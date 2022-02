LO ÚLTIMO: ONU reporta 64 civiles muertos en Ucrania

Las noticias más recientes sobre la crisis entre Ucrania y Rusia:

GINEBRA - Naciones Unidas confirmó al menos 240 bajas civiles, incluyendo la muerte de al menos 64 personas, en los combates en Ucrania que estallaron desde la invasión de Rusia el jueves —si bien cree que las “cifras reales son considerablemente más altas” debido a que muchos de los reportes de bajas aún no han sido confirmados.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de de Naciones Unidas dio a conocer el conteo el sábado por la noche del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que cuenta con estrictas metodologías y procedimientos de verificación sobre las pérdidas a causa del conflicto.

La OCAH agregó que los daños a la infraestructura civil han dejado a cientos de miles de personas sin servicio de electricidad ni agua potable y han creado “situaciones humanitaria)s” en Ucrania —mayormente en el norte, este y sur del país.

El ACNUDH había reportado el viernes por la mañana un conteo inicial de su personal de al menos 127 bajas civiles —25 muertos 102 heridos— en su mayoría de fuego de artillería y ataques aéreos.

____

MOSCÚ - Rusia está cerrando su espacio aéreo a aviones de Lituania, Letonia Estonia y Eslovenia, una decisión tomada al tiempo que las relaciones de Moscú con Occidente caen a su punto más bajo luego de su invasión de Ucrania.

La agencia estatal de aviación de Rusia, Rosaviatsiya, anunció la madrugada del domingo que la medida fue tomada en represalia luego que estas cuatro naciones cerraron su espacio aéreo a aviones rusos.

El sábado, la agencia también reportó el cierre del espacio aéreo ruso a aviones de Rumania, Bulgaria, Polonia y la República Checa en respuesta a una medida similar de esos cuatro países contra aviones de Rusia.

____

BERLÍN — En un cambio significativo de su política, el gobierno alemán ha autorizado el envío de armas antitanque a Ucrania y apoya que el sistema bancario global Swift aplique algunas restricciones a Rusia.

El ministerio de economía y clima alemán dijo en un comunicado el sábado por la noche que se ha permitido a Holanda enviar 400 armas antitanque de fabricación alemana a Ucrania.

“La invasión rusa de Ucrania marca un punto de inflexión. Amenaza todo el orden de posguerra”, dijo el canciller Olaf Scholz. “En esta situación, tenemos el deber de ayudar en lo posible a Ucrania a defenderse del ejército invasor de Vladimir Putin”.

Alemania se aferraba desde hace tiempo a una política de no exportar armas letales a zonas de conflicto, y el viernes funcionarios del gobierno habían dicho que se atendrían a esa norma con respecto a Ucrania.

Dijo que enviará 14 vehículos blindados y hasta 10.000 toneladas de combustible a Ucrania.

“Después del ataque desvergonzado de Rusia, Ucrania debe poder defenderse”, dijeron los ministros del Exterior, Annalena Baerbock, y de Economía Robert Habeck said. “Por eso el gobierno federal apoya a Ucrania enviándole pertrechos que necesita con urgencia".

____

MEDYKA, POLONIA - Filas kilométricas de vehículos se forman en los cruces fronterizos cuando decenas de miles huyen de Ucrania a los países vecinos ante el avance de las tropas invasoras rusas.

Casi 120.000 personas han huido de Ucrania a Polonia y otros países vecinos, dijo la agencia de la ONU para los refugiados el sábado. El mayor número se dirige a Polonia, donde ya se encontraban 2 millones de ucranianos. El gobierno polaco dice que más de 100.000 ucranianos han cruzado la frontera en las últimas 48 horas.

Una familia de Chernivtsi, en el oeste de Ucrania, esperó 20 horas a poder entrar a Siret, Rumania.

En la población fronteriza de Medyka, la fila de vehículos se extendía muchos kilómetros hacia el interior de Ucrania. Una mujer de Lviv que llevaba a sus cuatro hijos a Polonia dijo que había muchos bultos abandonados en el camino.

___

Un alto funcionario de la defensa de Estados Unidos calcula que más del 50% de los efectivos rusos en la frontera con Ucrania han entrado al país. El calculo anterior era que el 30% de la fuerza rusa había entrado en combate.

