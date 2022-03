LO ÚLTIMO: China: OTAN no debe avanzar hacia el este

Los últimos acontecimientos en la guerra de Rusia en Ucrania:

___

BEIJING — El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Le Yucheng, dice que la OTAN debe cumplir lo que él considera su promesa de no expandirse hacia el este.

En un discurso el sábado, Le criticó las sanciones impuestas por las potencias occidentales a Rusia tras la invasión de Ucrania y sostuvo que la causa profunda de la guerra es “la mentalidad de Guerra Fría y la política de poder”.

Reiterando un argumento del Kremlin, el diplomático chino dijo que si “la ampliación (de la OTAN) siguiera avanzando, se acercaría a ”las afueras de Moscú donde un misil alcanzaría el Kremlin en siete u ocho minutos".

“Acorralar a un gran país, en particular una potencia nuclear, tendría repercusiones demasiado espantosas para contemplar”, dijo.

Dijo que el presidente chino Xi Jinping en conversaciones con su par estadounidense Joe Biden el viernes exhortó a las partes en Ucrania a demostrar "voluntad política y mantener el diálogo y las negociaciones. Estados Unidos y la OTAN también deberían dialogar con Rusia sobre el meollo de la crisis ucraniana y responder a los reclamos de seguridad tanto de Rusia como Ucrania.

___

LEÓPOLIS, Ucrania — Un oficial ucraniano confirma a un medio local que las fuerzas rusas atacaron con un misil el viernes un depósito de municiones y misiles en el asentamiento Delyatyn, región de Ivano-Frankivsk en el oeste de Ucrania.

El vocero de las fuerzas aéreas ucranianas Yurii Ihnat dijo al diario Ukrainskaya Pravda que aún no había certeza sobre si el misil utilizado era el Kinzhal, el misil hipersónico más moderno ruso, u otro.

Horas antes, el vocero del Ministerio de Defensa ruso Igor Konashenkov declaró que se atacó el arsenal subterráneo de Delyatyn con el misil hipersónico Kinzhal, empleado por primera vez en combate. Según funcionarios rusos, el Kinzhal, trasportado por cazabombarderos MiG-31, tiene un alcance de 2.000 kilómetros y vuela a 20 veces la velocidad del sonido.

___

LEÓPOLIS, Ucrania — En las últimas 24 horas, las fuerzas rusas han atacado ocho ciudades y localidades en la región oriental de Donetsk utilizando su aviación, misiles y artillería pesada.

La policía nacional ucraniana señaló en un comunicado en Telegram el sábado que al menos 37 edificios residenciales e instalaciones de infraestructura sufrieron daños, y que decenas de civiles fallecieron y resultaron heridos en el operativo. El ejército ruso disparó contra Mariúpol, Avdivka, Kramatorsk, Pokrovsk, Novoselydivka, Verkhnotoretske, Krymka y Stepne.

“Entre los objetivos civiles destruidos por Rusia hay viviendas de varias plantas y privadas, una escuela, un jardín de infantes, un museo, un centro comercial y edificios administrativos”, detalló la nota.

Los suburbios de Bucha, Hostomel, Irpín y Moshchun, al noroeste de la capital, Kiev, también sufrían ataques el sábado. El gobierno de la región dijo que la ciudad de Slavutich, al norte de Kiev, estaba “completamente aislada" y que se detectó equipamiento militar ruso al noreste y al este de la capital.

___

LEÓPOLIS, Ucrania — La Fiscalía General de Ucrania acusa a las fuerzas de seguridad y militares de Rusia de secuestrar a un periodista ucraniano que cubría la ofensiva de Moscú en el este y el sur del país.

En un comunicado publicado el sábado en Facebook, la fiscalía alegó que el Servicio Federal de Seguridad, FSB, y el ejército ruso habrían secuestrado supuestamente a un periodista del medio ucraniano Hromadske el martes en Berdiansk, una ciudad portuaria ocupada de la región sureña de Zaporiyia. La nota no identificó al reportero, pero dijo que se desconoce su paradero y que se ha abierto una investigación criminal.

