Logan de la Fed aboga por mantener las tasas "durante un tiempo"

21 nov (Reuters) - La presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, abogó el viernes por mantener la tasa de interés oficial "durante un tiempo", en momentos en que el banco central evalúa el grado de restricción de la política monetaria.

En unas declaraciones preparadas para su presentación en Zúrich, reiteró su opinión de que el recorte de tasas de la Fed de octubre no estaba justificado, con una inflación demasiado alta y un mercado laboral prácticamente equilibrado.

"A falta de pruebas claras que justifiquen una mayor relajación, mantener las tasas estables durante un tiempo permitiría al FOMC (Comité Federal del Mercado Abierto) evaluar mejor el grado de restricción de la política monetaria actual", declaró. (Reporte de Ann Saphir; editado en español por Carlos Serrano)