LO ÚLTIMO: Putin habla por teléfono con líder israelí

Los últimos acontecimientos en la guerra de Rusia y Ucrania:

MOSCÚ — El presidente ruso Vladimir Putin ha tenido otra llamada telefónica con el primer ministro israelí Naftali Bennett sobre la guerra en Ucrania, informó el Kremlin el lunes.

Bennett le informó a Putin sobre sus contactos con otros jefe de Estado, y Putin compartió su apreciación de los diálogos entre representantes de Rusia y Ucrania, dijo el Kremlin en una nota de prensa.

Un funcionario israelí reveló que la llamada duró 90 minutos, y que en ella se habló de la posibilidad de un cese al fuego y temas humanitarios. La fuente pidió permanecer anónima al no estar autorizada para hablar del tema públicamente.

Bennett ha viajado a Moscú para sostener conversaciones y ha tenido varias conversaciones telefónicas con Putin, con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y con otros líderes occidentales, en un intento por mediar en la crisis sobre Ucrania.

Israel es uno de los pocos países que tienen buenas relaciones tanto con Rusia como con Ucrania, aunque el ministro de exteriores israelí Yair Lapid en días recientes ha criticado más a Rusia.

___

WASHINGTON — La Casa Blanca está evaluando la posibilidad de que el presidente Joe Biden viaje a Europa en las próximas semanas para hablar en persona con líderes europeos sobre la invasión rusa de Ucrania, informaron tres funcionarios conocedores de las deliberaciones.

Los detalles del posible viaje no han sido finiquitados. Un posible destino sería Bruselas, donde está el cuartel general de la OTAN, dijo una de las fuentes. Otra fuente dijo que Biden explora la posibilidad de visitar el cuartel de la OTAN el 24 de marzo, con otras posibles escalas en Europa.

Todos los funcionarios hablaron a condición de anonimato al no estar autorizados para hablar del tema públicamente.

La vicepresidente Kamala Harris días atrás visitó Polonia y Rumania para hablar con los líderes de esos países sobre la crisis de refugiados provocada por la invasión rusa.

El viaje de Biden serviría para subrayarle a los aliados el apoyo de Estados Unidos a la OTAN. El primer medio en reportar el posible viaje de Biden fue NBC News.

Los corresponsales Aamer Madhani y Matthew Lee en Washington contribuyeron con esta noticia.

___

KIEV, Ucrania — Rusia lanzó cohetes contra una torre de televisión en la aldea ucraniana de Antopol, matando a nueve personas, informó el gobernador de la región de Rivne. La aldea a está a apenas unos 160 kilómetros (100 millas) de la frontera con Polonia, que es miembro de la OTAN.

Autoridades ucranianas dijeron también que dos personas murieron y siete resultaron heridas cuando las fuerzas rusas bombardearon una fábrica de aeronaves en Kiev, y que dos personas murieron en Obolonskyi, un distrito en el sector norte de la capital ucraniana, cuando la artillería rusa alcanzó un edificio residencial de nueve pisos.

Añadieron que un bombardeo ruso contra el centro de Kiev mató a una persona e hirió a otras seis.

Las Naciones Unidas han registrado la muerte de 596 civiles desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, aunque ha enfatizado que la cifra verdadera es posiblemente mucho mayor.

___

Ciudad de méxico — grupo bimbo anunció el lunes que suspendió las ventas bajo su marca y nuevas inversiones en rusia debido al conflicto bélico con ucrania, convirtiéndose en la segunda empresa mexicana en cesar operaciones en dicho país.

La multinacional mexicana de panificación tiene presencia en Rusia desde 2017 y para el año pasado las operaciones en ese país representaron menos 0,5% de sus ventas netas. El Grupo Bimbo opera una panadería en Moscú con 362 empleados.

El grupo también tenía operaciones en Ucrania que se suspendieron por el conflicto bélico.

A inicios de mes la empresa mexicana de autopartes Nemak informó en un comunicado la paralización de sus operaciones en Rusia.

Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ratificó el lunes que México no impondrá sanciones a Rusia, tal como han hecho otros país, ni enviará armas, e hizo un llamado a que se busque el diálogo entre las partes.

López Obrador dijo que México ya no necesitará renovar el contrato con la productora de la vacuna rusa Sputnik debido a que tiene suficientes vacunas

___

MADRID — El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, conversó por teléfono con su homólogo chino, Wang Yi, y solicitó a Beijing usar su influencia sobre Moscú para poner fin a la guerra contra Ucrania.

“Estamos ante un momento histórico que requiere de todos los líderes mundiales sentido de la responsabilidad y visión de futuro”, dijo Albares, quien también reconoció que las "sanciones no son fáciles para nadie, pero estamos plenamente comprometidos y dispuestos a asumir las consecuencias".

