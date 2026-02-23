Loftus-Cheek es operado de la mandíbula y será baja por dos meses con AC Milan

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista internacional inglés del AC Milan, fue operado este lunes de una fractura en la mandíbula y estará casi dos meses alejado de los terrenos de juego, anunció el club rossonero.

Loftus-Cheek se lesionó en un choque con Edoardo Corvi, arquero del Parma, el domingo en San Siro en el minuto 7 del partido de la 26ª fecha de la Serie A ganado por los parmesanos 1-0. Fue evacuado en camilla y transportado al hospital.

El impacto, según el comunicado del AC Milan, le provocó "una fractura del proceso alveolar de la mandíbula". El jugador también perdió varios dientes en esa colisión aérea.

Loftus-Cheek, de 30 años, disputó 26 partidos y marcó tres goles esta temporada con el AC Milan, segundo en la Serie A, a diez puntos del Inter de Milán, líder.