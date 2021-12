LoL: Wild Rift, Toca Life World, Among Us y Bumble, entre las mejores aplicaciones de la App Store en 2021

Apple ha entregado los premios App Store Awards a las mejores aplicaciones y juegos de su plataforma App Store en este año 2021, en los que ha distinguido a League of Legends: Wild Rift y Toca Life World como los mejores para iPhone, y también ha destacado apps que facilitan la conexión entre personas como Among Us y Bumble.

Los premios App Store Awards han reconocido a las 15 mejores aplicaciones y videojuegos de la plataforma, y en la edición de este año ha querido distinguir a las apps por su calidad, tecnologías innovadoras, diseño creativo o impacto cultural positivo, como ha informado Apple en un comunicado.

"Los desarrolladores que ganaron los premios App Store en 2021 aprovecharon su propio impulso y visión para ofrecer las mejores aplicaciones y juegos del año, fomentando la creatividad y la pasión de millones de usuarios en todo el mundo", ha asegurado el director ejecutivo de Apple, Tim Cook.

Como mejor aplicación para iPhone del año, Apple ha distinguido a Toca Life World, del estudio Toca Boca, diez años después de su debut. Se trata de una aplicación sobre el arte del juego y la autoexpresión para los niños.

Apple también ha elegido al editor de vídeo LumaFusion, de LumaTouch, como la mejor aplicación para tabletas iPad, mientras que Craft, de Luki Labs Limited, fue la mejor para ordenadores Mac con su propia de creatividad y eficiencia.

Por su parte, la 'app' de pronósticos meteorológicos Carrot Weather, de Grailr, ganó en la categoría de 'apps' para Aple Watch, y el servicio de 'streaming' DAZN fue el galardonado entre las 'apps' para Apple TV por su difusión de la cultura deportiva local.

Apple ha seleccionado también dentro de sus galardones a los mejores videojuegos del año para sus dispositivos inteligentes, de los que ha destacado "los increíbles gráficos y las ricas historias entretejidas" para jugadores de todas las edad.

League of Legends: Wild Rift ha sido el videojuego vencedor en la categoría de móviles iPhone, mientras que MARVEL Future Revolution ha sido distinguido en la de tabletas iPad.

Los otros vencedores han sido Myst (para Mac), Space Marshals 3 (Apple TV) y Fantasian, este último elegido como el mejor título del año en la plataforma de juegos en 'streaming' de la compañía, Apple Arcade.

En un apartado adicional, Apple ha reconocido también a las aplicaciones que han ayudado a los usuarios a conectar en el contexto de la pandemia de Covid-19, algo que ha considerado como "la tendencia del año".

Entre estos premiados se encuentran el videojuego multijugador Among Us, de Innersloth; la aplicación de citas Bumble; el 'software' de diseño Canva; EatOkra, para conectar a los usuarios con restaurantes de personas de la comunidad negra; y Peanut, una 'app' de consejos para mujeres desde el embarazo a la menopausia.