La conversación telefónica también sirvió para reiterar la condena de España, en los términos más enérgicos, a la agresión rusa contra Ucrania.

“Rusia ha socavado los cimientos de la paz y la estabilidad en Europa, ya amenaza a la comunidad internacional en su conjunto” advirtió Albares.

“España está plenamente comprometida con los principios de soberanía e integridad territorial en Ucrania”, indicó el diplomático español.

___

KIEV — Un ataque aéreo ruso en la zona centro de Kiev mató el lunes a una persona y dejó seis heridas, informaron funcionarios ucranianos.

El ataque se llevó a cabo cerca de un puesto de revisión y causó extenso daño a una zona residencial, agregaron los Servicios de Emergencia de Ucrania.

Kateryna Lot dijo que estaba en su apartamento con un hijo que hacía su tarea en línea cuando escucharon una fuerte explosión.

"Nuestras ventanas y el balcón quedaron destrozados, parte del piso se derrumbó″, dijo Lot. “Nos dio mucho, mucho miedo” y agregó que corrieron a resguardarse después de la explosión.

___

WASHINGTON — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, pronunciará el miércoles un discurso virtual ante el Congreso de Estados Unidos, anunciaron los líderes demócratas el lunes.

“El Congreso, nuestro país y el mundo están asombrados por el pueblo de Ucrania”, dijeron la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, en un comunicado. Indicaron que todos los legisladores están invitados a la videoconferencia.

El Congreso aprobó recientemente 13.600 millones de dólares en ayuda militar y humanitaria de emergencia para Ucrania.

___

MOSCÚ - Veinte civiles murieron tras el lanzamiento de un misil balístico por parte de las fuerzas ucranianas, informó el Ejército ruso.

El ministro de Defensa, el teniente general Igor Konashenkov, dijo que el misil soviético Tochka-U impactó el lunes la parte central de la ciudad oriental de Donetsk, el centro de la región separatista de Donetsk.

Agregó que otros 28 civiles, entre ellos menores, resultaron heridos de gravedad a causa del misil que tenía una cabeza explosiva llena de esquirlas.

Konashenkov dijo que el misil fue lanzado de un área en el noroeste controlada por las fuerzas ucranianas y denunció que el bombardeo del área de Donetsk, que no tiene instalaciones militares, representa un crimen de guerra.

La afirmación de Konashenkov no pudo verificarse de forma independiente.

___

DUBÁI - La guerra de Rusia en Ucrania se ha convertido en “nada menos que una pesadilla” para los habitantes de ciudades sitiadas, según dijo el lunes un responsable de Cruz Roja, que pidió paso seguro para que salgan los civiles y que se permita entregar ayuda humanitaria a través de las líneas del frente.

Robert Mardini, director general del Comité Internacional de Cruz Roja, también calificó la guerra como “catastrófica” para los civiles afectados por los combates, conforme la gente se queda sin agua potable, comida, material médico y combustible para calefacción, especialmente en la ciudad cercada de Mariúpol. Además, las instalaciones médicas siguen sufriendo ataques.

Y si bien Cruz Roja mantiene los contactos con líderes rusos y ucranianos, Mardini dijo que hasta ahora no se habían establecido rutas para que la gente evacúe Mariúpol y otras zonas bajo ataque de forma segura.

“La gente necesita desesperadamente encontrar cobijo, y por eso la situación no puede, no puede continuar así”, dijo a The Associated Press durante una visita a Dubái en Emiratos Árabes Unidos. “La historia presencia lo que ocurre en Mariúpol y otras ciudades, y debe protegerse a los civiles. De modo que ya sea un cese el fuego o una combinación de cese el fuego y evacuación segura de los civiles, es algo imprescindible".

___

LEÓPOLIS, Ucrania - El tendido eléctrico que da suministro al lugar donde ocurrió el desastre nuclear de Chernóbil en 1986 ha sido dañado por fuerzas rusas una vez más tras ser reparado, según dijo el lunes la compañía eléctrica estatal de Ucrania.

Los técnicos de Ukrenergo habían empezado a reanudar el servicio el domingo por la noche pero “antes de que se restaurase por completo el suministro eléctrico, las fuerzas ocupantes lo dañaron de nuevo”. La compañía dijo que intentaría otra reparación.

La energía se utiliza para accionar bombas y otro equipamiento que mantienen frío el combustible nuclear utilizado en la antigua planta nuclear para evitar fugas de radiación.

El recinto también cuenta con generadores de diésel y las autoridades bielorrusas dijeron la semana pasada que habían habilitado un suministro de energía de emergencia desde el otro lado de la frontera.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica ha restado importancia a los temores sobre la seguridad de los residuos nucleares en Chernóbil y señala que los estanques de refrigeración del lugar son lo bastante grandes como para mantener seguro el combustible utilizado aunque se corte la electricidad.

