Lobo hiere a una niña de 5 años en Grecia

Una niña serbia de cinco años, que estaba de vacaciones en la costa de Grecia, fue atacada por un lobo que las autoridades están tratando de capturar, informó el martes la ONG medioambiental Callisto.

El incidente ocurrió el viernes en Neos Marmaras, en la turística península de Calcídica, precisó Iason Bantios, portavoz de esta ONG para la protección de la naturaleza, en el canal de televisión público ERT.

Según él, "se trataría de un lobo joven que ha desarrollado una especie de 'familiaridad' problemática con los humanos, lo cual no es habitual".

La niña fue mordida y arañada en la espalda antes de que el lobo huyera, según la agencia de noticias griega ANA, que precisó que la niña "no sufrió heridas graves".

Según Callisto, la región del norte de Grecia alberga poblaciones de lobos y chacales que viven en las montañas cercanas.

Recientemente se han avistado lobos en el monte Parnaso, cerca de Atenas, así como en el centro del Peloponeso, según la ONG.

jph/hec/yap/cbr/meb/jvb