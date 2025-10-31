Logan, de la Fed, dice que no ve necesario un recorte de tasas y se opone a uno en diciembre

31 oct (Reuters) - La Reserva Federal no debería haber recortado las tasas de interés esta semana y no debería volver a hacerlo en diciembre, dijo el viernes la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, citando un mercado laboral "equilibrado" sin necesidad inmediata de apoyo y una inflación que parece se mantendrá por sobre el objetivo del 2% durante demasiado tiempo.

"Estas perspectivas económicas no exigían recortar las tasas", dijo Logan en unas declaraciones preparadas para ser pronunciadas en una conferencia bancaria de la Fed de Dallas.

"No he visto la necesidad de recortar las tasas esta semana. Y me parecería difícil volver a recortar las tasas en diciembre a menos que haya pruebas claras de que la inflación caerá más rápido de lo esperado o de que el mercado laboral se enfriará más rápidamente".

Los comentarios de Logan se producen después de que la Fed decidiera el miércoles bajar su tasa de interés oficial por segunda vez este año en un cuarto de punto porcentual, al rango del 3,75%-4,00%. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que la medida tenía como objetivo evitar que el mercado laboral se ralentizara aún más.

Según Powell, un nuevo recorte de tasas en diciembre no es una conclusión previsible, sobre todo dada la falta de datos económicos oficiales, incluidas medidas de inflación y desempleo, mientras continúa el cierre de la Administración federal.

Logan, que este año no tiene voto en el comité de política monetaria de la Fed, dijo que los datos del sector privado, las solicitudes de desempleo a nivel estatal y la propia red de contactos empresariales y comunitarios de la Reserva Federal dan al banco central visibilidad sobre la economía, y que la perspectiva dista mucho de ser preocupante. (Reporte de Ann Saphir; Editado en Español por Manuel Farías)