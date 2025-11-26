Localizan dos novelas inéditas de Ignacio Aldecoa en un archivo de Madrid

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Dos novelas inéditas del autor vasco Ignacio Aldecoa han sido localizadas en la Sección de Censura del Archivo General de la Administración durante el proceso de documentación de la exposición 'Ignacio Aldecoa. El oficio de escribir', que acogerá la Biblioteca Nacional de España (BNE) entre el 18 de diciembre y el 14 de junio de 2026.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la BNE, que organiza la exposición con Acción Cultural Española (AC/E) y la Diputación Foral de Álava, con la colaboración de la Fundación ACS y la Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional de España (FABNE).

En el proceso de documentación, el profesor titular de Literatura Hispánica en Brooklyn College (City University of New York) Álex Alonso Nogueira ha localizado dos textos inéditos que el escritor había enviado para su evaluación en 1952 y 1953 y que nunca fueron publicados en su integridad.

Se trata del mecanoscrito de la novela corta 'Ciudad de tarde', con la que Aldecoa había quedado finalista del premio de novela Café Gijón en 1952, y del mecanoscrito de una extensa novela de más de trescientos folios, titulada 'El Gran Mercado' y que, a tenor de la documentación conservada en el mismo expediente, iba a ser publicada por la editorial Planeta.

La censura autorizó la publicación de ambos textos, de los que no se conoce ninguna otra copia. Nunca fueron recogidos del archivo, ni por el autor ni por los editores, y allí han permanecido hasta ahora.

Según la BNE, aunque fueron parcialmente reaprovechados y sirvieron de material para alguno de sus relatos (como 'Vísperas del silencio' o 'El mercado'), "las novelas como tales pueden y deben considerarse textos inéditos".

Respecto al mecanoscrito de 'El Gran Mercado', ha explicado que se conserva en "muy buenas" condiciones y podrá verse, junto con la documentación que le acompaña en el expediente de censura, en la exposición 'Ignacio Aldecoa. El oficio de escribir', que estará abierta hasta el 14 de junio de 2026 en la Sala Jorge Juan de la BNE.

MADUREZ DE ESTILO Y DE COMPOSICIÓN

Para Álex Alonso Nogueira, se trata de "dos textos relevantes en la trayectoria del autor, en los que Aldecoa demuestra una madurez de estilo y de composición que merecen ser destacadas". La BNE ha indicado que 'El Gran Mercado' es una novela "ambiciosa y coral" en la que, al estilo de 'La colmena', se entrelazan diversas historias y se ofrece un recorrido detallado por múltiples escenarios de un Madrid de posguerra en el que conviven la miseria con el bienestar de unas clases medias acomodadas con ventaja a las nuevas circunstancias.

Según el profesor, es también "significativa para entender la evolución de la novela española de la época, ya que se trata de un texto que abre camino al nuevo realismo objetivista y social, signo de identidad de las jóvenes promociones de escritores en la década de los años 50".

El profesor José Ramón González, comisario de la exposición y catedrático de Literatura Española en la Universidad de Valladolid, subraya que "se trata de un descubrimiento importante y no meramente anecdótico, porque permite profundizar en la trayectoria del autor y entender mejor cuál fue su proyecto narrativo desde su arranque, ya que se trataría de sus dos primeras novelas".

A su juicio, en la segunda de ellas, 'El Gran Mercado', está contenido en germen todo el programa narrativo que el autor desplegará en su narrativa breve y en sus novelas hasta el momento de su fallecimiento. "Por ella circulan los personajes humildes y desposeídos que protagonizan muchos de sus cuentos, pero también esas clases medias inanes y egoístas que emergen de cuando en cuando en sus relatos, especialmente en los de la última época, y que el autor retrata con una ironía y una distancia en la que nunca está ausente una leve ternura un tanto burlesca", señala.

La Biblioteca Nacional de España ha apuntado que este descubrimiento "viene a enriquecer la muestra del centenario y es un excelente ejemplo de la riqueza documental de las bibliotecas y archivos nacionales, en los que es todavía posible profundizar para el mejor conocimiento de nuestro pasado y de nuestro presente".