___

TEL AVIV - Israel no servirá de “ruta para eludir sanciones” impuestas por Rusia sobre Occidente, afirmó el lunes el ministro israelí de Exteriores.

Israel, que se ha convertido en un improbable mediador entre Ucrania y Rusia, no se ha sumado a las sanciones impuestas por Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea y otros países. Pero la presión crece conforme continúa la guerra en Ucrania.

En declaraciones remitidas por su oficina, Yair Lapid dijo que las autoridades israelíes trabajaban en formas de garantizar que Israel no incumple las duras sanciones al mantener su posición especial.

Lapid también reiteró sus críticas a la invasión rusa en Ucrania. El primer ministro, Naftali Bennett, ha evitado condenar a Rusia.

Lapid hizo sus declaraciones tras reunirse con su homólogo eslovaco Ivan Korcok, en la capital eslovaca, Bratislava. La oficina de Lapid dijo que habían hablado de cómo ayudar a los refugiados judíos que huyen de la guerra en Ucrania.

___

LEÓPOLIS, Ucrania - Dos personas murieron y siete resultaron heridas después de que las fuerzas rusas golpearan una fábrica de aviones, según las autoridades ucranianas. Otra persona murió en disparos hacia un edificio residencial.

La fábrica de aviones Antonov es la más grande de Ucrania, conocida principalmente por producir muchos de los aviones de mercancías más grandes del mundo.

El gobierno local de Kiev señaló que se había producido un gran incendio tras el ataque a la fábrica. Una persona murió y tres resultaron heridas cuando el edificio residencial fue alcanzado, según las autoridades.

____

LEÓPOLIS, Ucrania - Los combates a las afueras de Kiev continuaban el lunes, al oeste, noroeste, este y nordeste, según la oficina del presidente de Ucrania. Las autoridades regionales preparaban más evacuaciones de las zonas afectadas.

Las alarmas antiaéreas sonaron en ciudades y pueblos de todo el país durante la noche, desde la frontera con Rusia al este a los Cárpatos en el oeste.

Los ataques aéreos alcanzaron edificios residenciales cerca de la importante ciudad sureña de Mykolaiv, así como en la ciudad oriental de Járkiv, y derribaron una torre de televisión en la región de Rivne, en el noroeste, según la presidencia ucraniana. Durante la noche se oyeron explosiones en torno al puerto de Jersón, junto al Mar Negro y ocupado por Rusia.

Tres ataques aéreos golpearon la ciudad norteña de Chernígov durante la noche y la mayoría de la ciudad estaba sin calefacción. Varias zonas llevaban días sin electricidad. Trabajadores de compañías eléctricas trataban de restaurar la energía, pero a menudo eran blanco de proyectiles.

El gobierno anunció planes de nuevos corredores humanitarios y de ayuda, aunque los ataques continuados han desbaratado esfuerzos similares en la última semana.

___

LEÓPOLIS, Ucrania - Las fuerzas rusas atacaron durante la noche con artillería suburbios al noroeste de Kiev y castigaron zonas al este de la capital, según dijo el lunes el jefe del gobierno regional de Kiev.

Un concejal de Brovary, al este de Kiev, murió en los combates allí y cayeron proyectiles en las localidades de Irpín, Bucha y Hostomel, que han visto algunos de los peores combates dentro de los infructuosos esfuerzos de Rusia por tomar la capital, dijo en la televisión ucraniana el jefe del gobierno regional, Oleksiy Kuleba.

El Estado Mayor de Ucrania dijo el lunes por la mañana que las fuerzas rusas no habían hecho grandes avances en las 24 horas previas, pese a la expansión de los ataques hacia el oeste.

Las fuerzas ucranianas atacaban bases rusas y apuntaban a su capacidad logística, según el comunicado publicado por el ejército en Facebook en el 19no día de guerra.

El Estado Mayor acusó a las fuerzas rusas de tomar posiciones de disparo e instalar equipamiento militar en iglesias y otras infraestructuras civiles para que las fuerzas ucranianas no pudieran devolver el fuego. No fue posible verificar esa afirmación de forma independiente, aunque periodistas de Associated Press han visto vehículos blindados en zonas residenciales.

Un edificio de viviendas de nueve plantas fue blanco de la artillería en el distrito de Obolonsky al norte de la Kiev el lunes de madrugada, lo que destruyó apartamentos en varios pisos y provocó un incendio. Dos personas murieron, tres fueron hospitalizadas y nueve heridos fueron atendidos en el lugar, según dijo el asesor del Ministerio de Asuntos Internos Anton Gerashchenko.