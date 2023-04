LO ÚLTIMO: Trump ingresa a la sala del tribunal de Manhattan

Nueva york (ap) —

Trump ingresa a la sala del tribunal

El expresidente Donald Trump ingresó a la sala del tribunal de Manhattan donde será instruido de cargos por pagar a una actriz porno por su silencio durante la campaña electoral de 2016.

Trump llegó a la sala del tribunal del piso 15 unos 70 minutos después de que ingresó al juzgado para entregarse y ser fichado antes de la audiencia.

El juez Juan Merchan no autorizó cámaras de televisión en la sala del tribunal. Los abogados de Trump han dicho que se declarará inocente.

___

Fiscal de manhattan entra a la sala

El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, ha entrado a la sala del tribunal donde el expresidente Donald Trump escuchará las acusaciones en su contra, derivadas del pago de un soborno durante la campaña electoral de 2016.

Trump aún no ha aparecido en el piso 15 donde se supone tendrá lugar la audiencia. Vestido con traje azul marino y corbata roja, entró al edificio del tribunal alrededor de las 12:20 de la tarde para entregarse y someterse al proceso previo a la audiencia.

___

Trump llega al tribunal de manhattan

El expresidente Donald Trump llegó al juzgado de Manhattan donde se espera que se declare inocente de los cargos penales. Entró al juzgado rodeado de agentes del Servicio Secreto.

La caravana de Trump viajó desde la Trump Tower seguida por numerosos helicópteros.

___

Trump sale de la trump tower rumbo al tribunal

El expresidente Donald Trump alzó el puño y saludó con la mano antes de salir de la Trump Tower poco después de la 1 p.m. el martes, rumbo al tribunal de Manhattan a unos 6 kilómetros (4 millas) de distancia.

Los abogados de Trump han arreglado para que éste se entregue allí. Trump será fichado en el tribunal y no en una sede policial como ocurre con la mayoría de los detenidos en Nueva York.

En el tribunal se creará un registro de su nombre, edad, fecha de nacimiento, altura y peso, y se le tomarán sus huellas dactilares. Es posible también que se le tome un retrato policial.

___

Legislador de florida promete seguir apoyando a trump

Un exlegislador estatal de Florida dijo que él y otros viajaron desde Orlando a Nueva York a tiempo para la audiencia del martes a fin de enviarle un mensaje al expresidente Donald Trump: No dejaremos de apoyarlo.

Anthony Sabatini, presidente del Partido Republicano en el condado Lake en Florida, se sumó a los partidarios de Trump afuera del tribunal en Manhattan donde el expresidente debe comparecer.

“Es un mal día para Estados Unidos, uno de los peores días en la historia estadounidense”, declaró.

El ánimo entre los partidarios de Trump, sin embargo, es positivo, indicó Sabatini. Agradeció a la policía de Nueva York por mantener separados a los manifestantes, por un lado los que apoyan a Trump y por el otro los que están en su contra.

___

Greene arenga a partidarios de trump frente al tribunal

La legisladora republicana Marjorie Taylor Greene arengó el martes en la mañana a partidarios de Donald Trump afuera del tribunal en Manhattan donde el expresidente debe comparecer.

Una enorme multitud rodeó a la representante de Georgia, que antes era repudiada por los republicanos debido a su retórica extremista, mientras ella se abría paso por el parque donde cientos de espectadores y periodistas se aglomeraron previo a la audiencia.

Greene salió del lugar rápidamente tras percibir el alboroto armado en el lugar donde ella iba a hablar. No quedaba claro si regresaría.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, envió el lunes un mensaje a la congresista: “Mientras esté en la ciudad, muestre su mejor comportamiento”.

___

Santos apoya a trump frente a la corte

George Santos, el legislador republicano que enfrenta varias investigaciones por las mentiras que dijo cuando era candidato, se suma a la multitud creciente frente al tribunal de Manhattan a la espera de la audiencia en que se presentará la acusación contra el expresidente Donald Trump.

