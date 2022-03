LO ÚLTIMO: EEUU veta a Rusia de su espacio aéreo

Las noticias más recientes sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y las reacciones en el mundo:

___

WASHINGTON - El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo en su primer discurso sobre el Estado de la Unión que Estados Unidos cerrará su espacio aéreo a todos los vuelos rusos en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Dijo que Estados Unidos está trabajando para confiscar yates y apartamentos de oligarcas rusos.

Biden dedicó los primeros 12 minutos de su discurso a Ucrania. Los legisladores de ambos partidos se pusieron en pie repetidamente y aplaudieron cuando elogió la valentía del pueblo ucraniano y condenó el ataque de Rusia.

Advirtió que habrá costos para la economía estadounidense, pero dijo que, sin consecuencias, la agresión del presidente ruso Vladimir Putin no se limitaría a Ucrania.

Biden declaró que él y todos los miembros del Congreso, independientemente de las diferencias políticas que puedan existir, estaban unidos “con la inquebrantable determinación de que la libertad siempre triunfará sobre la tiranía”.

___

KIEV, Ucrania - El ministerio de Defensa de Ucrania asegura que tiene evidencia de que Bielorrusia, un aliado ruso, se prepara para enviar tropas hacia territorio ucraniano.

A través de un comunicado publicado en Facebook, la dependencia señaló que las tropas bielorrusas ya completaron sus preparativos para el combate y se encuentran concentradas cerca de la frontera norte de Ucrania.

“En las últimas 24 horas, según los hallazgos de inteligencia, ha habido una importante actividad de aeronaves. Además, se ha movilizado una columna de vehículos con alimentos y municiones hacia la frontera”, añadió el comunicado.

___

Ciudad de méxico - el presidente mexicano andrés manuel lópez obrador dijo que su gobierno no impondrá sanciones económicas a rusia por la invasión a ucrania.

El presidente a menudo cita un principio rector de no intervención en los asuntos exteriores.

El martes, el mandatario señaló que “queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto”.

La inversión rusa en México se estima en unos 132 millones de dólares, y el comercio bilateral en más de 2.400 millones de dólares.

López Obrador también rechazó censurar algunos de los medios de comunicación de Rusia y pidió a Twitter que responda a las acusaciones de que está eliminando mensajes favorables a Rusia. En sus palabras, “no podemos estar hablando de la libertad y al mismo tiempo estar limitando la libertad de expresión”.

___

CUPERTINO, California, EE.UU. - Apple ha dejado de vender su iPhone y otros de sus populares productos en Rusia como parte de las estrictas medidas que están implementando las corporaciones en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

La influyente compañía de Silicon Valley anunció sus medidas en un comunicado difundido el martes en medio de la indignación mundial que ha generado el ataque que ordenó el presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania.

Otras importantes compañías estadounidenses, como Google y Twitter, también han reducido sus operaciones en Rusia. Sin embargo, las acciones de Apple podrían ser las más estrictas hasta el momento.

El iPhone y otros dispositivos, como los iPad y las computadoras Mac, son productos codiciados para trabajo y placer. En los últimos tres meses del año pasado, por ejemplo, Apple vendió más smartphones que cualquier otra compañía a nivel mundial, según la empresa de investigación International Data Corp, que no desglosó las ventas en Rusia.

Apple tampoco dio a conocer qué porcentaje de sus 365.000 millones de dólares en ingresos anuales provienen de Rusia.

Además de suspender la venta de dispositivos. Apple señaló que su tienda de apps móviles bloqueará las descargas de RT News y Sputnik News fuera de Rusia. Además, ha dejado de enviar actualizaciones en vivo del tránsito por Apple Maps en Ucrania como una medida de seguridad, tal como ya lo había hecho Google anteriormente.

“Seguiremos evaluando la situación y estamos en comunicación con los gobiernos de relevancia en cuanto a las acciones que estamos implementando”, señaló Apple en un comunicado. “Nos unimos a aquellos en todo el mundo que están pidiendo la paz”.

___

KIEV - Ucrania ha pedido que Rusia sea expulsado del internet.

En una carta enviada el lunes al presidente de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN por sus siglas en inglés), el viceministro de transformación digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, mencionó los “crímenes atroces” de la invasión rusa, incluida la supuesta violación de los Convenios de Ginebra al atacar objetivos civiles.