Hromadske tuiteó el viernes que no había podido contactar con la reportera Victoria Roshchyna desde la semana pasada.

“Según hemos sabido por testigos, en ese momento la periodista se encontraba en la temporalmente ocupada Berdiansk. El 16 de marzo supimos que el día anterior (probablemente el 15 de marzo), Victoria Roshchyna fue detenida por el FSB ruso. Actualmente no sabemos dónde está", dijo el medio.

Ni el FSB ni el ejército ruso realizaron comentarios acerca de las acusaciones.

___

BEIJING — El viceministro chino de Exteriores culpa una vez más a la OTAN de la guerra en Ucrania y critica las sanciones contra Rusia durante un discurso en una conferencia en Beijing.

Le Yucheng dijo que la OTAN era un “vestigio de la Guerra Fría” y que su expansión podría causar “repercusiones demasiado terribles” para una gran potencia como Rusia.

Sus declaraciones se produjeron tras la conversación entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de China, Xi Jinping, sobre la guerra el viernes.

China ha culpado reiteradamente del conflicto a la alianza de seguridad, liderada por Washington, por llevar la situación a un punto conflictivo para Moscú y Kiev.

___

LONDRES — El exprimer ministro británico David Cameron participa de forma activa en la campaña para ayudar a los refugiados ucranianos en Polonia.

Cameron, que dirigó el país entre 2010 y 2016, tuiteó una foro en la que aparece conduciendo un camión acompañada de la etiqueta #standwithukraine (#estamosconUcrania). El político dijo que llevaban “de todo, desde pañales a productos sanitarios, ropa de abrigo y kits de primeros auxilios".

El viaje está organizado por Chippy Larder, un banco de alimentos de Chipping Norton, la localidad natal de Cameron, en el sur de Inglaterra.

___

LONDRES — La secretaria de Exteriores de Gran Bretaña acusa al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de emplear las conversaciones con Ucrania de “cortina de humo” mientras intensifica la violencia contra el país.

En declaraciones al diario Times of London, Liz Truss dijo ser “muy escéptica" acerca de la seriedad con la que Rusia enfrenta el diálogo y acusó a las fuerzas de Moscú de tratar de crear un espacio para reagruparse y desbloquear su estancada ofensiva.

“No vemos ninguna retirada seria de las tropas rusas ni ninguna propuesta seria sobre la mesa", afirmó añadiendo que el Kremlin recurrirá a una violencia “cada vez peor” a medida que su campaña militar se tambalee.

El jefe de la agencia de inteligencia de defensa británica, el teniente general Jim Hockenhull, afirmó que las fuerzas rusas han pasado a una “estrategia de desgaste” al no haber podido tomar las principales ciudades del país en las tres semanas desde que inició su ofensiva.

___

BERLÍN — Alemania recibió a más de 200.000 refugiados ucranianos desde el inicio de la invasión rusa, dice la policía federal del país.

Según el Ministerio del Interior, 207.747 refugiados ucranianos llegaron al país hasta el sábado, aunque se espera que el número real sea mucho más alto.

Los ucranianos no necesitan visa para entrar al país y la policía federal solo registra a quienes llegan en tren o bus. Como dentro de la Unión Europea no hay controles fronterizos, quienes llegan desde Polonia en auto no suelen entrar a los conteos oficiales. Tampoco se contabiliza a quienes se alojan con familiares o amigos en el país a menos que soliciten ayudas al gobierno alemán.

___

SOFÍA, Bulgaria - El primer ministro de Bulgaria, Kiril Petkov, descarta entregar ayuda militar a Ucrania pero dice que el país, aliado de la OTAN, seguirá brindando ayuda humanitaria.

