Logan de la Fed se muestra "cautelosamente optimista" respecto a que inflación seguirá disminuyendo

NUEVA YORK, 20 feb (Reuters) -

La presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, dijo el viernes que la política monetaria está "bien posicionada" para hacer frente a los riesgos a los que se enfrenta la economía, mientras sigue preocupada por que la inflación no retroceda lo suficientemente rápido hasta alcanzar el objetivo del 2%. Logan dijo que era "cautelosamente optimista" de que, dada la situación actual de la política monetaria, "estamos en el camino" para que la inflación vuelva a bajar hacia nuestro objetivo.

Sin embargo, añadió en un acto celebrado en la Universidad de Columbia que "no estoy totalmente convencida de que estemos en camino de alcanzar nuestro objetivo del 2% y, cuando observo la evolución general de la economía, es evidente que los aranceles siguen afectando al sistema".

Agregó que la decisión de la Corte Suprema en contra de los aranceles añade una nueva incertidumbre a las perspectivas de estos impuestos a la importación. (Reporte de Michael S. Derby)