Logan, de la Fed, "prudentemente optimista" de que tasas actuales darán resultado

Por Ann Saphir

10 feb (Reuters) - La presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, dijo el martes que se siente "prudentemente optimista" respecto a que la actual política de tasas de interés de la Fed logrará que la inflación alcance su objetivo del 2% y mantendrá estable el mercado laboral estadounidense.

Los datos económicos de los próximos meses mostrarán si esa esperanza se cumple, señaló.

"Si es así, esto me indicaría que nuestra postura política monetaria actual es adecuada y que no se necesitan más recortes de tasas para alcanzar nuestros objetivos de doble mandato", dijo Logan en un evento en Austin, en el estado de Texas.

Si, por el contrario, la inflación cae pero el mercado laboral se enfría de forma significativa, "podría ser adecuado volver a recortar las tasas. Pero, en este momento, me preocupa más que la inflación se mantenga obstinadamente alta".

Logan, que votó en la mayoría de 10 a 2 en la reunión de la Fed de enero a favor de mantener la tasa de interés oficial en su rango actual del 3,50% al 3,75%, dijo que, luego de las tres bajas de tasas del año pasado, los riesgos para el mercado laboral "parecen haberse disipado significativamente".

Sin embargo, también crearon más riesgo para la inflación.

"Cualquier acontecimiento económico o financiero podría requerir un cambio en el rumbo de la política monetaria o un replanteamiento fundamental de las perspectivas y el equilibrio de los riesgos", dijo. (Reporte de Ann Saphir; edición en español de Javier López de Lérida)