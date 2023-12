La guardameta del Atlético de Madrid Lola Gallardo no duda en decir que tiene como un referente al portero esloveno del primer equipo rojiblanco, Jan Oblak, sobre todo porque le ve "muy sobrio" y "no es 'palomitero'", mientras que ella se considera "bastante completa".

"Si tengo que elegir me quedo con Oblak. Ahora hay mucho portero moderno, pero al final nuestro trabajo es parar. El juego de pies cuando sabes aprovecharlo est√° muy bien, pero tienes que usar las manos. Por eso me gusta Oblak, es muy sobrio, no es 'palomitero', se luce menos de lo que podr√≠a, pero las para. Yo me considero bastante completa, pero ojal√° estar alg√ļn d√≠a a ese nivel", confiesa Gallardo en el espacio de 'Un 0-0 con...' de 'Tanqueray 0.0%', patrocinador del club.

El capitana del equipo colchonero recuerda que empez√≥ en el f√ļtbol femenino como "central", pero que "siempre" ha preferido "ser portera". "Nunca me ha gustado mucho correr, aunque el nuevo cuerpo t√©cnico nos est√° haciendo sudar", admite la andaluza, que no esconde ese punto de 'locura' que existe en su posici√≥n. "Creo que s√≠, al final vuelas sobre el campo para caer en el suelo", se√Īala.

"Yo jugaba porque amaba este deporte. Entren√°bamos a las 9 de la noche con lo que hab√≠a. Luego, iban pasando temporadas y poco a poco, ves que puede ser. Pero era imposible pensar cuando era una ni√Īa que podr√≠a dedicarme de forma profesional al f√ļtbol", confiesa Gallardo, que constat√≥ que "fuera del 'Atleti' hace mucho fr√≠o" cuando decidi√≥ irse a Francia a jugar en el poderoso Lyon, aunque no tuvo muchas oportunidades.

Sobre la exigencia de su club, esta es a todos los niveles. "Tenemos multas por llegar tarde, si no ponemos la huella en el sensor de acceso o si no nos quedamos a comer. También hay que venir siempre con ropa adecuada. Somos profesionales y se tiene que notar en todos los aspectos", subraya la portera.

Finalmente, Lola Gallardo no esconde que le gustar√≠a ir a 'Supervivientes'. "Me gusta 'Masterchef', pero no s√© cocinar. En 'Supervivientes' pasas hambre, es verdad, pero hago ayuno intermitente y esa parte no creo que la llevase mal. Lo pasar√≠a peor con las ara√Īas", reconoce.