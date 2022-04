LO ÚLTIMO: Banco central de Rusia reduce tasa de interés

Los últimos acontecimientos de la guerra en Ucrania:

___

LONDRES - El banco central de Rusia informó el viernes que reducirá una tasa de interés clave y habrá más reducciones próximamente.

La decisión indica que el banco cree que los estrictos controles de capital y otras medidas severas están ayudado a estabilizar el rublo y el sistema financiero de Rusia pese a la intensa presión de las sanciones de Occidente debido a la guerra en Ucrania.

El banco dijo que reducirá su tasa de referencia del 20% al 17% a partir del lunes. Había subido la tasa desde 9,5% el 28 de febrero, cuatro días después de la invasión, como una forma de apoyar al golpeado rublo.

Un desplome de la moneda podría empeorar la ya elevada inflación para los consumidores rusos al dispararse el costo de los bienes importados.

El aumento de tasa camnbiaria muestra cómo el banco central ha logrado estabilizar aspectos clave de la economía con controles severos, al apuntalar artificialmente al rublo y permitir que regrese a los niveles previos a la invasión de Ucrania, incluso en momentos en que Occidente arrecia las sanciones.

___

TOKIO - Japón expulsó a ocho diplomáticos rusos y funcionarios comerciales, y anunció que reducirá de forma gradual las importaciones de carbón y petróleo rusos.

El primer ministro Fumio Kishida dijo el viernes que Moscú debe rendir cuentas por “crímenes de guerra” en Ucrania y recalcó que el mundo atraviesa un “momento crítico” en sus intentos para que el gobierno ruso ponga fin a su invasión de Ucrania.

Agregó que Japón también prohibirá las importaciones de madera, vodka y otros bienes rusos, así como la nueva inversión japonesa en Rusia. También intensificará las sanciones contra los bancos rusos y congelará los bienes de unas 400 personas o grupos más.

La reducción de las importaciones japonesas de combustibles fósiles rusos es una decisión complicada para el país, que cuenta con pocos recursos, y podría significar un cambio en su política energética hacia fuentes más renovables y energía nuclear. Rusia representa el 11% de las importaciones de carbón de Japón.

Horas antes, el ministro de Exteriores de Japón anunció que expulsará a ocho diplomáticos y funcionarios comerciales rusos, una medida similar a las tomadas por países europeos.

___

MADRID — La ministra de Defensa española pronostica una guerra “larga y cruel” en Ucrania.

Margarita Robles dijo el viernes que las matanzas y presunta tortura de civiles en la población de Bucha eran “la punta del iceberg” en cuanto a las atrocidades cometidas desde que las fuerzas rusas invadieron Ucrania.

Las pruebas de violencia contra los civiles salieron a la luz cuando las fuerzas rusas se retiraron de la población en las afueras de Kiev.

Robles dijo a la emiisora Antena 3 que la ofensiva prevista en la región de Donbás, en el este del país —donde separatistas prorrusos combaten al gobierno ucraniano desde 2014— probablemente traerá nuevos horrores.

Pronosticó que las fuerzas rusas infligirán más “crueldad” a los habitantes de la región.

___

BRATISLAVA, Eslovaquia - Eslovaquia donó su sistema de defensa aérea S-300 de la era soviética a Ucrania, informó el viernes el primer ministro.

Eduard Heger hizo el anunció durante una visita a Kiev, la capital de Ucrania, con altos funcionarios de la Unión Europea previo a una reunión planeada el viernes con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Zelenskyy mencionó los S-300 por nombre cuando habló con legisladores de Estados Unidos por video el mes pasado, pidiendo sistemas de defensa que permitieran a Ucrania “cerrar los cielos” a los aviones de guerra y misiles rusos.

Bulgaria, Eslovaquia y Grecia, todos miembros de la OTAN, tienen los S-300, que pueden lanzar misiles a cientos de kilómetros (millas) de distancia y derribar misiles crucero y aviones de guerra.

Eslovaquia había dicho que estaba dispuesto a dar sus S-300 bajo la condición de que tuviera un reemplazo adecuado.

___

BRUSELAS — El embajador de la Unión Europa en Ucrania regresará a Kiev, una decisión que muestra la mejora de la situación de seguridad y el compromiso del bloque de 27 naciones con el asediado país.

Josep Borrell, jefe de la política exterior de la UE, realizó el anunció el viernes durante una visita a la capital ucraniana donde, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió con el presidente Volodymyr Zelenskyy.

Borrell afirmó que el regreso del diplomático ayudará a garantizar que la UE y el gobierno de Ucrania colaboran de forma más directa y estrecha.

Las fuerzas rusas trataron de avanzar sobre la ciudad en los días posteriores al inicio de la invasión e 24 de febrero, pero a pesar de los graves daños y numerosas bajas, Kiev resistió a los ataques y el gobierno pudo seguir trabajando desde allí.

Borrell calificó de “impresionante" que el ejecutivo funcionase plenamente bajo esas “dificilísimas circunstancias”.

___

ROMA — Los precios de alimentos como los cereales o los aceites vegetales alcanzan su nivel más alto el mes pasado debido a la guerra rusa en Ucrania y a las “enormes interrupciones en el suministro” que está causando, dice Naciones Unidas.

La agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, dijo que su Índice de Precios de los Alimentos, que monitorea las variaciones mensuales en el precio internacional de una canasta de productos básicos, alcanzó un promedio de 159,3 puntos el mes pasado, un 12,6% más que en febrero.

El dato de ese mes había sido ya el más elevado desde la creación de la herramienta en 1990.

