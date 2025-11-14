Logan, de la Fed: sería difícil apoyar un recorte de tasas en diciembre

14 nov (Reuters) - La presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, volvió a señalar el viernes que se opondría a un recorte de las tasas de interés en diciembre, tras oponerse también a la reducción en octubre, debido a su preocupación por que la inflación sea demasiado alta, tienda al alza y tarde demasiado en alcanzar el objetivo del 2%.

"De cara a la reunión de diciembre, creo que sería difícil apoyar otro recorte de las tasas a menos que tuviéramos pruebas convincentes de que la inflación está bajando realmente más rápido de lo que yo esperaba o de que estamos viendo algo más que el enfriamiento gradual que hemos estado observando en el mercado laboral", dijo en una conferencia sobre energía organizada por los bancos de la Fed de Dallas y Kansas City. (Reporte de Ann Saphir)