LO ÚLTIMO: Von der Leyen: Familia europea incluye a Ucrania

Las últimas noticias de lo que está pasando en la guerra Rusia-Ucrania:

___

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el domingo que el cuestionario que le entregó al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy durante su visita a Kiev representa un paso muy importante.

Von der Leyen dijo al programa “State of the Union” de CNN que la respuesta de Ucrania le permitirá decidir si recomienda o no la candidatura de la nación para sumarse a la Unión Europea.

Normalmente el proceso se lleva años, pero ella ha dicho que sopesar la solicitud de Ucrania tomaría apenas unas semanas. Aseguró que los ucranianos “pertenecen a nuestra familia europea, sin lugar a dudas”.

“Alguien me dijo ayer: ‘Sabes, cuando nuestros soldados están muriendo, quiero que sepan que sus hijos serán libres y formarán parte de la Unión Europea’”, declaró Von der Leyen. “Están en una situación extraordinaria, en la que debemos tomar medidas inusuales”.

“Una cosa me queda clara: Después de esta guerra, cuando Ucrania sea reconstruida, cuando apoyemos a Ucrania a reconstruir este país, esto estará acompañado de reformas. Así que es una manera extraordinaria de moldear al país y avanzar por el camino hacia la Unión Europea”.

___

El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que su gobierno está proporcionando apoyo de investigación a las labores para documentar crímenes de guerra en Ucrania, y aseguró que el presidente ruso Vladimir Putin es el responsable.

“Está claro que Putin está atacando sistemáticamente a civiles, ya sean hospitales o estaciones de tren o pabellones de maternidad. Este es uno de los motivos por los que Canadá fue uno de los primeros países en hacer un llamado a la Corte Penal Internacional para que investigue los crímenes de guerra de Putin”, dijo Trudeau el domingo al programa “State of the Union” de CNN.

Trudeau indicó que investigadores canadienses “están compilando evidencia para que la gente reconozca que este no sólo fue un terrible error al violar la soberanía de otro país y crear una enorme inestabilidad global que está afectando los precios de los alimentos y los energéticos en todo el mundo, sino que también incluye una serie de crímenes de guerra que Putin está cometiendo deliberadamente y por los que es necesario hacerlo rendir cuentas”.

Al preguntársele si los crímenes son un genocidio, Trudeau declaró que eso está por determinarse.

“Las historias de lo que están haciendo los soldados rusos, no sólo el asesinato de civiles, sino el uso sistemático de violencia sexual y violaciones, para desestabilizar y tener el mayor impacto negativo que sea posible sobre el pueblo ucraniano es absolutamente imperdonable e inaceptable”, dijo el premier canadiense. “Y es por eso que la comunidad global está respondiendo y responderá de manera tan firme”.

___

El recién nombrado comandante de Rusia en Ucrania se hizo famoso aplastando la resistencia al presidente sirio Bashar Assad durante la devastadora guerra civil de ese país.

Las fuerzas rusas dirigidas por el general Alexander Dvornikov destruyeron ciudades enteras mientras lanzaban barriles explosivos que apuntaban a los civiles. Con el apoyo de Moscú a Assad, la guerra en Siria ha matado a más de 350.000 personas.

El teniente coronel Fares al-Bayoush, desertor del ejército sirio, dijo el domingo que espera una estrategia similar de “tierra quemada” bajo el comandante en Ucrania. Hablando por teléfono desde Turquía, al-Bayoush señaló que cree que el objetivo de nombrar a Dvornikov como comandante de guerra en Ucrania es causar una destrucción generalizada en muchos lugares a la vez.

“Tiene muy buena experiencia en esta política”, comentó al-Bayoush. “Este comandante es un criminal de guerra”.

___

El alcalde de Kiev y su hermano dijeron que la visita del primer ministro británico Boris Johnson a la capital ucraniana muestra quiénes son los verdaderos amigos de Ucrania en estos momentos tan difíciles. Sin embargo, señalaron que entienden las preocupaciones de seguridad impidan por ahora la visita del presidente estadounidense Joe Biden.

El alcalde Vitali Klitschko y su hermano Wladimir han sido boxeadores profesionales y ahora defensores declarados de Ucrania. Entrevistados el domingo en el programa “This Week with George Stephanopoulos” de la cadena ABC, dijeron que esperan que los militares rusos vuelvan a atacar Kiev. Y cuando lo hagan, señalaron que no pueden defender a Ucrania con sus puños, sino que necesitan armas.

Wladimir Klitschko también abogó porque el mundo aísle económicamente a Rusia, afirmando que “cada céntimo que recibe Rusia, lo utiliza para armas para matarnos”.

Vitali Klitschko dijo que todo el mundo se sorprendió cuando los rusos se retiraron de los alrededores de Kiev tras matar a cientos de civiles durante su ocupación. Calificó de genocidio matar a mujeres, niños, ancianos y adolescentes sin motivo alguno.

Defender ahora a Ucrania, dijo el alcalde, es defender la democracia y la paz en Europa.

___

BERLÍN - El canciller austriaco, Karl Nehammer, se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú el lunes.