Federov dijo que los crímenes “han sido posibles en buena medida gracias a la maquinaria de propaganda rusa” y mencionó los ciberataques “por parte del lado ruso” que han obstaculizado la capacidad de comunicación de los ucranianos y de su gobierno.

El viceministro pidió a la ICANN que revoque, permanente o temporalmente, los dominios .ru y .su y apague los servidores primarios de Moscú y San Petersburgo que hacen coincidir nombres y números de dominio.

“Los ciudadanos rusos deben sentir el costo de la guerra”, señaló el martes Oleksandr Ryzhenko, portavoz del gobierno.

La ICANN no comentó de inmediato sobre el tema, pero la autoridad regional de nombres de internet para Europa y la antigua Unión Soviética, RIPE NCC, rechazó la solicitud.

En un correo electrónico dirigido a sus miembros, la junta ejecutiva de RIPE dijo que cree que “los medios para la comunicación no deben verse afectados por disputas políticas domésticas, conflictos internacionales o la guerra”.

Expulsar a Rusia del internet sería una molestia para los hackers rusos, pero no los detendría debido a que aún podrían utilizar otros dominios de internet de alto nivel. Sin embargo, la medida aislaría al público ruso del discurso internacional.

___

MOSCÚ - El presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto que prohíbe sacar de Rusia más de 10.000 dólares en moneda extranjera en efectivo e “instrumentos monetarios”.

Ello en respuesta a las sanciones que los países de Occidente han impuesto sobre Rusia por su invasión a Ucrania, que esta semana hundieron el rublo y provocaron que los rusos acudieran en masa a los cajeros automáticos y bancos temiendo por el destino de sus ahorros.

Otras medidas que ordenó Putin esta semana incluyen obligar a los exportadores rusos a vender el 80% de sus ingresos en moneda extranjera, prohibir a los residentes rusos que proporcionen divisas a los no residentes bajo acuerdos de préstamo y depositar divisas en cuentas bancarias extranjeras.

___

LA HAYA - La máxima instancia judicial de las Naciones Unidas programó para la próxima semana las audiencias de una solicitud presentada por Ucrania para que la corte ordene a Moscú detener su invasión.

Kiev presentó el sábado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que acusa a Rusia de planear un genocidio en Ucrania y pide “medidas provisionales” urgentes que obliguen a Moscú a detener las hostilidades.

Los abogados de Ucrania presentarán sus argumentos el 7 de marzo para respaldar su solicitud. La respuesta de los abogados de Rusia tendrá lugar el 8 de marzo.

La presidenta de la Corte, la jueza estadounidense Joan E. Donoghue, envió el martes un mensaje urgente al ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, en el que subrayaba la necesidad de que Rusia “actúe de manera que permita que cualquier orden que la Corte dicte sobre la solicitud de medidas provisionales surta los efectos adecuados”.

La Corte Internacional de Justicia dirime disputas entre Estados. Suele tardar años en tomar decisiones, pero las órdenes sobre medidas provisionales suelen dictarse con rapidez.

___

NACIONES UNIDAS - Estados Unidos dice expulsar a un “agente de inteligencia” ruso que trabaja para las Naciones Unidas, además de los 12 diplomáticos de la misión rusa ante las Naciones Unidas cuyas expulsiones fueron ordenadas el lunes por participar en espionaje.

El lunes se informó a la ONU de que Estados Unidos estaba tomando medidas para expulsar a un miembro del personal que trabaja para la Secretaría General de la ONU, confirmó el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

“Lamentamos encontrarnos en esta situación, pero estamos dialogando con el país anfitrión”, dijo el martes.

Dujarric rechazó hacer más comentarios por motivos de privacidad y porque el asunto es delicado, pero sí dijo que “lo que hace que esta decisión sea un poco difícil de entender es que el miembro del personal tenía previsto terminar su asignación el 14 de marzo”.

La misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas dijo en un comunicado el lunes que los 12 diplomáticos rusos habían “abusado de sus privilegios de residencia en Estados Unidos al participar en actividades de espionaje que son adversas para nuestra seguridad nacional”.

