Logan de la Fed pide una revisión de las herramientas para el control de tasas

Por Michael S. Derby

25 sep (Reuters) - La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, dijo el jueves que ha llegado el momento de que el banco central modernice la forma en que gestiona las condiciones del mercado para alcanzar sus objetivos de política monetaria.

Para ello, Logan dijo que la antigua práctica del banco de centrarse en el mercado de préstamos de fondos federales tiene que cambiar, gestionando en su lugar la liquidez para controlar el nivel de negociación de la tasa de garantía general tripartita, o TGCR, dada la vitalidad de ese mercado.

"Ha llegado el momento de que él (Comité de Mercado Abierto, o FOMC) se prepare para fijar como objetivo una tasa de interés a corto plazo diferente", dijo Logan en el texto de un discurso preparado para un acto en la Fed de Richmond.

Logan advirtió de que el cambio es técnico y no tiene implicaciones para la política monetaria en sentido amplio.

La funcionaria dijo que apuntar al TGCR es la "mejor" opción porque ese mercado es muy activo y "las herramientas existentes de la Fed ya proporcionan un control efectivo" de la tasa.

En cuanto al statu quo, "aunque el objetivo de los fondos federales proporciona actualmente un control eficaz de las condiciones monetarias más amplias, las conexiones son frágiles y podrían romperse repentinamente. El FOMC debería descartar ese riesgo", agregó Logan.

(Reportaje de Michael S. Derby; Editado en español por Javier López de Lérida)