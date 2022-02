LO ÚLTIMO: ataque causa 198 muertos, dice ministro ucraniano

Las noticias más recientes sobre la crisis entre Ucrania y Rusia:

___

KIEV, Ucrania — La ofensiva rusa sobre Ucrania deja 198 fallecidos y más de 1.000 heridos, dice el ministro ucraniano de Salud.

Entre las víctimas mortales había tres niños, explicó Viktor Lyashko el sábado en un comunicado que no aclaraba si el dato incluía tanto las bajas civiles como las militares.

Otras 1.115 personas, entre ellas 33 menores, han resultado heridas desde que Rusia lanzó el jueves una ofensiva sobre el país con masivos ataques aéreos y de misiles y una operación terrestre desde el norte, el este y el sur.

___

VARSOVIA, Polonia — Según la agencia de refugiados de Naciones Unidas, más de 120.000 ucranianos ha huido del país desde el inicio de la invasión rusa.

Hablando mientras las tropas de Moscú enfrentaban al ejército ucraniano en la capital, Kiev, el sábado, la alta comisionada adjunta de ONU para los refugiados, Kelly Clements, señaló en una entrevista con la televisora CNN que se espera que la situación empeore.

“Ahora vemos que más de 120.000 personas se han marchado a los países vecinos", dijo. “La recepción que están teniendo por parte de las comunidades locales, de las autoridades locales, es tremenda. Pero es una situación dinámica. Estamos realmente devastados, obviamente, con lo que se avecina”.

La mayoría de los refugiados se dirige a Polonia y Moldavia, aunque también llegan a Rumanía, Eslovaquia y Hungría.

___

PARÍS — El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice estar convencido de que “esta guerra durará” y advierte que la invasión rusa a Ucrania tendrá graves consecuencias para los europeos.

En una visita a la Feria Agrícola Francia, en París, el sábado, Macron dijo que las exportaciones de sectores como el vinícola y el del cereal, además de los precios de la energía, se verán afectados por la ofensiva del Kremlin sobre su vecino.

“La guerra ha regresado a Europa. Esta guerra fue elegida unilateralmente por (Vladimir) Putin”, señaló en referencia al presidente ruso.

“Esta guerra durará y todas las crisis que conlleva tendrán consecuencias duraderas", añadió Macron. “Debemos prepararnos con mucha determinación y también con mucha solidaridad".

De acuerdo con el presidente francés, se ha puesto en marcha un “plan de resistencia”, pero no ofreció más detalles.

La Unión Europea, junto a Estados Unidos y muchos otros países, ha anunciado amplias sanciones contra Rusia.

___

LA HAYA, Holanda — El gobierno de Holanda saca al personal de su embajada de Ucrania ante la invasión rusa del país.

El Ministerio de Exteriores anunció el sábado que el embajador, Jennes de Mol, y su equipo, que ya se habían trasladado de Kiev a Lviv antes del asalto ruso, serán reubicados en Jaroslaw, Polonia, debido al deterioro de la seguridad en esta ciudad.

___

LONDRES — Gran Bretaña señala que la invasión rusa a Ucrania se ha visto ralentizada por la fuerte resistencia ucraniana.

El secretario británico de Fuerzas Armadas, James Heappey, apuntó los combates en la capital, Kiev, se limitaban por el momento a “focos muy aislados de fuerzas especiales y paracaidistas rusos”.

“Las principales columnas blindadas que se acercan a Kiev están todavía lejos”, añadió.

“Parece que el plan ruso no se está ejecutando según lo previsto. Creo que esto será una gran preocupación para el presidente (Vladimir) Putin y apuntas más bien al hecho que de que había mucha arrogancia en su plan y a que podría haber estado mal asesorado", dijo el ministro.

___

MOSCÚ — El ejército de Rusia dice haber disparado una andanada de misiles de crucero contra instalaciones militares ucranianas.

El vocero del Ministerio de Defensa de Rusia, el general Igor Konashenkov, afirmó el sábado que su ejército atacó una serie de instalaciones militares ucranianas con misiles de crucero Kalibr de largo alcance.

