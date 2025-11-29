Localizado el causante de un accidente al circular en dirección contraria en Aiguaviva (Girona)

LA NACION

GIRONA, 29 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Los Mossos d'Esquadra han localizado al hombre que había huido tras provocar un choque frontal con un autocar la madrugada de este sábado, sin provocar heridos, al circular en dirección contraria por la AP-7 a la altura de Aiguaviva (Girona).

El hombre ha sido encontrado andando por el arcén de la AP-7 y está siendo investigado por tres delitos contra la seguridad viaria por conducción temeraria, huir del lugar del accidente y negarse a someterse a los controles de alcohol y drogas, han informado los Mossos vía X.

El hombre había huido a pie del lugar de los hechos y las 41 personas que viajaban en el autobús han resultado ilesas, según ha informado Mossos.