El martes, un portavoz de la misión estadounidense dijo: “El 28 de febrero, Estados Unidos también inició el proceso para exigir la salida de un agente de inteligencia ruso que trabaja en las Naciones Unidas y que ha abusado de sus privilegios como residente en el país”. El portavoz no estaba autorizado a hablar públicamente y comentó bajo condición de anonimato.

___

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el martes que México no impondrá sanciones económicas a Rusia, tal como lo han acordado otros países, alegando que “no podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con la mesura que debe prevalecer en la política exterior”.

“Queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto”, dijo López Obrador durante su conferencia matutina.

Se estima que en México operan cerca de un centenar de empresa rusas entre las que destacan Lukoil, que tiene un contrato de exploración y extracción de crudos con la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Gazprom, dedicada a la explotación de gas, y la aerolínea Aeroflot.

La inversión rusa en el país latinoamericano se estiman en unos 132,6 millones de dólares, mientras que el comercio binacional alcanza a unos 2.473 millones de dólares, según datos oficiales. México importa de Rusia abonos minerales o químicos nitrogenados, aluminio, productos intermedios de hierro o acero sin alear, caucho sintético y algunos alimentos, y exporta a ese país automóviles tipo turismo, partes y accesorios de vehículos, aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía, matas de cobre, cerveza de malta, entre otros productos.

El gobernante también se pronunció contra la censura de algunos medios de comunicación rusos e indicó que Twitter debe aclarar las denuncias de que estarían tachando mensajes favorables a Rusia. “No podemos estar hablando de la libertad y al mismo tiempo estar limitando la libertad de expresión”, dijo López Obrador tras recordar que el año pasado también se opuso a que la red social censurara al expresidente Donald Trump.

México inicialmente tuvo una posición moderada frente conflicto, pero horas después condenó enérgicamente la invasión de las fuerzas rusas a Ucrania y exigió que se detuvieran los ataques, se respetara la integridad territorial y se garantizara la protección de la población civil.

___

MOSCÚ - Retiran del aire a una emisora rusa crítica del Kremlin, dijo su editor jefe y confirmó The Associated Press, después que las autoridades objetaron su cobertura de la invasión a Ucrania.

Las autoridades tomaron la medida contra Echo Moskvy, una de las emisoras más antiguas de Rusia, al tiempo que presionan a otros medios independientes para que sigan la línea oficial del Kremlin en la cobertura de la invasión.

También amenazaron con bloquear Dozhd, el principal canal de TV independiente del país. La oficina del procurador general acusó a dos medios de difundir contenido que incita a actividades extremistas e “información falsa sobre las acciones del personal militar ruso como parte de una operación especial” en Ucrania.

Poco después del inicio de la invasión el jueves, funcionarios rusos amenazaron a los medios independientes con cerrarlos si su cobertura del ataque se apartaba de la narración oficial, lo que incluía usar los términos “invasión” y “guerra” para definir el asalto.

El sitio web de Current Time, un canal de TV ruso lanzado por Radio Free Europe/Radio Liberty financiada por Estados Unidos y que también ha criticado al Kremlin, se volvió inaccesible el domingo después de recibir una notificación de las autoridades.

___

GINEBRA — El secretario de Estado Antony Blinken pidió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que exija a Rusia rendir cuentas por su invasión de Ucrania.

Blinken, en declaraciones grabadas y luego difundidas ante el organismo de la ONU, también criticó a Rusia por su represión interna, citando reportes de que miles de manifestantes en contra de la guerra han sido detenidos.

El diplomático estadounidense afirmó que el Consejo debe enviarle el mensaje al presidente ruso Vladimir Putin de que “debe cesar este ataque no provocado” y retirar sus fuerzas de Ucrania.

“Debemos condenar firme e inequívocamente el intento por parte de Rusia de derrocar a un gobierno electo democráticamente y por sus graves violaciones de derechos humanos y sus violaciones a la ley humanitaria internacional, y debemos exigir que los perpetradores rindan cuentas”, declaró Blinken.

Estados Unidos está ahora regresando al Consejo de Derechos Humanos, luego de abandonarlo bajo la presidencia de Donald Trump, quien lo consideraba demasiado sumiso ante regímenes autoritarios y demasiado sesgado contra Israel.

___

KIEV — La torre de televisión en la capital de Ucrania fue atacada, según el Parlamento del país, que publicó una foto de nubes de humo a su alrededor.