Nehammer viajó el sábado a Kiev, donde se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, informó la agencia Austria Press Agency.

APA informó que el canciller tiene como objetivo fomentar el diálogo entre Ucrania y Rusia y también abordar los “crímenes de guerra” rusos en su reunión con Putin.

Austria es miembro de la Unión Europea y ha respaldado las sanciones del bloque de 27 naciones contra Rusia, aunque hasta ahora se ha opuesto a suspender la compra de gas ruso. El país es militarmente neutral y no es miembro de la OTAN.

Nehammer dijo que estaba haciendo el viaje por su propia iniciativa y que consultó con altos funcionarios de la UE. Agregó que también informó a Zelenskyy y al canciller alemán Olaf Scholz.

___

BERLÍN — Ucrania dijo que el personal de la planta nuclear de Chernóbil, que está en desuso, fue rotado por primera vez en tres semanas después de que las tropas rusas abandonaron el área, informó el domingo el organismo de control nuclear de la ONU.

El Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, ha expresado su preocupación por el bienestar de los trabajadores desde que el ejército ruso tomó el control del lugar al comienzo de la guerra en febrero pasado. En la planta de Chernóbil ocurrió el peor desastre nuclear que se conoce, en 1986.

La agencia dijo que Ucrania le informó el domingo que ahora ha rotado al personal, pero la situación aun no es normal. Tuvieron que ser transportados hacia y desde el sitio por agua. El río Pripyat es la única forma en que las personas que viven en la ciudad de Slavutych actualmente pueden llegar a la planta.

El OIEA dijo que Ucrania le informó que los laboratorios analíticos para el monitoreo de la radiación en el sitio fueron destruidos y los instrumentos analíticos “robados, rotos o inutilizados”. La transmisión automática de datos de monitoreo de radiación fue deshabilitada.

___

El gobernador de la región que incluye a Dnipro, la cuarta ciudad más poblada de Ucrania, informó que el aeropuerto fue impactado el domingo en dos ocasiones por misiles.

En tanto, el comando militar ucraniano dijo que las fuerzas rusas siguen atacando la segunda ciudad más poblada, Járkiv, y que continúan con su asedio en Mariúpol, la ciudad portuaria clave que ha estado bajo ataque durante casi seis semanas.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus misiles lanzados vía aérea impactaron los sistemas de misiles de defensa aérea S-300 de Ucrania en dos lugares, mientras que los misiles crucero lanzados desde el mar destruyeron el cuartel general de una unidad ucraniana en la región de Dnipro. Las afirmaciones militares de ambas partes no han podido ser verificadas de forma independiente.

El Pentágono dijo que Rusia tiene una clara ventaja en fuerzas blindadas para su próxima fase en su guerra contra Ucrania. El secretario de prensa John Kirby dijo el viernes que los rusos se dispersaron demasiado para tomar la capital, pero ahora están más centrados en una región más pequeña, y todavía tienen la gran mayoría de su poder de combate. Será necesario un gran esfuerzo de las defensas ucranianas y más ayuda occidental para hacerlos retroceder.

___

KIEV - El ejército ucraniano dice que Rusia está reforzando sus tropas y trata de poner a prueba las defensas ucranianas.

El comando militar ucraniano dijo el domingo que las tropas rusas han continuado los intentos de romper las defensas ucranianas cerca de Izium, al sureste de Járkiv. Rusia envía refuerzos a Izium y sigue atacando Járkiv, según el ejército ucraniano.

Además, las tropas rusas seguían tratando de tomar Mariúpol, un puerto en el Mar de Azov que lleva casi mes y medio asediado por Rusia.

Después de que los esfuerzos de Rusia por capturar Kiev y otras grandes ciudades en el noreste fracasaran con rapidez, las autoridades ucranianas y occidentales esperan que Moscú lance una nueva ofensiva en el este de Ucrania, donde separatistas con apoyo ruso combaten contra fuerzas ucranianas desde hace ocho años.

___

GINEBRA - La agencia de refugiados de Naciones Unidas dice que el número de personas que han abandonado Ucrania desde el comienzo de la guerra ha alcanzado los 4,5 millones.

El sitio web del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados mostraba el domingo, tras una actualización periódica, que unos 4,504 millones de personas han abandonado Ucrania desde el 24 de febrero.

Unos 2,6 millones de ellos fueron primero a Polonia y más de 686.000 a Rumanía. Sin embargo, ACNUR señaló que hay pocos controles de frontera dentro de la Unión Europea y que cree que “un gran número de personas” se ha trasladado desde el primer país al que llegaron.

___

LONDRES - El Ministerio británico de Defensa dice que las fuerzas armadas rusas intentan responder a las crecientes pérdidas aumentando el número de tropas con personal que salió del servicio militar desde 2012.

En un reporte de inteligencia en Twitter, el Ministerio señaló también el domingo que los esfuerzos del ejército ruso por “generar más fuerza de combate” también incluye intentos de reclutamiento en Transnistria, una región escindida de Moldavia que limita con Ucrania.

Rusia mantiene unos 1.500 militares en la región, que no tiene reconocimiento internacional.