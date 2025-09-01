Logista anuncia la renuncia de McGowan como consejero dominical y el nombramiento por cooptación de Massie

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

El consejo de administración de Logista ha anunciado la renuncia del consejero dominical Murray McGowan y el nombramiento por cooptación de Kevin Massie por el plazo estatutario de tres años para cubrir la vacante producida por dicha dimisión.

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo, en su reunión del pasado 16 de julio, tomó razón de la renuncia al cargo de consejero de Murray McGowan, con efectos desde las 24 horas del día 31 de agosto de 2025, debido a la asunción de nuevas responsabilidades dentro del grupo Imperial Brands.

En concreto, McGowan ostentaba la categoría de consejero dominical, al representar en el consejo al accionista mayoritario indirecto de la sociedad, Imperial Brands.

ACUERDO POR UNANIMIDAD

En la misma sesión, el consejo, a propuesta de Imperial Brands en el ejercicio de su derecho de representación proporcional, y previo informe favorable de la comisión de nombramientos y retribuciones, acordó, por unanimidad, el nombramiento por cooptación de Kevin Massie, con efectos 1 de septiembre, como nuevo consejero dominical.

No obstante, la empresa ha indicado que dicho nombramiento queda sujeto a ratificación por la primera junta general de accionistas que celebre.

Respecto al nuevo consejero, Logista ha señalado que Massie se incorporó a Imperial Brands en 2024 como director de los servicios jurídicos ('general counsel').

Asimismo, es miembro del comité de dirección del grupo Imperial Brands y responsable de las funciones de asesoría jurídica, gobernanza, riesgos y cumplimiento normativo.

"Cuenta con más de 20 años de experiencia en la práctica legal internacional en sectores regulados y de bienes de consumo, habiendo ejercido en Asia, África y América del Norte", ha detallado la compañía, que ha comentado que Massie, antes de unirse a Imperial Brands, fue director de los servicios jurídicos y secretario del consejo de administración en PZ Cussons, habiendo ocupado posiciones legales de "máxima responsabilidad" en Vivo Energy y Tullow Oil.

Por último, Logista ha explicado que Massie, doctor en Derecho por la Universidad de Queen's en Canadá y con una licenciatura en Historia y Ciencias Políticas por la Universidad de Trent, inició su carrera como abogado especializado en mercado de capitales y fusiones y adquisiciones en firmas canadienses, incorporándose posteriormente a Ashurst LLP en su oficina de Dubái.