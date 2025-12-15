Loguearse, streaming y turismofobia se añaden al diccionario de la RAE

LA NACION

Las palabras microteatro, loguearse y turismofobia y expresiones como foto de familia y juguete roto fueron añadidas al diccionario de la Real Academia Española (RAE), según anunció la institución este lunes.

Esta actualización de la herramienta consultada por millones de hispanohablantes incluye muchas otras novedades, como crudivorismo (consumir productos crudos y sin procesar) y milenial, señaló la RAE en un comunicado.

También renovó acepciones, como la de chapar, para decir que se cierra un establecimiento, o la de eco, para denominar coloquialmente a una ecografía, indicó la RAE.

En esta ocasión, el diccionario en línea incorporó varios términos que tienen que ver con los sistemas informáticos y las redes, como loguearse, gif, streaming y hashtag.

También agregó palabras provenientes de la ciencia, como gravitón, termoquímico, narcoléptico y ovulatorio.

Como las actualizaciones se trabajan con las academias de la lengua latinoamericanas, se incluyeron palabras como morro, usado para referirse a un niño en El Salvador y México, y cubetera, como en Bolivia, Chile y Cuba designan al recipiente con hielo para enfriar las botellas mientras se bebe.