“Estando tan cerca del conflicto, ahora mismo tengo que decir que no podemos enviar asistencia militar a Ucrania. No será posible", dijo Petkov en una conferencia de prensa conjunta en la capital del país con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin.

Bulgaria, que pese a no tener frontera con Ucrania ha recibido a miles de refugiados, aceptó albergar a un nuevo contingente de la OTAN como parte de los esfuerzos de la Alianza para reforzar su flanco oriental. Entre esas tropas habrá unos 150 soldados de infantería estadounidenses.

___

LEÓPOLIS, Ucrania — El gobernador de la región de Zaporiyia, Oleksandr Starukh, anuncia un toque de queda de 38 horas en la ciudad homónima del sur del país, desde las 16:00 horas del sábado a las 06:00 del lunes.

“Por su seguridad, no salgan a la calle ni a otros lugares públicos en este tiempo”, dijo Starukh en un mensaje en Telegram el sábado.

Dos misiles que cayeron en los suburbios de la ciudad en la víspera dejaron nueve fallecidos y 22 heridos, según reportó el sábado Ivan Arefiev, vocero del gobierno regional.

Las autoridades locales siguen evacuando a gente de los asentamientos tomados por los rusos y entregándoles ayuda humanitaria, añadió.

___

LEÓPOLIS, Ucrania — La viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, anuncia un acuerdo con Rusia para abrir 10 corredores humanitarios, incluyendo uno desde la sitiada ciudad sureña de Mariúpol, varios en la región de Kiev y otros en la de Luhansk, en el este.

Vereshchuk dijo además que planean llevar ayuda humanitaria a la ciudad de Jersón, que está bajo control ruso.

En un discurso en video el viernes en la noche, el presidente del país, Volodymyr Zelenskyy, declaró que las fuerzas rusas estaban bloqueando las principales ciudades del país para crear condiciones tan miserables que los ucranianos accedan a colaborar con ellas. Además, apuntó que las tropas de Moscú impedían la llegada de suministros a los lugares sitiados en el centro y el sureste.

Imágenes satelitales tomadas el viernes por Maxar Technologies mostraron una larga fila de vehículos saliendo de Mariúpol. Zelenskyy dijo que más de 9.000 personas pudieron abandonar la ciudad en el último día.

___

El ejército ruso dice que utilizó su último misil hipersónico, el Kinzhal, por primera vez en combate durante su ofensiva en Ucrania.

Según el vocero del Ministerio de Defensa ruso, el general Igor Konashenkov, emplearon proyectiles hipersónicos para destruir un almacén subterráneo de las tropas ucranianas, con misiles y munición antiaérea, en la región occidental de Ivano-Frankivsk.

Konashenkov explicó que las fuerzas rusas utilizaron además el sistema de misiles antibuque Bastion contra instalaciones militares ucranianas cerca del puerto de Odesa, en el mar Negro. Rusia empleó por primera vez esta arma durante su campaña militar en Siria en 2016.

___

LEÓPOLIS, Ucrania — La Fiscalía General de Ucrania dice que 112 niños fallecieron y 140 más resultaron heridos en todo el país desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero.

La agencia de Naciones Unidas para la infancia, UNICEF, dijo que más de 1,5 millones de niños han salido del país.

La mayoría de las familias han huido a Polonia, Hungría, Eslovaquia, Moldavia y Rumanía.

UNICEF apuntó que las mujeres y niñas que viajan solas corren un riesgo especial de sufrir violencia de género.

___

LEÓPOLIS, Ucrania — En la sitiada ciudad portuaria de Mariúpol, las fuerzas ucranianas y rusas luchan por la planta siderúrgica de Azovstal, una de las mayores de Europa, dice Vadym Denysenko, asesor del ministro del Interior.

“Ahora hay combates por Azovstal (…) Puedo decir que hemos perdido este gigante económico. De hecho, se está destruyendo una de las plantas metalúrgicas más grandes de Europa", afirmó Denysenko en declaraciones emitidas por televisión el sábado.