Desde el inicio de la invasión el jueves, las tropas de Moscú han golpeado 821 instalaciones militares ucranianas — incluyendo 14 bases áreas y 19 puestos de mando — y destruyeron 24 sistemas de misiles de defensa aérea, 48 radares, siete aviones de guerra, siete helicópteros de combate, nueve drones, 87 tanques y ocho buques de la Armada, detalló el portavoz.

Konashenkov no indicó cuántos soldados ucranianos fallecieron y no mencionó bajas en el lado ruso. Tanto sus reclamos como los de las autoridades ucranianas, que sostienen que sus fuerzas han causado miles de bajas de Moscú, no pudieron verificarse de forma independiente.

Según Konashenkov, el ejército ruso ha tomado el control total de la ciudad sureña de Melitopol, a unos 35 kilómetros tierra adentro de la costa de Mar de Azov, y los separatistas prorrusos han logrado avances significativos en la región oriental del Donbás.

___

KIEV, Ucrania — El alcalde de Kiev dice que un misil alcanza un edificio de apartamentos, pero no se reportan víctimas de inmediato.

Vitali Klitschko señaló que el proyectil impactó el sábado contra un inmueble de gran altura en las afueras, al suroeste de la ciudad, cerca del aeropuerto de Zhuliany, y que los equipos de rescate se dirigían a la zona.

Klitschko publicó una imagen en una aplicación de mensajería que mostró un enorme agujero en uno de los laterales del edificio que había arrasado varios departamentos.

Las tropas rusas estaban presionando en su ataque a la capital mientras tratan de avanzar desde varios frentes. La invasión del país comenzó el jueves con masivos ataques aéreos y de misiles y con la entrada de tropas desde el norte, el este y el sur.

___

KIEV, Ucrania — El ejército ucraniano frena un intento ruso de tomar una base área militar, dice la alcaldesa de una ciudad al sur de Kiev.

Natalia Balansynovych, regidora de Vasylkiv, que está a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de Kiev, afirmó el sábado que las tropas aerotransportadas rusas aterrizaron cerca de la ciudad durante la noche y trataron de tomar la base. También se registraron fuertes combates en la calle principal de Vasylkiv, apuntó.

Los soldados ucranianos repelieron los avances rusos y la situación estaba calmada, dijo Balansynovych apuntando que hubo muchas víctimas mortales, aunque no ofreció cifras.

___

KIEV, Ucrania — Un asesor del presidente de Ucrania dice que los combates son intensos en la capital, Kiev, y en el sur del país, y que el ejército está rechazando los ataques rusos.

El asesor de Volodymyr Zelenskyy, Mykhailo Podolyak, dijo el sábado que pequeños grupos de soldados rusos trataron de infiltrarse en Kiev e iniciaron confrontaciones con las tropas locales. Según señaló, Moscú quiere hacerse con el control de la capital y destruir el liderazgo nacional, pero apuntó que las tropas del Kremlin no han conseguido avanzar y que las de Kiev controlan la situación en la ciudad.

Podolyak apuntó que las fuerzas rusas se estaban centrando también en el sur del país, con intensos combates en Kherson, justo al norte de Crimea; en los puertos de Mykolaiv y Odesa, en el Mar Negro, y en torno a Mariupol.

De acuerdo con el asesor, Rusia considera prioritario tomar el sur, pero no ha logrado avances significativos.

“Ucrania no se ha limitado a resistir. Ucrania está ganando", declaró Podolyak en una conferencia de prensa.

___

KIEV, Ucrania — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, vuelve a asegurar que el ejército del país hará frente a la invasión rusa.

En un video grabado en una calle en el centro de Kiev, Zelenskyy dijo que no se ha marchado de la ciudad y desmintió las afirmaciones de que los soldados ucranianos depondrían las armas.

“Protegeremos el país", afirmó. “Nuestra arma es nuestra verdad, y nuestra verdad es nuestra tierra, nuestro país, nuestro hijos. Y lo defenderemos".