El funcionario, que habló bajo la condición de anonimato por tratarse de evaluaciones internas, se negó a aclarar cuántos efectivos eran, pero Estados Unidos había calculado que eran 150.000 las tropas en la frontera.

El funcionario dijo que las fuerzas rusas se encontraban a unos 30 kilómetros de Kiev el sábado, y que un número no determinado de “elementos de reconocimiento” rusos habían entrado a la capital.

En tanto, el ministerio de Defensa británico dijo el sábado que “la velocidad del avance ruso ha disminuido, probablemente a causa de grandes dificultades logísticas y fuerte resistencia ucraniana”.

“Las fuerzas rusas pasan de largo de centros poblados ucranianos y dejan efectivos para rodearlos y aislarlos”, dijo el ministerio.

-Robert Burns en Washington.

___

BEREGSURANY, Hungría - El primer ministro húngaro, Viktor Orban, anunció en la ciudad fronteriza de Beregsurany que Hungría aceptará a todos los ciudadanos y residentes legales de Ucrania, independientemente de que estén sujetos al reclutamiento militar en las fuerzas armadas ucranianas.

“Estamos dejando entrar a todos”, afirmó Orban al hablar con los periodistas. “He visto personas que no tienen documentos de viaje, pero también les estamos proporcionando documentos de viaje. También estamos permitiendo el ingreso de aquellos que han llegado de terceros países después de una evaluación adecuada”.

Varios miles de refugiados que huían de Ucrania cruzaron a Hungría en los últimos días, ingresando a través de cinco cruces a lo largo de la frontera de Hungría con Ucrania, de 137 kilómetros (85 millas).

Bajo el gobierno de Orban Hungría se había opuesto firmemente en los últimos años a todas las formas de inmigración.

Considerado como el aliado más cercano del presidente ruso Vladimir Putin en la Unión Europea, Orban ha mantenido estrechos vínculos económicos y diplomáticos con el Kremlin, pero dijo que la invasión de Rusia al vecino Hungría probablemente provocaría cambios en su relación con Putin. Aseguró que Hungría estaba apoyando todas las sanciones propuestas contra Moscú a nivel europeo.

___

KIEV, Ucrania — El alcalde de Kiev amplía el toque de queda sobre la ciudad mientras las tropas rusas aumentan la presión sobre la capital de Ucrania.

Vitaly Klitschko dijo en Telegram que las restricciones al movimiento estarán en vigor desde las 17:00 hasta las 08:00 horas, y que “todos los civiles que estén en la calle durante el toque de queda serán considerados miembros de los grupos de reconocimiento y sabotaje del enemigo".

El anterior toque de queda, impuesto hace dos días, iba desde las 22:00 a las 07:00 horas.

___

MOSCÚ — Un alto funcionario ruso advierte que Moscú podría reaccionar a las sanciones occidentales por su ataque a Ucrania optando por abandonar el último acuerdo nuclear en vigor y congelando activos occidentales.

Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia — presidido por Vladimir Putin —, menospreció las paralizantes sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados calificándolas de un reflejo de la “impotencia política” occidental.

En declaraciones publicadas en su página en la red social rusa VKontakte, Medvedev apuntó que las sanciones podrían ofrecer a Moscú un pretexto para revisar la totalidad de sus vínculos con Occidente, sugiriendo que Moscú podría abandonar el tratado de control de armas nucleares New START, que limita los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia.

Medvedev planteó también la posibilidad de cortar los lazos diplomáticos con los países occidentales, afirmando que “no hay una necesidad especial de mantener relaciones diplomáticas” y que “podemos vernos con prismáticos y miras (de armas)”. Además, apuntó a la posibilidad de congelar activos occidentales en el país si Occidente cumple su amenaza de hacer lo propio con los rusos.

___

KIEV, Ucrania — Al menos seis civiles resultan heridos tras el impacto de un misil en un edificio de apartamento a las afueras de Kiev, dice un rescatista.