Santos dijo a The Associated Press que no planeaba entrar a la sala, pero que vino a “apoyar al presidente”.

“Quiero apoyar al presidente porque pienso que esto no tiene precedentes y es un mal día para la democracia”, expresó Santos. “¿Qué le impedirá al próximo fiscal dentro de dos años hacerle lo mismo a (el presidente) Joe Biden y así sucesivamente cada cuatro años? Este es un mal precedente legal. Y degrada al sistema judicial y no es bueno para Estados Unidos”.

Santos ha rechazado los reclamos de que renuncie, incluso de algunos de sus propios correligionarios. Se negó a responder si espera el respaldo de Trump a cambio de esta muestra de apoyo.

“No vine por eso”, aseguró.

___

Mitin en apoyo a trump

La gente comenzó a reunirse el martes por la mañana para un mitin a favor de Donald Trump en un parque frente al juzgado en Nueva York donde está prevista la presentación de cargos al expresidente.

El mitin con la congresista republicana Marjorie Taylor Greene estaba programado para comenzar varias horas antes de la comparecencia de Trump en la corte.

También aparecieron algunos opositores a Trump, quienes desplegaron una gran pancarta que decía “Trump miente todo el tiempo”.

También se espera que los partidarios de Trump se reúnan afuera de Mar-a-Lago, su residencia en Florida, el martes por la noche cuando regrese.

___

Llega el fiscal

El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, arribó a la corte en Nueva York el martes por la mañana horas antes de la presentación de cargos contra el expresidente Donald Trump.

Bragg es el primer fiscal negro de Manhattan, elegido en noviembre de 2021. Heredó una investigación de años por un jurado que indaga en el pago de dinero en nombre de Trump para lograr el silencio de personas durante la campaña presidencial de 2016.

Después de asumir, Bragg demoró la acusación contra Trump y expresó dudas sobre la fuerza del caso. Esto provocó la renuncia de dos fiscales que dirigían la investigación.

Pero Bragg convocó a un nuevo gran jurado este año tras acusar a la empresa familiar de Trump de fraude fiscal. Dijo que ese resultado era una "línea demarcatoria fuerte” para proceder con otras partes de la investigación.

___

Abogado de trump: "no habrá declaración de culpa"

El abogado de Donald Trump, Joe Tacopina, dijo que la comparecencia del expresidente para la presentación de cargos será breve porque el proceso “no lleva mucho tiempo”.

“No será un largo día en la corte”, declaró a la cadena ABC.

“Conocemos la base e la acusación y los hechos denunciados en la acusación”, dijo Tacopina, y añadio que Trump insistirá en su inocencia.

“Una cosa les aseguro mientras estoy aquí, no habrá declaración de culpabilidad en este caso. Eso lo puedo garantizar”, dijo.

Tacopina aparentemente pronosticó que se desestimará el caso.

“No creo que este caso irá ante un jurado”, dijo. “Creo que se hará un cuestionamiento legal y que debería tener éxito”.

___

Aparecen los espectadores

Muchos periodistas y espectadores hicieron fila durante la noche para conseguir un asiento dentro de la sala del tribunal o al menos para ver pasar a Trump, cuya presencia está prevista para la tarde.

El edificio estaba rodeado por barricadas, y la gente debía pasar por varios controles de seguridad. Los periodistas acampaban en carpas con sillas de jardín, mantas y cajas de pizzas.

El 45to comandante en jefe de la nación previsiblemente será escoltado desde la Torre Trump en pleno centro de Nueva York —también rodeado por barricadas— hasta el tribunal con escolta del Servicio Secreto.

La policía estaba preparada para las protestas de los partidarios del republicano Trump, que se postula nuevamente para la Casa Blanca en 2024. Ha dicho que la decisión del jurado investigador de presentar acusaciones en su contra es “persecución política e interferencia electoral en el más alto nivel”.

Los fiscales investigan el dinero pagado a la actriz porno Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal para impedir que dijeran públicamente que habían tenido relaciones sexuales con él.

__

AP