Localizan ADN del detenido en las investigaciones por el asesinato de Charlie Kirk

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los equipos técnicos que han examinado el lugar donde murió asesinado la semana pasada el activista ultraconservador Charlie Kirk han localizado en pruebas clave muestras de ADN del presunto autor del tiroteo, Tyler Robinson, único detenido por este crimen, según el director del FBI, Kash Patel.

Una de las muestras corresponde a una toalla que envolvía el presunto arma del crimen, hallada en una zona cercana al campus de Orem (Utah), mientras que los investigadores también han localizado material genético de Robinson en un destornillador localizado en la azotea desde la que presuntamente disparó.

Patel ha explicado en una entrevista a la cadena Fox News que las autoridades tienen aún pendiente terminar de examinar el arma atribuida a Robinson, al que el director del FBI ha acusado de actuar movido por su ideología política de izquierda y contraria a las tesis de Kirk.

El sospechoso, de 22 años, permanece detenido a la espera de ser imputado, previsiblemente el martes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abogado por que sea condenado a la pena de muerte, un castigo que figura dentro de las leyes del estado de Utah.

El asesinato del comentarista ha sacudido Estados Unidos y ha reavivado el debate sobre la violencia política. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha anunciado este lunes desde Israel, donde se encuentra de visita oficial, que retirarán el visado y prohibirán la entrada de cualquier extranjero que haya celebrado la muerte de Kirk.

"No podemos dar visados a personas que vienen a Estados Unidos y hacen cosas como celebrar el asesinato, la ejecución de una figura política", ha advertido el jefe de la diplomacia norteamericano.