Según la FAO, la guerra en Ucrania fue en gran medida la responsable del incremento del 17,1% en los cereales, incluyendo el trigo y otros como la avena, la cebada y el maíz. Rusia y Ucrania son, en conjunto, las responsables de alrededor del 30% de las exportaciones mundiales de trigo y del 20% de las de maíz.

___

LONDRES — Gran Bretaña incluye a dos hijas del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su lista de personas sancionadas siguiendo medidas similares de Estados Unidos y la Unión Europea.

El gobierno anunció el viernes la congelación de los activos y el veto a las visas de Katerina Tikhonova y Maria Vorontsova, las hijas del mandatario ruso, así como a Yekaterina Vinokurova, hija del ministro de Exteriores del país, Sergéi Lavrov.

Gran Bretaña dijo que ha sancionado a más de 1.200 ciudadanos y empresas rusas desde el inicio de la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, incluyendo 76 oligarcas y 16 bancos.

En total, las naciones occidentales han congelado activos por importe de 275.000 millones de libras (360.000 millones de dólares), equivalentes al 60% de las reservas rusas de divisas, agregó.

___

KIEV, Ucrania — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dice que alrededor de 30 personas fallecieron y unas 100 más resultaron heridas tras un ataque con proyectiles sobre la estación de tren de Kramatorsk, en el este de país.

En publicaciones en redes sociales, Zelenskyy dijo que en el momento del ataque en la estación había miles de personas. El máximo responsable del servicio ferroviario ucraniano, Olexander Kamyshin, realizó comentarios similares.

Kramatorsk es una ciudad ubicada en una parte de la región de Donetsk controlada por el gobierno ucraniano. La estación se utilizaba para la evacuación de la población civil.

Los separatistas prorrusos de la región culparon del incidente a las fuerzas gubernamentales.

___

KIEV, Ucrania — El gobernador de la región ucraniana de Sumy, en la frontera con Rusia, pide a la población local que evite circular por pistas forestales, caminar al borde de la carretera y acercarse a equipos militares destruidos tras la retirada de las tropas rusas de la región.

Dmytro Zhyvytskyy advirtió el viernes a través de la app de mensajería Telegram que los residentes siguen en peligro por las minas y otras municiones que dejaron atrás los rusos.

En un mensaje dirigido aparentemente a la población local, Zhyvytskyy dijo que cualquier explosión que se escuche en la zona en el corto plazo será probablemente por el trabajo de los rescatistas y especialistas en limpieza de minas desactivando la munición y los demás explosivos.

A principios de semana dijo que Rusia no controlaba ya ningún poblado en la región.

___

KIEV, Ucrania — Un ataque con proyectiles causa más de 30 muertos y 100 heridos en una estación de tren que se utilizaba para evacuar a civiles en el este de Ucrania, según las autoridades.

El máximo responsable del servicio ferroviario ucraniano, Olexander Kamyshin, dijo en la app de mensajería Telegram que el incidente ocurrió el viernes en Kramatorsk, una ciudad en la región de Donetsk.

De acuerdo con el gobernador, Pavlo Kyrylenko, en el momento del ataque en la estación había miles de personas que se preparaban apara marcharse a zonas más seguras mientras Rusia concentra a sus tropas en el este de Ucrania.

___

BRUSELAS — La Unión Europea impone sanciones a dos hijas mayores del presidente de Rusia, Vladimir Putin, dentro de un nueve paquete de medidas contra Moscú por la invasión de Ucrania, según dos funcionarios comunitarios.

Bruselas incluyó a Maria Vorontsova y Katerina Tikhonova en su lista actualizada de personas que se enfrentan a la congelación de activos y a la denegación de visas de viaje. Los dos funcionarios del bloque, de distintos países miembro, hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el listado no era público todavía.

La medida sigue a una similar adoptada por Estados Unidos dos días antes.

___

BRUSELAS — El primer ministro de Eslovaquia, Eduard Heger, y dos altos cargos de la Unión Europea están en Kiev para tratar de reforzar el apoyo del bloque a una Ucrania arrasada por la guerra.

Heger explicó en un tuit el viernes que él, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de la política exterior comunitaria, Josep Borrell, llevarán propuestas comerciales y de ayuda humanitaria al presidente Volodymyr Zelenskyy y a su gobierno.

Según el político eslovaco, las medidas incluyen “una oferta para transportar cereales, incluyendo trigo”. Ucrania es uno de los principales exportadores de trigo del mundo y la guerra rusa está provocando escasez, sobre todo en Oriente Medio.os antes de que las tropas rusas

___

LONDRES — Al menos parte de las fuerzas rusas que se retiraron del norte de Ucrania se trasladarán al Donbás, una región del este, para seguir combatiendo, dijo el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña.

En su reporte diario, las autoridades británicas señalaron que muchas de esas unidades necesitarán un importante reabastecimiento antes de poder desplegarse en el este, añadiendo que cualquier reubicación masiva desde el norte podría tomar al menos una semana.

Por otra parte, los bombardeos rusos sobre ciudades del sur y el este continuaban, agregó apuntando que las tropas de Moscú han avanzado más hacia el sur de la ciudad de Izum, de gran importancia estratégica y que continúa bajo su control.

___

MOSCÚ — Rusia ha sufrido “bajas significativas de tropas" durante su operación militar en Ucrania, dice el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

“Sí, hemos tenido bajas significativas de tropas y es una gran tragedia para nosotros”, afirmó Peskov.

Durante una entrevista exclusiva con la televisora británica Sky el jueves, el vocero insinuó que la operación podría terminar “en un futuro próximo”. Las fuerzas rusas “están haciendo todo lo posible para poner fin a esa operación”, dijo.

“Y esperamos que en los próximos días, en un futuro próximo, esta operación alcance sus objetivos o que termine por las negociaciones entre la delegación rusa y la ucraniana".