LO ÚLTIMO: Rusia se retira de agencia de turismo de la ONU

Los acontecimientos más recientes de la guerra en Ucrania:

___

MADRID — Rusia anunció el miércoles que se retira de la Organización Mundial de Turismo, horas antes de que esa entidad de las Naciones Unidas votó para suspender al país por su invasión de Ucrania, informaron funcionarios.

El secretario general de la organización, Zurab Pololikashvili, hizo el anuncio en su cuenta oficial de Twitter, afirmando que la suya es la primera agencia de la ONU en debatir la membresía de Rusia.

La agencia igual aprobó la suspensión en una reunión especial el miércoles en Madrid, donde tiene su sede.

El ministro de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, expresó que la invasión de Ucrania es un ataque contra los principios fundacionales de la ONU y contra los valores del turismo como la paz, la prosperidad y el respeto a los derechos humanos.

La resolución que suspendió a Rusia del organismo incluye una cláusula aclarando que la medida podría ser revocada si Rusia cambia su política.

España fue uno de los 22 países europeos que promovió la moción.

___________________________________

MOSCÚ -- El presidente ruso Vladimir Putin le aseguró el miércoles al parlamento de su país que los objetivos de la operación militar en Ucrania serán alcanzados.

En un discurso ante una reunión conjunta de las dos cámaras del parlamento, Putin declaró: “Quiero enfatizar nuevamente que todos los objetivos de la operación militar especial que estamos realizando en el Donbás y Ucrania, lanzada el 24 de febrero, serán alcanzados incondicionalmente”.

La operación, según dijo, “garantizará la seguridad de los habitantes” de las regiones separatistas del este de Ucrania que Rusia reconoció como estados independientes poco antes de lanzar su acción militar en Ucrania, así como en Crimea -- que Rusia se anexó en el 2014 -- “y en todo nuestro país desde una perspectiva histórica”.

___

Rusia impuso sanciones contra 287 legisladores británicos en respuesta a la decisión británica de sancionar a 368 miembros de la Cámara de Diputados rusa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció el miércoles la lista de legisladores sancionados, tanto del gobierno como de la oposición e incluso algunos ex legisladores. Todos tendrán prohibido entrar a Rusia debido a que “tuvieron la mayor participación en la aplicación de sanciones contra Rusia y contribuyeron a la histeria rusofóbica en el Reino Unido”.

“La retórica hostil y las acusaciones exageradas que emanan de las bocas de parlamentarios británicos no solo fomentan la demonización de nuestro país y su aislamiento internacional, sino que también son usadas por los que se oponen a un diálogo respetuoso con Rusia para socavar las bases de una cooperación bilateral”, expresó el ministerio.

En respuesta a la declaración, el primer ministro británico Boris Johnson manifestó que “esos 287 parlamentarios deberán considerarla como una placa de honor”.

___

KIEV, Ucrania — El director del Organismo Internacional de Energía Atómica declaró que la situación en la mayor planta nuclear de Europa, la cual se encuentra bajo ocupación militar rusa en Ucrania, es como “una alerta roja” y que su organización está tratando de lograr acceso a ella.

En entrevista con The Associated Press, Rafael Grossi dijo que la OIEA necesita acceso a la planta Zaporizhzhia en el sur de Ucrania para, entre otras cosas, restablecer las comunicaciones con la sede del OIEA en Viena. Para ello, añadió, tanto Rusia como Ucrania deben ayudar.

Urge hacerle reparaciones a las instalaciones “y esto no está ocurriendo. Así que la situación, como he descrito y como lo repito hoy, no es sostenible. Este es un tema pendiente, es una alerta roja”, expresó Grossi en la entrevista.

Habló el miércoles, al día siguiente de haberse reunido con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

___

MOSCÚ — El Kremlin advirtió el miércoles que Rusia podría detener los envíos de gas natural a otros clientes europeos si se niegan a pagar en rublos, después de suspender el suministro a Polonia y Bulgaria.

El vocero del presidente ruso Vladimir Putin, Dmitry Peskov, sostuvo que la exigencia de pagar en rublos se debe a que los países occidentales congelaron los bienes rusos en divisas duras. Dijo que estas fueron “robadas” por Occidente en una “acción hostil sin precedentes”.

