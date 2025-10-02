Logan, de la Fed, dice que el banco central de EEUU debe ser "muy cauto" con las bajas de tasas

2 oct (Reuters) - La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, dijo el jueves que el banco central estadounidense se aseguró adecuadamente contra cualquier deterioro brusco del mercado laboral con su recorte de tasas del mes pasado, pero que debe ser "cauta" con cualquier nuevo recorte de tasas porque la inflación supera el objetivo y se dirige al alza.

"Tenemos que ser muy cautelosos con los recortes de tasas y asegurarnos de calibrar adecuadamente la política monetaria para no relajar demasiado las condiciones y tener que dar marcha atrás, lo que sería muy doloroso en términos de restauración de la estabilidad de precios", dijo Logan a una clase de estudiantes de economía en la escuela de negocios de la Universidad de Texas, en Austin. (Reportaje de Ann Saphir. Editado en español por Juana Casas)