Petro Prokopov, un bombero que participaba en las labores de rescate, señaló que el inmueble, ubicado en el extremo suroccidental de la capital ucraniana, cerca del aeropuerto de Zhuliany, fue alcanzado entre las plantas 16 y 21 el sábado.

Al menos seis personas resultaron heridas y las viviendas de dos pisos ardieron, dijo apuntando que los rescatistas evacuaron a 80 personas.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, publicó una imagen en una aplicación de mensajería que mostraba un enorme agujero en uno de los laterales del inmueble.

___

KIEV, Ucrania — La ofensiva rusa sobre Ucrania deja 198 fallecidos y más de 1.000 heridos, dice el ministro ucraniano de Salud.

Entre las víctimas mortales había tres niños, explicó Viktor Lyashko el sábado en un comunicado que no aclaraba si el dato incluía tanto las bajas civiles como las militares.

Otras 1.115 personas, entre ellas 33 menores, han resultado heridas desde que Rusia lanzó el jueves una ofensiva sobre el país con masivos ataques aéreos y de misiles y una operación terrestre desde el norte, el este y el sur.

___

VARSOVIA, Polonia — Según la agencia de refugiados de Naciones Unidas, más de 120.000 ucranianos ha huido del país desde el inicio de la invasión rusa.

Hablando mientras las tropas de Moscú enfrentaban al ejército ucraniano en la capital, Kiev, el sábado, la alta comisionada adjunta de ONU para los refugiados, Kelly Clements, señaló en una entrevista con la televisora CNN que se espera que la situación empeore.

“Ahora vemos que más de 120.000 personas se han marchado a los países vecinos", dijo. “La recepción que están teniendo por parte de las comunidades locales, de las autoridades locales, es tremenda. Pero es una situación dinámica. Estamos realmente devastados, obviamente, con lo que se avecina”.

La mayoría de los refugiados se dirige a Polonia y Moldavia, aunque también llegan a Rumanía, Eslovaquia y Hungría.

___

PARÍS — El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice estar convencido de que “esta guerra durará” y advierte que la invasión rusa a Ucrania tendrá graves consecuencias para los europeos.

En una visita a la Feria Agrícola Francia, en París, el sábado, Macron dijo que las exportaciones de sectores como el vinícola y el del cereal, además de los precios de la energía, se verán afectados por la ofensiva del Kremlin sobre su vecino.

“La guerra ha regresado a Europa. Esta guerra fue elegida unilateralmente por (Vladimir) Putin”, señaló en referencia al presidente ruso.

“Esta guerra durará y todas las crisis que conlleva tendrán consecuencias duraderas", añadió Macron. “Debemos prepararnos con mucha determinación y también con mucha solidaridad".

De acuerdo con el presidente francés, se ha puesto en marcha un “plan de resistencia”, pero no ofreció más detalles.

La Unión Europea, junto a Estados Unidos y muchos otros países, ha anunciado amplias sanciones contra Rusia.

___

LA HAYA, Holanda — El gobierno de Holanda saca al personal de su embajada de Ucrania ante la invasión rusa del país.

El Ministerio de Exteriores anunció el sábado que el embajador, Jennes de Mol, y su equipo, que ya se habían trasladado de Kiev a Lviv antes del asalto ruso, serán reubicados en Jaroslaw, Polonia, debido al deterioro de la seguridad en esta ciudad.

___

LONDRES — Gran Bretaña señala que la invasión rusa a Ucrania se ha visto ralentizada por la fuerte resistencia ucraniana.

El secretario británico de Fuerzas Armadas, James Heappey, apuntó los combates en la capital, Kiev, se limitaban por el momento a “focos muy aislados de fuerzas especiales y paracaidistas rusos”.

“Las principales columnas blindadas que se acercan a Kiev están todavía lejos”, añadió.

“Parece que el plan ruso no se está ejecutando según lo previsto. Creo que esto será una gran preocupación para el presidente (Vladimir) Putin y apuntas más bien al hecho que de que había mucha arrogancia en su plan y a que podría haber estado mal asesorado", dijo el ministro.

___

MOSCÚ — El ejército de Rusia dice haber disparado una andanada de misiles de crucero contra instalaciones militares ucranianas.

