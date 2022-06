LO ÚLTIMO: Rusia anuncia ataque a una base de "mercenarios"

MOSCÚ - El Ministerio ruso de Defensa dice haber empleado misiles aéreos para destruir una base militar ucraniana donde supuestamente entrenaban combatientes extranjeros.

El centro de instrucción estaba en la región de Zhytomyr, en el centro de Ucrania, unos 125 kilómetros (75 millas) al oeste de Kiev, indicó Igor Konashenkov, vocero del Ministerio.

Ucrania no hizo comentarios sobre el anuncio ruso en un primer momento. Rusia se refiere a los combatientes extranjeros que se sumaron a las tropas ucranianas en la guerra como “mercenarios”.

Konashenkov dijo que los misiles rusos también habían destruido un depósito de munición y un sistema antiaéreo en otro lugar de Ucrania.

___

KIEV, Ucrania - Las fuerzas rusas emplean “tácticas de tierra quemada” contra la ciudad de Sievierodonetsk, que golpean con cohetes, artillería y morteros, indica el gobernador de la provincia oriental ucraniana de Luhansk.

La vecina localidad de Lysychansk sufre “proyectiles día y noche”, añadió el jueves Serhiy Haidai en declaraciones a The Associated Press. El contingente ruso trata de atacar la importante carretera que conecta Lysychansk y la ciudad de Bakhmut, pero no ha logrado controlarla, señaló.

Ucrania “aún puede hacer entregas humanitarias a la región por una ruta relativamente segura”, señaló el gobernador.

Los ataques rusos se centran en el este de Ucrania desde hace más de dos meses.

Haidai reportó dos ataques a una planta química y dijo que las “duras batallas” continuaban en Sievierodonetsk.

“Se están produciendo batallas callejeras con éxito dispar en cuadras de la ciudad”, dijo el gobernador. “El ejército de Ucrania pelea por cada calle y casa”.

___

PARÍS — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dice que la invasión rusa en su país supone una amenaza para el medio ambiente y podría provocar contaminación peligrosa en el Mar de Azov y el Mar Negro.

Zelenskyy hizo esas declaraciones en una reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París. El mandatario aprovechó la oportunidad para recalcar a los ministros la necesidad de cortar la dependencia del gas natural ruso en favor de energías más respetuosas con el medio ambiente.

El Mar Negro y el Mar de Azov limitan con Ucrania y Rusia. El Mar Negro también limita con Bulgaria, Georgia, Rumanía y Turquía.

___

BERLÍN — El presidente de Polonia ha criticado duramente las llamadas telefónicas de los líderes de Francia y Alemania con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y afirma que las conversaciones sólo sirven para legitimar al mandatario ruso.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, han hablado con Putin en varias ocasiones desde que Rusia invadió Ucrania, tanto por separado como juntos, en intentos de persuadirle para que ponga fin a la guerra.

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo estar “perplejo” por las llamadas, en declaraciones publicadas el jueves por el diario alemán Bild.

Duda alegó que no habían conseguido nada y “sólo traen la legitimación de una persona responsable de los crímenes que está cometiendo el ejército ruso en Ucrania”.

“¿Habló alguien así con Adolf Hitler durante la II Guerra Mundial? ¿Dijo alguien que Adolf Hitler debe salir con dignidad? (...) No he oído esas voces”, añadió Duda, según Bild.