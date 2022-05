LO ÚLTIMO: Blinken: Guerra agrava los problemas en América

Los acontecimientos más recientes de la guerra en Ucrania:

___

WASHINGTON - El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirma que la guerra en Ucrania ha agravado los problemas en el hemisferio occidental que causó la pandemia del coronavirus, como el aumento de la pobreza.

La preocupación de que la guerra disminuya la disponibilidad de alimentos y aumente los precios ha desatado el temor de que aumente el hambre y la inanición en otras naciones. Blinken dijo en el almuerzo anual de la Cumbre de las Américas el martes que los efectos de la guerra se resienten después de que la pandemia infligiera “un daño económico masivo en toda la región”.

En el discurso de apertura del almuerzo en Washington, Blinken declaró: “Ahora, con la brutal guerra de agresión del gobierno ruso contra Ucrania, muchos de estos problemas preexistentes, estas condiciones previas, se han agravado, elevando el precio de los productos básicos esenciales en toda América, desde los fertilizantes hasta el trigo y el petróleo, reduciendo los mercados de exportación decisivos para muchas industrias de América, y obligando a los hogares de toda la región a tomar medidas drásticas a medida que el coste de la vida se dispara.”

Blinken planea presidir dos reuniones de las Naciones Unidas a finales de este mes con el objetivo de destacar cómo la guerra en Ucrania y otros conflictos afectan a la disponibilidad de alimentos y a los precios.

___

El ejército ruso aseguró que su artillería atacó más de 400 objetivos en Ucrania durante la última jornada.

El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el mayor general Igor Konashenkov, dijo el martes que los objetivos incluyeron posiciones de artillería ucranianas, bastiones de tropas y dos depósitos de combustible.

Konashenkov aseguró asimismo que los aviones rusos alcanzaron otros 39 blancos, incluidas concentraciones de tropas y armas y dos puestos de mando.

Aseguró que un radar de artillería suministrado por Estados Unidos, cuatro radares de defensa aérea y seis depósitos de municiones se encontraban entre los objetivos destruidos con armas guiadas de precisión durante el último día.

No fue posible verificar las afirmaciones de Konashenkov de forma independiente.

___

LEÓPOLIS, Ucrania — Por lo menos cuatro explosiones estremecieron a la ciudad ucraniana de Leópolis el martes, aparente indicio de otro bombardeo ruso.

Las explosiones ocurrieron poco antes de las 8:30 en distintas localidades, detonando alarmas de carros y sirenas de emergencia. No se supo de inmediato qué estructuras fueron alcanzadas.

El alcalde Andriy Sadovyi, en un app de mensajes, llamó a la población a buscar refugio. El servicio de trenes fue suspendido.

La electricidad se volvió intermitente en la ciudad por unos momentos. Sadovyi reconoció en otro mensaje que los ataques afectaron el servicio de seguridad, pero no dio detalles.

Funcionarios de la ciudad habían tenido el lunes una conferencia de prensa con el máximo representante diplomático de Estados Unidos en el país para hablar de los planes de reabrir una embajada en la ciudad.

___________________________________

MOSCÚ - Moscú está dispuesto a dialogar con Ucrania, aseguró el martes el presidente ruso, Vladimir Putin, en una llamada al presidente francés, Emmanuel Macron.

“A pesar de la incongruencia de Kiev y de su falta de preparación para un trabajo serio, la parte rusa todavía está lista para el diálogo”, aseguró Putin, según una declaración del Kremlin acerca de la conversación.

Putin también le informó a Macron sobre el curso de la “operación militar especial” de Rusia, agregó el Kremlin.

Añadió que ambos mandatarios también analizaron la seguridad alimentaria mundial y que Putin subrayó que las sanciones occidentales han exacerbado la situación.

___

SIN PROCEDENCIA — Las fuerzas rusas dicen que han reanudado sus ataques a la planta siderúrgica Azovstal en la ciudad portuaria de Mariúpol.

Vadim Astafyev, vocero del Ministerio de Defensa, dijo el martes que los combatientes ucranianos atrincherados en la planta “salieron de los sótanos, tomaron posiciones en el territorio y los edificios de la planta”. Astafyev indicó que las fuerzas rusas junto con fuerzas rebeldes de Donetsk estaban usando “artillería y aviones... para destruir esas posiciones de fuego".

La planta siderúrgica es el último bastión de la resistencia ucraniana en una ciudad controlada por las fuerzas rusas. Más de 100 civiles, entre ellos varios niños, salían de la planta en un operativo de evacuación supervisado por la ONU y la Cruz Roja.

___

BRATISLAVA, Eslovaquia — El ministro de energía de Eslovaquia dice que el país no está preparado para unirse al embargo sobre el petróleo ruso decretado por la Unión Europea como parte de un nuevo paquete de sanciones aplicado a Rusia debido a su invasión de Ucrania.

Eslovaquia depende casi totalmente del petróleo ruso que recibe por el oleoducto Druzhba, construido en la era soviética. El ministro de Economía, Richard Sulik, dijo a la prensa el martes que la única refinería eslovaca, Slovnaft, no puede pasar inmediatamente del crudo ruso a otro. Una modificación de la tecnología tomaría varios años, aseguró.

“Sin duda insistiremos en la exención”, dijo Dulik.

Los gobernantes de la UE debaten nuevas propuestas de sanciones, que incluirían un embargo petrolero por etapas. Los 27 países miembros debatirían los planes el miércoles, los que entrarían en vigor en los días siguientes.

