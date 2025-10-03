Loewe se prepara para pasar la página de Anderson con nuevos creativos

La marca española Loewe está a punto de entrar en una nueva etapa este viernes, en la presentación de su primera colección en París con sus flamantes directores artísticos, tras la salida de Jonathan Anderson.

El dúo estadounidense Jack McCollough y Lazaro Hernandez tomaron en marzo las riendas de la firma centenaria española, actualmente integrada en el grupo francés LVMH, después de que Anderson saliera de la marca.

El norirlandés, ahora en Dior, fue durante 11 años el responsable artístico de Loewe, a la que rejuveneció radicalmente.

McCollough y Hernandez, fundadores en 2002 de la firma neoyorquina Proenza Schouler, tienen el listón alto al ponerse al frente de una de las marcas que mejor funcionan, en un sector, el de la industria del lujo, que enfrenta dificultades económicas y comerciales.

"Los valores de la casa siempre nos han inspirado y se alinean muy estrechamente con los nuestros: el compromiso con la artesanía y las artes, la libertad y el amor por la experimentación y la superación de límites y, por supuesto, un profundo compromiso con la cultura", dijeron los diseñadores, ambos nacidos en 1978, a Vogue Business poco antes de ser nombrados responsables creativos de Loewe.

"El objetivo es honrar los códigos de la casa a través del prisma de nuestras propias historias culturales y perspectivas estéticas personales", añadieron.

- Ventas y notoriedad -

Loewe, una casa de marroquinería fundada en Madrid en 1846, ha combinado hasta ahora artesanía y vanguardia.

En la década en la que Anderson estuvo al mando, convirtió a la marca en un éxito de ventas y notoriedad.

Según el índice de Lyst, motor de búsqueda especializado en moda, en el segundo trimestre de 2025, Loewe ocupó el segundo lugar de las "hottest brands", por detrás de Miu Miu. En el periodo anterior, lideró la clasificación.

A nivel de resultados, Loewe registró en 2024 un volumen de negocios de 885,2 millones de euros (US$1040 millones), lo que representó un incremento del 9,2% respecto al año anterior.

Sin embargo, este aumento en las ventas no evitó un repliegue en los beneficios (-24%), debido al incremento de los costes operativos, indicó el diario económico Expansión.

Prueba del cambio de página para el que se prepara, Loewe lanzó una campaña publicitaria con varias personas abriendo una botella de la que salen muchas burbujas. En la chapa se lee el nombre de la marca.

Las expectativas son altas para este debut en la Semana de la Moda.

Con Anderson, "íbamos a los desfiles de Loewe como quien va a misa, estaban realmente llenos de belleza, de originalidad", recuerda Sophie Fontanel, redactora jefa de moda en la revista francesa Nouvel Obs.

“Además se vendía, así que será muy interesante ver qué van a hacer” los dos nuevos directores creativos.

Durante años los desfiles de Loewe fueron un lugar de encuentro de estrellas del séptimo arte, desde Timothée Chalamet hasta Pedro Almodóvar, pasando por Tilda Swinton. Varias de esas estrellas fueron embajadoras de la marca.

