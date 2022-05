LO ÚLTIMO: Suenan sirenas de ataque en ciudades de Ucrania

Los acontecimientos más recientes de la guerra en Ucrania:

____

Sirenas de ataque aéreo sonaron en ciudades de Ucrania el miércoles por la noche y poco después se cayeron misiles en Cherkasy, Dnipró y Zaporiyia.

En Dnipró, el alcalde Borys Filatov dijo que un ataque golpeó el centro de la ciudad. Los proyectiles también afectaron a una instalación ferroviaria en la ciudad, dijeron las autoridades, sin dar más detalles. Ferrocarriles de Ucrania informó que ninguno de sus empleados resultó herido en el ataque de Dnipró.

Rusia ha bombardeado estaciones de tren y otros puntos de suministro en todo el país mientras se queja de que Occidente está “llenando a Ucrania con armas”. Mientras tanto, la Unión Europea, buscando castigar aún más a Moscú por la guerra, propuso una prohibición a las importaciones de petróleo, una fuente crucial de ingresos para Rusia.

___

BUDAPEST — Hungría avisó que no apoyará una propuesta de la Unión Europea de prohibir toda importación de petróleo ruso, lo que podría frustrar el intento del bloque de mostrar un frente unido para castigar a Rusia por su invasión de Ucrania.

Las existencias de energía húngaras “quedarían totalmente destrozadas” por un embargo europeo al petróleo ruso, declaró el ministro de relaciones exteriores de Hungría, Peter Szijjarto.

Un embargo “le haría imposible a Hungría obtener el petróleo necesario para el funcionamiento de su economía”, añadió el ministro en un video colocado en redes sociales.

La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen ha propuesto cesar las importaciones de petróleo ruso en seis meses y de todos los productos refinados para fines de año, como parte de un sexto paquete de sanciones contra Rusia.

Las propuestas tienen que ser aprobadas por unanimidad para poder ser aplicadas, por lo que la reticencia de Hungría y Eslovaquia han entorpecido las gestiones europeas por mostrar un frente unido.

Szijjarto dijo que Hungría apoyaría un sexto paquete de sanciones solo si las importaciones de crudo son exceptuadas.

___________________________________

LONDRES — Gran Bretaña anunció una serie de sanciones a Rusia, con las cuales prohíbe al país hacer negocios con consultores gerenciales, firmas de contabilidad y de relaciones públicas en el Reino Unido.

El gobierno británico también congeló bienes e impuso prohibiciones de viajar a periodistas que trabajan para medios estatales y otras empresas periodísticas a las que acusa de difundir propaganda.

Los individuos sancionados incluyen a tres periodistas que viajan con las fuerzas rusas en Ucrania: Evgeny Poddubny, Alexander Kots y Dmitry Steshin.

El gobierno británico dijo que las nuevas sanciones obligan a las redes sociales, los servicios de internet y las tiendas de aplicaciones deben bloquear dos de las fuentes principales de presunta desinformación rusa, RT y Sputnik. Ambas han sido retiradas de las ondas británicas.

El ministro de Tecnología y Economía Digital, Chris Philp, dijo que RT y Sputnik “han producido tonterías peligrosas presentadas como noticias serias para justificar la invasión de Putin a Ucrania”.

___

KIEV — El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, aseguró el miércoles que su país no aceptaría un acuerdo con Moscú que permitiera la permanencia de tropas rusas en territorio ocupado.

En declaraciones a los participantes en un foro de directivos empresarios organizado por el diario The Wall Street Journal, Zelenskyy dijo que las fuerzas ucranianas habían detenido la ofensiva rusa en lo que llamó la primera etapa del conflicto. En la segunda, agregó, Ucrania expulsará las tropas rusas de su territorio y en la tercera recuperará su plena integridad territorial.

Zelenskyy aseguró que no aceptaría un acuerdo de cese el fuego que permitiera la permanencia de las tropas rusas en sus posiciones actuales, pero no entró en detalles. “No aceptaremos un conflicto congelado”, reiteró, y advirtió que Ucrania no se dejará arrastrar a un “atolladero diplomático” como el acuerdo de paz para el este de Ucrania mediado por Francia y Alemania en 2015.

