva a Israel el sábado.

Abu Obedia dijo que los cautivos se encontraban en “lugares seguros” y túneles de los milicianos.

Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una reunión de emergencia a puertas cerradas a las 1900 GMT del domingo por pedido de Malta y Emiratos Árabes Unidos.

___

El servicio nacional de rescates de Israel dice que al menos 70 personas han muerto en la incursión de Hamas al país, y que cientos más han resultado heridas.

La cifra fue difundida por el servicio Magen David Adom mientras continuaban los combates el sábado.

Los hospitales están tratando a cientos de heridos, decenas de los cuales se encuentran en estado crítico.

___

El Ministerio de Salud palestino en Gaza dice que al menos 198 personas han muerto y otras 1.610 han resultado heridas en el territorio por los ataques de Israel en represalia por el asalto de Hamas contra Israel.

Israel ha llevado a cabo varios ataques aéreos en Gaza y se ha enfrentado a hombres armados en la valla fronteriza que rodea el territorio costero.

___

Un vocero del ejército israelí dice que continúan los combates en 22 localidades del sur de Israel unas 12 horas después de que Hamas lanzó su ataque sorpresivo desde la Franja de Gaza.

El vicealmirante Daniel Hagari dijo que Israel está atacando Gaza desde el aire y que las operaciones en tierra eran inminentes.

Hagari confirmó que había toma de rehenes en las poblaciones de Ofakim y Beeri. Previamente, voceros israelíes y de Hamas confirmaron la toma de rehenes israelíes.

___

La misión de mantenimiento de paz de la ONU desplegada en la frontera entre Líbano e Israel dijo que está vigilando de cerca la situación en Israel.

En un comunicado, la fuerza dijo que sus miembros están ubicados a lo largo de la frontera para mantener la estabilidad y ayudar a evitar que se intensifique la situación.

“También hemos adaptado y reforzado nuestra presencia en toda nuestra zona de operaciones, incluidas las operaciones contra el lanzamiento de cohetes”, declaró la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL).

Han pasado meses desde que se lanzaron cohetes desde el Líbano hacia el norte de Israel. La zona fronteriza ha permanecido relativamente tranquila desde que en agosto de 2006 finalizara una guerra de un mes entre Israel y Hezbolllah.

La FPNUL declaró que su jefe está en contacto con todas las partes desde que comenzó la violencia en el sur de Israel “para garantizar una coordinación eficaz y evitar malentendidos".

La fuerza dijo que su principal objetivo es preservar la estabilidad a lo largo de la Línea Azul y evitar cualquier escalada “que podría tener consecuencias desastrosas para las personas que viven en la zona".

___

El ejército israelí ha confirmado que militantes de Hamas mantienen como rehenes a civiles y soldados israelíes en Gaza. El ejército no dijo cuántos rehenes fueron secuestrados, pero su captura marca una escalada importante en los combates.

El ejército confirmó las declaraciones de Hamas sobre que sus combatientes habían secuestrado a varios israelíes tras infiltrarse en la valla de separación de Israel, fuertemente fortificada, e irrumpir en comunidades israelíes del sur del país.

El ejército no ofreció más detalles el sábado. Las redes sociales se han llenado de videos que muestran a combatientes de Hamas arrastrando por el suelo a soldados israelíes sin vida y haciendo desfilar por las calles de Gaza a civiles capturados.

___

El Centro Médico Soroka de la ciudad de Beersheba, en el sur de Israel, dijo que estaba tratando a al menos 280 víctimas, 60 de ellas en estado grave. El hospital Barzilai, en Ashkelon, cerca de Gaza, apuntó que trataba a 182 heridos, de los cuales 12 estaban críticos.

En la Franja de Gaza no había información oficial sobre bajas, pero reporteros de The Associated Press presenciaron funerales por 15 personas y vieron llegar otros ocho cadáveres a un hospital. No estuvo claro de inmediato si eran combatientes o civiles.

—

El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos dijo estar “conmocionado y horrorizado” por el lanzamiento de un gran número de proyectiles contra Israel y la muerte de al menos 22 personas en el país.

Volker Türk pidió el cese inmediato de la violencia e hizo un llamado a ambos bandos y a los “países clave de la región" para reducir la tensión y evitar un mayor derramamiento de sangre.

En un comunicado, Türk se mostró “profundamente preocupado por los reportes acerca de la toma de civiles israelíes como rehenes".

Türk indicó que “este ataque está teniendo un impacto horrible en los civiles israelíes” y recordó que la población civil no debe objetivo en estos operativos.

“Observo también que las fuerzas israelíes han respondido con ataques aéreos sobre la densamente poblada Franja de Gaza, en los que habrían muerto al menos cinco personas. Les pido que tomen todas las precauciones para evitar víctimas civiles allí”, añadió.

Los líderes europeos condenaron el ataque de Hamas y expresaron su solidaridad con Israel.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escribió en X — la red social antes conocida como Twitter — que el ataque “es terrorismo en su forma más despreciable” y que “Israel tiene derecho a defenderse de ataques tan atroces".

El canciller de Alemania, OIaf Scholz, indicó que el lanzamiento de proyectiles por parte de los insurgentes y la escalada de la violencia “nos conmocionan profundamente”. Además, afirmó que “Alemania condena esos ataques de Hamas y está con Israel”.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que condena “con firmeza” los “ataques terroristas” contra Israel y expresó “mi total solidaridad con las víctimas, sus familias y sus seres queridos”.

El ministro italiano de Exteriores italiano, Antonio Tajani, dijo que su gobierno condena los incidentes “con la mayor firmeza”.

“Están en peligro las vidas de personas, la seguridad de la región y la reanudación de cualquier tipo de proceso político”, dijo en X.

—

El grupo insurgente libanés Jezbolá felicitó a Hamas por su operación contra Israel señalando que tenía “respaldo divino y promete una victoria definitiva y total”.

Según Jezbolá, el ataque es una respuesta a los “crímenes de Israel” y a los ataques a los lugares sagrados, y “la voluntad del pueblo palestino y el fusil de la resistencia es la única alternativa para hacer frente a la ocupación”.

___

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, cuya ciudad tiene la mayor población judía fuera de Israel, calificó el ataque de “acción cobarde de una organización terrorista”.

El alcalde dijo que las autoridades municipales vigilan para el caso de posibles amenazas.

“Si bien no hay una amenaza creíble a la ciudad de Nueva York en este momento, nuestro gobierno está en contacto con líderes judíos de los cinco distritos y hemos ordenado a la policía que envíe recursos adicionales a las comunidades y casas de oración judías para garantizar que todos tengan lo necesario para sentirse seguros”, dijo en un comunicado en el que también expresó condolencias.