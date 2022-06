Lola Gallardo: "Si tiene que haber positivos que sea ahora y lleguemos limpias a Inglaterra"

La guardameta de la selecci√≥n espa√Īola Lola Gallardo advirti√≥ este mi√©rcoles que el coronavirus "no avisa", pero que es preferible que los casos positivos que est√°n apareciendo en el combinado nacional sean "ahora" y que "todas" puedan llegar "limpias" a una Eurocopa de Inglaterra para la que est√°n "con much√≠simas ganas".

"Sab√≠amos que pod√≠amos encontrarnos piedras en el camino. El Covid no avisa, hay que tomar medidas para que no pase y si pasa que sea ahora, a dos semanas de la Eurocopa. Tenemos la suerte de que se han recuperado Sandra Pa√Īos y Andrea Pereira, y hay que mandar mucho √°nimo a las compa√Īeras y que se recuperen cuanto antes porque las necesitamos", apunt√≥ Lola Gallardo en rueda de prensa tras conocer el positivo de Marta Cardona, el quinto desde el lunes, aunque Sandra Pa√Īos y Andrea Pereira ya han dado negativo y se pueden reincorporar.

La portera del Atl√©tico de Madrid asegur√≥ que est√°n "tranquilas" pese a estos casos y que siguen "trabajando para llegar en las mejores condiciones a Inglaterra". "Al final, llevamos dos a√Īos de pandemia e intentamos tomar todas las precauciones posibles, pero es algo que no podemos ver. Estamos tranquilas porque se toman las medias que no se tomaban antes y espero que lleguemos todas limpias a Inglaterra", subray√≥.

Por otro lado, Gallardo reconoci√≥ su "suerte" de haber estado ya "en grandes torneos con la selecci√≥n" y aconsej√≥ a las menos veteranos que sigan "trabajando" y "disfrutando de las compa√Īeras y de cada convocatoria". "Tenemos que dar nuestro cien por cien porque hay que estar a un nivel muy alto para venir aqu√≠", recalc√≥.

"Vamos d√≠a a d√≠a, disfrutando de esta concentraci√≥n y en busca de entrar en la lista que no es nada f√°cil. Tenemos que pon√©rselo dif√≠cil a Jorge (Vilda), a ver si podemos estar y a partir de ah√≠, a pensar en Finlandia", a√Īadi√≥ la andaluza.

En este sentido, tambi√©n se aline√≥ con la cautela de cara a las opciones del combinado nacional para la EURO. "Hay selecciones muy potentes como Alemania o Inglaterra que juega en casa, nosotras no hemos ganado ning√ļn torneo importante y s√≥lo tenemos que llegar al partido de Finlandia e intentar ganar los tres puntos para empezar con buen pie", indic√≥.

"El equipo está con muchísimas ganas. Esta semana pasada hizo muchísimo calor y lo notamos, pero veo al equipo poco a poco cuidando esos detalles que hacen que podamos conseguir grandes cosas en la Eurocopa. Tenemos tiempo para arreglar cosas que no se vean bien ante Australia y potenciar las buenas y llegar al 200 por 100 ante Finlandia", subrayó Lola Gallardo.

La guardameta internacional tambi√©n confes√≥ su alegr√≠a por jugar en Huelva el amistoso ante Australia. "Siempre me apetece jugar en Andaluc√≠a y es verdad que tenemos ahora la suerte de ir mucho all√≠ con la selecci√≥n. Estamos deseando jugar contra Australia, ver las sensaciones, el ritmo y enfrentarnos a otras compa√Īeras que no sean las nuestras", manifest√≥.

Finalmente, se refiri√≥ al fichaje de Jennifer Hermoso por el Pachuca. "Ella lo sabe, he hablado muchas veces con ella y si es feliz, yo tambi√©n. No s√© cu√°nto dinero ganar√°, s√≥lo me interesa que est√© bien, que siga a gran nivel y que disfrute del f√ļtbol. Se est√° apostando fuerte fuera por jugadoras espa√Īolas y ellas es de las mejores del mundo", sentenci√≥.