De acuerdo con los reportes de los servicios de emergencia, hay cinco personas muertas y varios heridos.

Los medios locales informaron que hubo varias explosiones y que los canales de televisión ucranianos dejaron de transmitir poco después.

___

BRUSELAS — Más de 5.000 soldados rusos han sido capturados o asesinados hasta el momento, y las fuerzas ucranianas han eliminado una cantidad significativa de aviones y tanques rusos y algunos sistemas de defensa aérea, dijo un alto funcionario occidental informado por varias agencias de inteligencia.

El oficial indicó que las fuerzas rusas han aumentado el uso de artillería al norte de Kiev y alrededor de la ciudad oriental de Járkiv y la ciudad norteña de Chernihiv, y han estado usando armas más pesadas en las últimas 48 horas.

El funcionario también dijo que las fuerzas rusas se están estancando en la región de Donbás en el este, donde se concentra la mayoría de las fuerzas ucranianas después de ocho años de lucha contra los separatistas respaldados por Rusia. El funcionario habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a informar al respecto a la prensa.

___

GINEBRA - Decenas de diplomáticos se retiraron de dos reuniones de Naciones Unidas en Ginebra donde el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, transmitía una declaración en video, como protesta contra la invasión de Rusia a Ucrania.

Lavrov habló por video ante la Conferencia de Desarme y el Consejo de Derechos Humanos, a la que tenía previsto asistir personalmente antes de que varios países europeos cerraran su espacio aéreo a los aviones rusos.

“Lo que han visto es un fuerte apoyo a Ucrania”, dijo Bonnie Jenkins, responsable de Control de Armamentos y Seguridad Internacional en el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Poco después, en una sala de conferencias dos pisos más arriba, decenas de diplomáticos salieron de la cámara del Consejo de Derechos Humanos.

Un portavoz dijo que unas 100 personas abandonaron la sala.

___

NUEVA DELHI - Un estudiante indio de 21 años murió en un bombardeo en Járkiv el martes por la mañana, mientras los ataques rusos se intensificaban en la segunda ciudad más grande de Ucrania, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de India.

Alrededor de 8.000 ciudadanos indios en Ucrania han regresado a casa en las últimas semanas, y casi 1.400 de ellos han sido evacuados en seis vuelos especiales desde países fronterizos desde que comenzó la invasión de la semana pasada. Se cree que unos 12.000 todavía están a la espera de ser evacuados.

El primer ministro Narendra Modi ha estado en contacto tanto con el presidente ruso Vladimir Putin como con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Pero India se ha abstenido hasta ahora de condenar a Rusia o reconocer la soberanía territorial de Ucrania. La semana pasada, se abstuvo de votar sobre un acuerdo del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía a Moscú frenar la invasión.

___

VARSOVIA - El primer ministro británico, Boris Johnson, dice que el presidente ruso, Vladimir Putin, está utilizando “tácticas bárbaras e indiscriminadas contra civiles inocentes” en la invasión rusa a Ucrania.

De visita oficial en Polonia, Johnson dijo que Putin estaba preparado para “bombardear edificios, matar niños, como estamos viendo en cantidades cada vez mayores”.

Johnson agradeció a Varsovia por acoger a miles de ucranianos que huyen de la violencia. Dijo que el Reino Unido enviaría más ayuda humanitaria y recibiría refugiados “en cantidades considerables”.

El gobierno británico ha sido criticado por no hacer lo mismo que la Unión Europea, que dice que permitirá que los ucranianos se queden hasta tres años sin solicitar asilo. Londres ha dicho que permitirá que los ucranianos en el país traigan a sus familiares inmediatos al Reino Unido. Eso se aplica a parejas e hijos, pero no a padres o hermanos.

___

GINEBRA - La agencia de refugiados de Naciones Unidas dice que alrededor de 660.000 personas han huido de Ucrania a los países vecinos desde el inicio de la invasión rusa.

La cifra, anunciada el martes por ACNUR, supera el conteo de más de 500.000 refugiados de la víspera.

“A este ritmo, la situación parece que se convertirá en la mayor crisis de refugiados en Europa en este siglo”, afirmó Shabia Mantoo, vocera de la agencia.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados pide a los gobiernos que sigan permitiendo la entrada a todos los que huyen del conflicto, incluyendo los ciudadanos de terceros países que viven en Ucrania y se ven obligados a escapar de la violencia.

