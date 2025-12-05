Localidad francesa ofrece 1.000 euros por niño para salvar una maternidad

Una localidad francesa ofrecerá a las futuras madres 1.000 euros (US$1.160) a partir de enero por dar a luz en la maternidad local, en un intento de evitar su cierre.

La iniciativa surge en un contexto de disminución de la tasa de natalidad a nivel nacional y de cierre progresivo de unidades de maternidad en hospitales rurales.

La maternidad de Saint-Amand-Montrond, en el centro de Francia, es una de la veintena que no cumple el requisito legal de 300 nacimientos anuales para mantenerse abierta.

La dirección proyecta solo 226 nacimientos para finales de año.

El jueves por la noche, los concejales de esta ciudad de unos 10.000 habitantes aprobaron el plan de recompensar a las futuras madres que quieran dar a la luz allí.

La recompensa son vales por un valor de 1.000 euros para gastar en negocios locales.

"No estamos pagando a las mujeres para que tengan bebés, estamos dando dinero a mujeres que ya están embarazadas y deciden dar a luz en Saint-Amand", dijo a AFP el alcalde de derecha, Emmanuel Riotte.

El regidor explicó que las madres tendrían que acudir primero a chequeos prenatales y que los partos complicados tendrán que "redirigirse a un hospital especializado".

Sin embargo, algunos médicos están en contra de la idea de escoger dónde dar a luz sólo por una compensación.

Anne Wernet, del sindicato de anestesiólogos, dijo a AFP que las maternidades rurales, que a menudo tienen dificultades para atraer personal cualificado, deberían cerrar en interés de las madres y los recién nacidos.

En pequeñas clínicas rurales, "no pasa nada durante mucho tiempo y, cuando surge un problema, no hay nadie allí para manejarlo adecuadamente", agregó.

Pero los políticos locales ven a los hospitales como generadores de empleo. En Saint-Amand-Montrond, la maternidad emplea a 34 personas de las 675 que trabajan para el hospital y el asilo de ancianos.

El número de salas de maternidad ha disminuido aproximadamente una quinta parte en la última década, quedando en 457 en 2023.

Las tasas de fertilidad están en declive en la Unión Europea. En Francia, se situó en 1,6 hijos por mujer en 2023, la segunda más alta del bloque después de Bulgaria, según estadísticas de la UE.