En una teleconferencia con la prensa, Peskov advirtió que otros clientes europeos podrían ver interrumpido el suministro si se niegan a pagar en rublos cuando realicen el próximo pago. Dijo que la negativa a pasar al rublo revela el deseo occidental de “castigar a Rusia a toda costa en detrimento de sus propios consumidores, contribuyentes y productores”.

Rechazó la calificación de chantaje aplicada por la Unión Europea a la decisión rusa de detener el suministro de gas a Bulgaria y Polonia a partir del miércoles e insistió en que “Rusia sigue siendo un proveedor confiable de recursos energéticos” que cumple sus obligaciones contractuales.

Peskov sostuvo que la exigencia de pago en rublos es puramente técnica y no afecta los precios ni otras condiciones contractuales para los consumidores.

___

BELGRADO, Serbia -- Serbia dice que el corte de suministro de gas ruso a Bulgaria no afecta al país balcánico.

Serbia recibe cada día unos 6 millones de metros cúbicos de gas ruso a través de la vecina Bulgaria. La ministra de Energía, Zorana Mihailovic, dijo en un comunicado el miércoles que no se habían interrumpido los suministros.

Mihailovic dijo que sin embargo, las autoridades estudiaban opciones de reemplazo en caso que la situación se volviera más complicada.

Serbia es muy dependiente del gas ruso, y el principal monopolio petrolero del país es propiedad del gigante ruso Gazprom. El país se ha negado a sumarse a las sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania.

Mihailovic añadió que el gobierno serbio ya prepara sus planes para el próximo invierno. “Tenemos que asegurar la estabilidad energética de cualquier manera posible, porque en este momento es cada estado por su cuenta”, afirmó.

Serbia vendió el 51% de la compañía Serbia Oil Industry a Gazprom en 2008.

___

VARSOVIA, Polonia -- El primer ministro de Polonia critica a Rusia por tratar de “chantajear” a su país con la repentina suspensión del suministro de gas. Señaló que cree que la medida era una venganza por las nuevas sanciones impuestas por Varsovia a Moscú esta semana.

Las sanciones anunciadas el martes afectaban a 50 oligarcas rusos y empresas, incluyendo Gazprom. Horas después, Polonia dijo que recibió el aviso de que Gazprom cortó los suministros a Polonia por no cumplir la nueva exigencia rusa de que el pago se efectúe en rublos.

En una intervención en el parlamento, el primer ministro, Mateusz Morawiecki, prometió que Polonia no se amedrentaría por el corte del gas y añadió que tenía el suministro asegurado tras años de esfuerzo para conseguir gas de otros países.

Los legisladores se pusieron en pie y aplaudieron cuando dijo que el “chantaje del gas” ruso no tendrá efecto sobre el país.

Hasta la suspensión, el gas ruso suponía el 45% del utilizado en Polonia, pero el país tiene una dependencia mucho más fuerte del carbón y de la industria petrolera. El gas equivale a apenas el 9% del mix energético polaco.

En cualquier caso, el suministro ruso iba a cortarse más adelante en el año. Varsovia tenía previsto abastecerse de otras naciones, incluyendo Noruega. Se espera que un nuevo gasoducto, el “ducto báltico”, comience a funcionar en otoño.

___

MOSCÚ — El ejército ruso dice que alcanzó un cargamento de armas occidentales entregadas a Ucrania.

El vocero del ejército, el mayor general Igor Konashenkov, explicó el miércoles que misiles de crucero Kalibr lanzados desde el mar destruyeron las armas almacenadas en los terrenos de una planta de aluminio en Zaporiyia. El material alcanzado había sido enviado por Estados Unidos y países europeos, agregó.

Según el vocero, aviones rusos alcanzaron 59 objetivos ucranianos, incluyendo zonas de concentración de tropas y equipos, y su artillería golpeó 573 objetivos.

___

BRUSELAS — Funcionarios de la Unión Europea mantienen conversaciones de emergencia sobre el gas tras la decisión de Rusia de cortar abruptamente el ministro a Polonia y Bulgaria, según la máxima responsable del bloque.