“Insistimos en que no debe haber discriminación contra ninguna persona o grupo”, añadió.

___

KIEV, Ucrania - El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dice que un misil ruso alcanza una plaza del centro de la ciudad de Járkiv en un acto que califica de “terror no disimulado”.

“Nadie perdonará. Nadie olvidará", dijo el mandatario.

Los bombardeos del ejército ruso alcanzaron objetivos civiles en la segunda mayor ciudad de Ucrania de nuevo el martes.

___

MOSCÚ - El Kremlin niega que el ejército ruso haya utilizado munición de racimo en Ucrania e insistió en que sus fuerzas solo han atacado objetivos militares.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, insistió el martes en que “las tropas rusas no realizan ningún ataque aéreo contra infraestructuras civiles y zonas residenciales”. Las afirmaciones del portavoz contradicen las abundantes pruebas documentadas por The Associated Press de bombardeos indiscriminados contra viviendas, escuelas y hospitales en todo el país.

Peskov rechazó también las acusaciones de que el ejército ruso ha usado munición de racimo y devastadoras bombas de vacío, calificándolo como falsedades.

___

GINEBRA - La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice que ha registrado la muerte de 136 civiles, incluyendo 13 menores, en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, pero advirtió de que la cifra podría ser mucho mayor.

Otros 400 civiles, entre ellos 26 menores, resultaron heridos, agregó la oficina, con sede en Ginebra.

“La mayoría de las víctimas fueron causadas por el uso de armas explosivas con una zona de impacto amplia, incluyendo bombardeos de artillería pesada y de sistemas de lanzamiento de misiles múltiples, y ataques aéreos", añadió. “Estas son solo las víctimas que pudimos cotejar, y es probable que la cifra real sea mucho más elevada".

La oficina instó a las partes a no emplear explosivos de gran alcance en zonas habitadas por “el altísimo riesgo de un impacto indiscriminado y desproporcionado sobre la población civil”.

___

MOSCÚ - El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, dice que el ejército mantendrá su ofensiva sobre Ucrania “hasta conseguir sus objetivos declarados", señalando que el ataque busca “proteger” a la nación de la amenaza militar de Occidente, "que está tratando de usar al pueblo ucraniano en la lucha contra nuestro país".

Shoigu reafirmó el martes que las tropas rusas “atacan solo instalaciones militares y utilizan exclusivamente armas de precisión”, a pesar de las abundantes pruebas documentadas por The Associated Press de bombardeos indiscriminados contra viviendas, escuelas y hospitales en todo el país.

___

KIEV - Las fuerzas separatistas en Donetsk dicen que han abierto dos corredores para la evacuación de civiles de Mariupol, un indicio de que un ataque a gran escala sobre la ciudad portuaria del Mar de Azov podría ser inminente.

La libre circulación de civiles los civiles por esas rutas está garantizada hasta el miércoles, señaló Eduard Basurin, vocero del ejército separatista.

Mariupol, un centro industrial, está considerada un objetivo clave para las fuerzas rusas por su valor económico y su ubicación, que le ayudaría a establecer un enlace terrestre entre la península de Crimea y el territorio continental ruso.

___

PARÍS - El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, dice que las sanciones “van a causar el colapso de la economía rusa”.

“Las reservas de divisas rusas se están desvaneciendo, y el notorio cofre de guerra de Vladimir Putin está casi vacío", dijo Le Maire el martes en la emisora de radio France Info. “El mercado se hunde. La inflación sube. Vamos a ver filas de rusos tratando de sacar efectivo de los bancos".

Según Le Maire, que el Banco Central ruso tenga que subir los tipos de interés “significa que las empresas no tendrán acceso a préstamos, o serán a tipos muy elevados” y, por lo tanto, no podrán invertir y desarrollar la economía.

___

BERLÍN - La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dice que la unidad “se ha convertido en una cuestión de supervivencia para Europa" en vista de la decisión de Rusia de ignorar las normas internacionales con su ataque sobre Ucrania.

Antes de una reunión con sus homólogos polaco y francés en Lodz, Polonia, Baerbock apuntó que era importante que los tres países presenten su propia perspectiva, a menudo bastante distintas, sobre la cuestión y garanticen así que Europa se mantiene unida.

