Localizan el cadáver de un pescador en el Charco Manso (El Hierro)
Localizan el cadáver de un pescador en Charco Manso (El Hierro)
- 1 minuto de lectura'
Valverde (El Hierro), 8 Sep. 2025 (Europa Press) -
El cadáver de un pescador de 51 años fue localizado en la noche de este domingo en el litoral del Charco Manso, en Valverde.
Los hechos sucedieron pasadas las 22:00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se informaba de que un pescador había salido a pescar por la mañana y no había regresado.
El dispositivo de búsqueda integrado por un amplio equipo de servicios de emergencias localizó al afectado en las proximidades del Charco Manso y la embarcación de Salvamento Marítimo, tras recuperar el cuerpo, lo trasladó hasta el muelle de La Estaca, donde quedó a disposición judicial. La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.
Otras noticias de Desaparición de persona
- 1
Elecciones bonaerenses: la foto de la derrota de Milei, con sugestivas ausencias
- 2
Quién ganó las elecciones de Buenos Aires 2025, sección por sección electoral
- 3
Resultados de la elección en Buenos Aires: cómo le fue a cada uno de de los 135 intendentes de la provincia
- 4
Elecciones en Buenos Aires: los escándalos de corrupción afectaron al Gobierno