___

GINEBRA — La responsable de incidencias de la Organización Mundial de la Salud para Ucrania dice que los evacuados de la sitiada planta metalúrgica Azovstal en Mariúpol “están en camino" a zonas controladas por el gobierno de Kiev, lejos de una de las zonas con combates más intensos en la guerra.

Hablando con reporteros en Ginebra por videoconferencia desde Zaporiya, una ciudad en manos de Kiev, la doctora Dorit Nitzan señaló que los equipos de la agencia de salud de Naciones Unidas y otros grupos de ayuda se han movilizado para ayudar a las decenas de evacuados, hasta unos 100, desde la planta.

“Las cosas se están moviendo", afirmó. “Sabemos que están en camino".

Nitzan apuntó que la OMS no tiene claro qué tipo de necesidades sanitarias tendrán los evacuados, pero los hospitales próximos y los equipos de traumatología están alerta para ayudarles a su llegada.

El coordinador de ayuda humanitaria de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja dirigían el operativo luego de que en los últimos días se cerrase el acuerdo entre las autoridades ucranianas y las rusas.

Según Nitzan, alrededor de un centenar de personas han logrado salir de Mariúpol en sus propios vehículos en los últimos días.

___

LEÓPOLIS, Ucrania — El ejército británico cree que el ejército ruso es ahora “significativamente más débil" tras las derrotas en su guerra en Ucrania.

“El ejército de Rusia es ahora significativamente más débil, tanto material como conceptualmente, como resultado de su invasión de Ucrania. Su recuperación se verá exacerbada por las sanciones. Esto tendrá un impacto duradero en la capacidad de Rusia para desplegar su fuerza militar convencional”, afirmó el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña el martes en en Twitter en su reporte diario del conflicto.

Según el ministerio, aunque Moscú duplicó su presupuesto de defensa entre 2005 y 2018, el programa de modernización que ha llevado a cabo “no ha permitido que Rusia domine a Ucrania”.

“Los fallos tanto en la planificación estratégica como en la ejecución operativa han hecho que sea incapaz de convertir su fuerza numérica en una ventaja decisiva”, añadió el reporte.

___

LEÓPOLIS, Ucrania — Imágenes satelitales analizadas por The Associated Press muestran cerca de 50 helicópteros militares rusos en una base próxima a la frontera con Ucrania.

La imagen, tomada el lunes por Planet Labs PBC, muestra a los helicópteros en Stary Oskol, Rusia, a unos 175 kilómetros (110 millas) al noreste de la ciudad ucraniana de Járkiv.

Los aparatos están estacionados en la pista y sobre la hierba del aeropuerto civil. Cerca, hay equipamiento militar de apoyo.

Rusia ha estado empleando helicópteros militares de ataque en su guerra en Ucrania, para volar más cerca del suelo y esquivar los misiles antiaéreos.

Otra imagen mostró que un puente que ha sido objetivo constante de los ataques Moscú cerca de la ciudad portuaria de Odesa, en el Mar Negro, seguía en pie a mediodía del lunes. Tiene importancia estratégica ya que conecta Odesa con el campo y podría ser clave para la defensa de la zona.

___

ROMA — El papa Francisco declara a un diario italiano que, unas tres semanas después del inicio de la invasión, se ofreció a viajar a Moscú para reunirse con el presidente de Rusia pero aún no ha recibido respuesta.

El Corriere della Sera citó el martes al pontífice diciendo que el ofrecimiento de visitar a Vladimir Putin en la capital rusa se realizó a través del número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, 20 días después del inicio de la invasión.

“Por supuesto, sería necesario que el líder del Kremlin ofreciese alguna oportunidad. Pero todavía no hemos recibido repuesta y seguimos presionando, aunque me temo que Putin no puede ni quiere mantener esta reunión en este momento", afirmó Francisco.

El papa contó que habló por videoconferencia con el líder de la Iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Cirilo, durante 40 minutos y que, en la primera mitad de la conversación “con un papel en la mano, leyó todas las justificaciones para la guerra. Yo escuché y le dije: ‘No entiendo nada de esto. Hermano, no somos clérigos del Estado, no podemos utilizar el lenguaje de la política, sino el Jesús… Para ello tenemos que encontrar caminos para la paz, para dejar de disparar armas’".

___

MOSCÚ — Más de un millón de personas, incluidos casi 200.000 niños, han sido llevadas de Ucrania a Rusia desde que comenzó la invasión rusa, según dice el Ministerio ruso de Defensa en declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticias TASS.

Entre ellos había 11.550 personas, incluidos 1.847 niños, trasladadas en las 24 horas previas “sin la participación de las autoridades ucranianas”, dijo Mikhail Mizintsev, del Ministerio de Defensa.

Esos civiles “fueron evacuados al territorio de la Federación Rusa desde las peligrosas regiones” de Donetsk, Luhansk y otras zonas de Ucrania, según el reporte. No se dieron detalles sobre los lugares o las circunstancias de los traslados.

Durante toda la guerra, Ucrania ha acusado a las tropas de Moscú de llevar civiles a Rusia o a zonas controladas por Rusia contra su voluntad, algo que el Kremlin ha negado.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenksyy, dijo el lunes a la televisora estatal griega ERT que medio millón de ucranianos han sido “llevados de forma ilegal a Rusia u otros lugares, contra su voluntad”.