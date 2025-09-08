Localizan el cadáver de un pescador en el Charco Manso (El Hierro)

Valverde (El Hierro), 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El cadáver de un pescador de 51 años fue localizado en la noche de este domingo en el litoral del Charco Manso, en Valverde.

Los hechos sucedieron pasadas las 22:00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se informaba de que un pescador había salido a pescar por la mañana y no había regresado.

El dispositivo de búsqueda integrado por un amplio equipo de servicios de emergencias localizó al afectado en las proximidades del Charco Manso y la embarcación de Salvamento Marítimo, tras recuperar el cuerpo, lo trasladó hasta el muelle de La Estaca, donde quedó a disposición judicial. La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.