Zelenskyy enfatizó que Putin debe acordar un encuentro con él para negociar un acuerdo que ponga fin a los combates. Dijo que es importante continuar las conversaciones de paz, pero “hasta tanto el presidente ruso lo firme o haga una declaración oficial. No veo el sentido de esa clase de acuerdos”.

___

MOSCÚ - El ministro ruso de Defensa advierte que Moscú considera como objetivos legítimos cualquier transporte occidental que lleve armas a Ucrania.

Sergei Shoigu hizo esas declaraciones el miércoles después de que Estados Unidos y otros aliados occidentales aumentaran sus envíos de armas a Ucrania. En declaraciones en una reunión con altos mandos militares, Shoigu criticó a Occidente por “atiborrar a ucrania de armas”.

“Cualquier transporte de la OTAN que lleve armas o recursos para el ejército ucraniano que llegue al territorio del país será considerado por nosotros como un objetivo legítimo a ser destruido”, afirmó.

El ejército ruso ha reportado varios ataques a depósitos ucranianos con armas occidentales. Golpear los transportes occidentales que las entregan supondría una escalada significativa en el conflicto.

___

BRUSELAS — La líder de la Unión Europea pide que el bloque de 27 países vete las importaciones de petróleo ruso, en el sexto paquete de sanciones contra Moscú por su guerra en Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso también que Sberbank, el más grande de Rusia, y otras dos grandes entidades sean desconectados del sistema internacional SWIFT de pagos bancarios.

En una comparecencia ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, Von der Leyen pidió a los países miembro de la UE que eliminen de forma gradual las importaciones de crudo en seis meses y de productos refinados para final de año.

“Nos aseguraremos de que abandonamos el petróleo ruso de forma ordenada, de un modo que nos permita a nosotros y a nuestros socios asegurar rutas alternativas de suministro y minimice el impacto sobre los mercados globales”, dijo Von der Leyen.

Las propuestas requieren apoyo unánime para entrar en vigencia y probablemente serán objeto de un enconado debate. Von der Leyen admitió que poner de acuerdo a los 27 países miembros -algunos de ellos sin salida al mar y muy dependientes de los suministros rusos de energía- “no será fácil”.

___

KIEV, Ucrania — Docenas de civiles han muerto y resultado heridos en los últimos ataques en el este de Ucrania, dicen las autoridades.

Según el gobernador de la región de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, 21 civiles perdieron la vida y otros 27 resultaron heridos en los ataques rusos del martes.

En un comunicado en una app de mensajería a primera hora del miércoles, explicó que era el peor dato de víctimas civiles en la región desde el 8 de abril, cuando misiles rusos mataron a al menos 59 personas en una estación de tren de la ciudad de Kramatorsk.

En la vecina región de Luhansk, el gobernador, Serhiy Haidai, reportó el deceso de al menos dos civiles a causa de los bombardeos rusos en las últimas 24 horas. Otras dos personas sufrieron heridas, añadió.

El ejército ruso ha intensificado los ataques en el este de Ucrania como parte de su ofensiva en la región.

___

LEÓPOLIS, Ucrania — El ejército británico cree que Rusia tratará de tomar las ciudades de Kramatorsk y Severodonetsk en el este de Ucrania.

En su reporte diario sobre el conflicto, el Ministerio de Defensa dijo el miércoles en Twitter que Rusia tenía alrededor de 22 batallones tácticos cerca de Izium en su intento por avanzar sobre la zona. Moscú utiliza los llamados batallones tácticos — unidades de infantería normalmente reforzadas con tanques, defensas aéreas y artillería — en sus operaciones. Cada grupo suele tener alrededor de 800 soldados.

“A pesar de los problemas para romper las defensas ucranianas y ganar impulso, es muy probable que Rusia busque avanzar más allá de Izium para tomar las ciudades de Kramatorsk y Severodonetsk”, afirmó el ejército británico.

“Tomar estos lugares consolidará el control militar ruso en el noreste del Donbás y proporcionar un punto de apoyo para sus esfuerzos para frenar a las fuerzas ucranianas en la región", agregó.

Los analistas han estado observando el este de Ucrania, donde se concentran ahora los combates más intensos, esperando que Rusia trate de rodear a las fuerzas ucranianas. Sin embargo, el avance ha sido lento, ya que los ucranianos se han atrincherado en sus posiciones y emplean armas de largo alcance, como obuses, para atacar a los rusos.