El anuncio de Gazprom “es otro intento de Rusia de utilizar el gas como instrumento de chantaje”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Von der Leyen criticó la medida calificándola de “injustificable e inaceptable” y subrayó “la falta de fiabilidad de Rusia como proveedor de gas”. Además de confirmar el inicio de la reunión del grupo de coordinación del gas, apuntó que los 27 países del bloque están preparados para esquivar los obstáculos de Moscú.

“Los estados miembro han elaborado planes de contingencia para este escenario y trabajamos con ellos en coordinación y solidaridad", añadió. “Estamos esquematizando nuestra respuesta comunitaria coordinada. Seguiremos trabajando con nuestros socios internacionales para garantizar flujos alternativos".

___

LONDRES — Ucrania sigue controlando la mayoría de su espacio aéreo luego de que Rusia no ha logrado destruir su fuerza aérea ni suprimir sus defensas aéreas, dicen autoridades militares británicas.

En un reporte de inteligencia publicado el miércoles, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo que la actividad de la aviación rusa se centra en respaldar a las fuerzas terrestres en el sur y el este de Ucrania.

Según el ministerio, las fuerzas aéreas rusas tienen un acceso “muy limitado” al norte y el oeste de Ucrania, que se ciñe a ataques de largo alcance con misiles y otras armas similares.

Además, la mayoría de los ataques aéreos sobre la ciudad sureña de Mariúpol se estarían llevando a cabo con bombas no guiadas, que son difíciles de orientar a un objetivo y causan más víctimas civiles, agregó.

___

SOFÍA, Bulgaria — El ministro de Energía de Bulgaria, Alexander Nikolov, dice el que el país puede cubrir la demanda de gas de los usuarios durante al menos un mes luego de que el gigante ruso Gazprom anunció en la víspera, con un día de antelación, que cortaría el suministro.

Según Nikolov, en el momento de sus declaraciones el gas seguía circulando.

“Hay alternativas de suministro disponibles y Bulgaria espera que las rutas y suministros alternativos se aseguren también a nivel de la UE", apuntó Nikolov refiriéndose a una reunión de expertos comunitarios prevista para más tarde el miércoles en la que se planearán los próximos pasos. Polonia y Lituania están en la misma situación que Sofía, agregó.

Bulgaria ha cumplido con todas sus obligaciones y efectuó todos los pagos requeridos por su contrato vigente y de la forma apropiada, ajustándose estrictamente a los términos, dijo Nikolov añadiendo que el suministro de abril se abonó por adelantado, lo que supone que Gazprom ha incumplido su contrato.

“Obviamente, se está utilizando el gas como una herramienta política", afirmó. “Mientras yo sea ministro, Bulgaria no negociará bajo presión, Bulgaria no está en venta y no sucumbirá ante ningún socio comercial".

___

LEÓPOLIS, Ucrania — Los precios del gas en Europa se disparan hasta un 24% tras el anuncio de Gazprom de que suspenderá el suministro a Polonia y Bulgaria a partir del miércoles porque no ha recibido pago alguno desde el 1 de abril. El precio de referencia del mercado de futuros de Holanda llegó a alcanzar los 125 euros por megavatio hora.

Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, tuiteó el miércoles que la organización “está firmemente con Polonia”.

“La decisión de Gazprom para cortar completamente el suministro de gas a Polonia es otro indicio de la politización rusa de los acuerdos existentes y solo acelerará los esfuerzos europeos para alejarse del suministro de energía de Rusia", escribió.

El repunte de los precios se produjo a pesar de la llegada de la primavera en Europa, lo que reduce la demanda de gas natural para calentar las viviendas y oficinas.

___

MOSCÚ — El gigante del gas natural Gazprom, controlado por el gobierno ruso, dice que ha cortado el suministro a Polonia y Bulgaria luego de que se negaron a pagar los envíos en rublos.

La empresa explicó en un comunicado que, desde el 1 de abril, no ha recibido pago alguno de Polonia y Bulgaria, por lo que suspendió las entregas a partir del miércoles.

Gazprom advirtió además que si desvían el gas destinado a otros clientes europeos, el suministro a Europa que se reducirá.

La decisión se produce luego de que el presidente del país, Vladimir Putin, ordenó que todos los envíos de gas ruso a Europa debían cobrarse en rublos.