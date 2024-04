Logan de la fed: "es demasiado pronto para pensar en bajar las tasas"

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 5 abr (Reuters) - La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, afirmó el viernes que el actual panorama inflacionista desaconseja cualquier impulso inminente hacia una política monetaria más flexible por parte del banco central.

"Creo que es demasiado pronto para pensar en bajar las tasas de interés", dijo Logan en un discurso preparado para una reunión en la Universidad de Duke.

Antes de recortar las tasas "necesitaré que se resuelva más la incertidumbre sobre la senda económica en la que nos encontramos. Y, como siempre (el Comité Federal del Mercado Abierto), debe seguir preparado para responder de forma adecuada si la inflación deja de desacelerarse".

Logan dijo que sigue preocupada por la inflación, que había estado avanzando hacia el 2% antes de afrontar un comienzo de año irregular.

"Me preocupa cada vez más el riesgo al alza de las perspectivas inflacionarias. El principal riesgo no es que la inflación aumente -aunque los responsables de la política monetaria deben estar siempre en guardia ante este riesgo-, sino que se estanque y no consiga seguir la senda prevista para volver al 2% en el momento oportuno", afirmó.

Logan habló tras la publicación el viernes de unos datos de contratación en marzo muy superiores a los esperados, con un fuerte aumento de 303.000 puestos de trabajo y un descenso de la tasa de desempleo al 3,8% desde el 3,9% de febrero. El informe contribuyó a reforzar la idea de que la Fed no tiene ninguna urgencia en recortar las tasas, que es el mensaje que las autoridades del banco central han estado enviando a los mercados en sus comentarios de los últimos días.

Logan, que actualmente no es miembro con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), también dijo que en lo que respecta al balance de la Fed está a favor de ralentizar su reducción antes de detenerla por completo.

"Pronto será apropiado que el FOMC decida cuándo ralentizar -no detener- la retirada de nuestras tenencias de activos", dijo Logan, añadiendo que "un ritmo más lento pero aún significativo proporcionará más tiempo a los bancos y a los participantes en el mercado monetario para redistribuir la liquidez y al FOMC para evaluar las condiciones de liquidez".