“Si nuestros tres países pueden actuar como uno, como estamos haciendo ahora en nuestro apoyo a Ucrania, entonces Europa actúa como una", señaló en un comunicado.

Baerbock dijo que la solidaridad europea con Ucrania puede verse también en las protestas por la paz celebradas en los últimos días "en las que cientos de miles de participantes expresaron su dolor y también su ira” por la guerra.

____

ROMA - El primer ministro de Italia, Mario Draghi, pide al parlamento el refuerzo de la ayuda militar a Ucrania, un día después de que su gobierno dio luz verde al envío de armas como misiles antitanque y misiles antiaéreos Stinger.

Draghi dijo a los legisladores el martes que la invasión rusa de Ucrania “nos obliga a tomar decisiones que eran impensables” hasta hace poco. Algunos legisladores de los partidos que forman su gobierno de unidad, forjado durante la pandemia, han mostrado su oposición al envío de ayuda militar letal. Pero se espera que ambas cámaras del parlamento aprueben la medida en sendas votaciones esta semana.

__

BEIJING - China pide moderación a “todas las partes” implicadas en la guerra de Rusia contra Ucrania, en una continuación de sus esfuerzos por expresar su apoyo a su aliado sin respaldar abiertamente la invasión.

El vocero del Ministerio de Exteriores, Wang Wenbin, reiteró el martes el llamado de Beijing a que se respeten las “preocupaciones razonables de seguridad” de todos los países y afirmó que la cuestión ucraniana tiene una “realidad compleja”.

Las “demandas legítimas de seguridad (de Rusia) deben ser tomadas en serio y abordadas de forma adecuada" ante la expansión de la OTAN hacia el este, dijo Wang a reporteros en una conferencia de prensa rutinaria.

“Expresamos nuestro pesar por las víctimas. La situación actual no es algo que queramos ver", añadió.

“Es imperativo que todas las partes mantengan la moderación necesaria para evitar que la situación sobre el terreno se deteriore aún más o se descontrole, y hagan esfuerzos para proteger eficazmente las vidas y propiedades civiles, especialmente para evitar una crisis humanitaria a gran escala", añadió.

___

LONDRES - El viceprimer ministro de Gran Bretaña rechaza de nuevo el llamado a que la OTAN imponga una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, alegando que podría ampliar la guerra al enfrentar a la alianza en un conflicto directo con las fuerzas rusas.

En declaraciones a la televisora Sky News el martes, Dominic Raab señaló que, en su lugar, el país está presionando al presidente ruso, Vladimir Putin, para cambie el rumbo al colaborar con otras naciones para aumentar las sanciones e investigar crímenes de guerra durante el conflicto.

Raab dijo que no se impondrá la limitación aérea porque “nos pondría en una posición en la que tendríamos que aplicarla, de facto, derribando aviones rusos".

Por otra parte, el Ministerio de Defensa británico dijo el martes que Rusia no ha conseguido controlar los cielos ucranianos y tuvo que emprender operaciones nocturnas para reducir sus pérdidas.

Las fuerzas de Moscú han “realizado pocos avances” en su ofensiva por la capital, Kiev, en las últimas 24 horas posiblemente por dificultades logísticas, agregó.

___

KIEV - Bombardeos rusos alcanzan de nuevo el centro de la segunda ciudad más grande de Ucrania, según las autoridades.

Oleh Sinehubov, jefe del gobierno regional de Járkiv, dijo que el edificio de la institución en el centro de la ciudad fue objetivo de bombardeos rusos el martes, demás de otros inmuebles residenciales. El funcionario no ofreció cifras sobre posibles víctimas del último ataque.

Sinehubov había dicho antes que al menos 11 personas murieron y decenas más resultaron heridas en los ataques sobre la ciudad el lunes.

Las tropas ucranianas están frenando los intentos rusos de avanzar sobre la ciudad de 1,4 millones de habitantes, añadió.

Videos publicados en redes sociales y en medios de comunicación ucranianos mostraron una enorme explosión cerca del imponente edificio administrativo de la época soviética, en la plaza central de Járkiv, que alcanzó además varios autos estacionados delante, rompiendo los vidrios de las ventanas pero dejando el edificio prácticamente intacto.