El vocero del Ministerio de Defensa de Rusia, el general Igor Konashenkov, afirmó el sábado que su ejército atacó una serie de instalaciones militares ucranianas con misiles de crucero Kalibr de largo alcance.

Desde el inicio de la invasión el jueves, las tropas de Moscú han golpeado 821 instalaciones militares ucranianas — incluyendo 14 bases áreas y 19 puestos de mando — y destruyeron 24 sistemas de misiles de defensa aérea, 48 radares, siete aviones de guerra, siete helicópteros de combate, nueve drones, 87 tanques y ocho buques de la Armada, detalló el portavoz.

Konashenkov no indicó cuántos soldados ucranianos fallecieron y no mencionó bajas en el lado ruso. Tanto sus reclamos como los de las autoridades ucranianas, que sostienen que sus fuerzas han causado miles de bajas de Moscú, no pudieron verificarse de forma independiente.

Según Konashenkov, el ejército ruso ha tomado el control total de la ciudad sureña de Melitopol, a unos 35 kilómetros tierra adentro de la costa de Mar de Azov, y los separatistas prorrusos han logrado avances significativos en la región oriental del Donbás.

___

KIEV, Ucrania — El alcalde de Kiev dice que un misil alcanza un edificio de apartamentos, pero no se reportan víctimas de inmediato.

Vitali Klitschko señaló que el proyectil impactó el sábado contra un inmueble de gran altura en las afueras, al suroeste de la ciudad, cerca del aeropuerto de Zhuliany, y que los equipos de rescate se dirigían a la zona.

Klitschko publicó una imagen en una aplicación de mensajería que mostró un enorme agujero en uno de los laterales del edificio que había arrasado varios departamentos.

Las tropas rusas estaban presionando en su ataque a la capital mientras tratan de avanzar desde varios frentes. La invasión del país comenzó el jueves con masivos ataques aéreos y de misiles y con la entrada de tropas desde el norte, el este y el sur.

___

KIEV, Ucrania — El ejército ucraniano frena un intento ruso de tomar una base área militar, dice la alcaldesa de una ciudad al sur de Kiev.

Natalia Balansynovych, regidora de Vasylkiv, que está a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de Kiev, afirmó el sábado que las tropas aerotransportadas rusas aterrizaron cerca de la ciudad durante la noche y trataron de tomar la base. También se registraron fuertes combates en la calle principal de Vasylkiv, apuntó.

Los soldados ucranianos repelieron los avances rusos y la situación estaba calmada, dijo Balansynovych apuntando que hubo muchas víctimas mortales, aunque no ofreció cifras.

___

KIEV, Ucrania — Un asesor del presidente de Ucrania dice que los combates son intensos en la capital, Kiev, y en el sur del país, y que el ejército está rechazando los ataques rusos.

El asesor de Volodymyr Zelenskyy, Mykhailo Podolyak, dijo el sábado que pequeños grupos de soldados rusos trataron de infiltrarse en Kiev e iniciaron confrontaciones con las tropas locales. Según señaló, Moscú quiere hacerse con el control de la capital y destruir el liderazgo nacional, pero apuntó que las tropas del Kremlin no han conseguido avanzar y que las de Kiev controlan la situación en la ciudad.

Podolyak apuntó que las fuerzas rusas se estaban centrando también en el sur del país, con intensos combates en Kherson, justo al norte de Crimea; en los puertos de Mykolaiv y Odesa, en el Mar Negro, y en torno a Mariupol.

De acuerdo con el asesor, Rusia considera prioritario tomar el sur, pero no ha logrado avances significativos.

“Ucrania no se ha limitado a resistir. Ucrania está ganando", declaró Podolyak en una conferencia de prensa.

___

KIEV, Ucrania — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, vuelve a asegurar que el ejército del país hará frente a la invasión rusa.

En un video grabado en una calle en el centro de Kiev, Zelenskyy dijo que no se ha marchado de la ciudad y desmintió las afirmaciones de que los soldados ucranianos depondrían las armas.

“Protegeremos el país", afirmó. “Nuestra arma es nuestra verdad, y nuestra verdad es nuestra tierra, nuestro país, nuestro hijos. Y lo defenderemos".