Localizan con vida a profesor colombiano desaparecido tras ser detenido en México

Un profesor universitario residente en México que fue reportado como desaparecido tras estar detenido unas horas en el norte del país fue encontrado con vida, informaron este sábado autoridades locales.

Leonardo Ariel Escobar, de 42 años, fue detenido el 31 de diciembre por una falta administrativa en el aeropuerto Monterrey (norte) al llegar al país y estuvo detenido unas 36 horas, informó la secretaría de Seguridad.

Familiares y la universidad privada en la que trabaja reportaron que perdieron contacto el 2 de enero y denunciaron su desaparición.

La fiscalía del estado de Nuevo León informó que el viernes fue localizado vivo en el municipio de Juárez. Se espera rinda una declaración.

Medios locales publicaron que el catedrático fue visto deambulando por las calles, aparentemente desorientado, hasta que fue auxiliado por un centro de rehabilitación de adictos.

"Estaba desvariando, en situación de inconsciencia, presentaba miedo", dijo Felipe Rangel, director del lugar que lo auxilió, a la cadena Milenio.

Escobar recuperó la conciencia y Rangel lo identificó como el profesor que era buscado y lo reportó a la fiscalía.

El hombre está bajo resguardo de una unidad especializada de personas desaparecidas, misma que validó la versión del centro para adictos.

El colombiano es catedrático de la universidad Iberoamericana de Puebla (centro).