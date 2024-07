Lola Índigo y Hombres G, entre los madrileños más escuchados de Spotify en el extranjero en el primer semestre de 2024

'Te quiero', de Hombres G, o '1000COSAS', el tema a dúo de Lola Índigo con el colombiano Manuel Turizo, son algunos de los temas de artistas madrileños más escuchados de Spotify en el extranjero durante el primer semestre de 2024.

Asimismo, el artista mallorquín Rels B se ha coronado como el "rey" de la exportación musical y ha sido el español más escuchado en el extranjero en la primera mitad de 2024: más del 80% de sus 22 millones de oyentes mensuales proceden de fuera, según ha informado la compañía de música en 'streaming'.

Además, según la lista de las canciones más escuchadas fuera de España durante ese periodo, la mayor parte del consumo de música española centra en Latinoamérica, con la excepción del trapero Morad, natural de Hospitalet de Llobregat, quien predomina en Francia, Italia y Alemania. Precisamente, 'Lo Que Tiene', la colaboración del cantante de 'Sigue', Beny Jr y Rvfv, es una de las canciones más escuchadas de estos meses y despunta en Alemania y en Italia, además de en México y en Perú.

Casi todo el nuevo álbum de Rels B, 'a new star', se encuentra presente en esta lista de canciones más escuchadas en el extranjero , y a 'Un desperdicio' -canción más escuchada-, le sigue 'La vida sin ti', un tema conjunto con Lia Kali, 'caída del cielo <3', 'Detrás del DJ', 'Pretty GIRL', 'a new star (2 0 2 4)', 'Ni 1 complejo' y 'se apaga // me apago'.

En tercer lugar, y antes de Morad, se sitúa la viral 'Jálale alv', de Bb trickz y Kevin AMF. Asimismo, se encuentran canciones de artistas consagrados como David Bisbal, 'Fama de diabla'; Enrique Iglesias, 'Fría'; y Hombres G., 'Te quiero'. Aunque principalmente destacan las canciones urbanas y artistas como Bad Gyal, JC Reyes, Lola Índigo, Saiko, o Quevedo.

Precisamente, el quinto puesto lo logra 'BADGYAL' de Saiko, JC Reyes y Dei V; le sigue 'Double Team' de Anitta y Bad Gyal; 'Desataaa' de Myke Towers y Saiko; '1000COSAS' de Lola Índigo y Manuel Turizo; 'Perdió este culo' de Bad Gyal; o 'Guay' de Ozuna y Bad Gyal.

Finalmente, en los últimos diez puestos del ránking, Spotify ha colocado 'La útlima' del canario Quevedo, 'Bota Niña' de Bad Gyal y Anitta, 'Akureyri' de Aitana y Sebastián Yatra, 'París Como Hakimi' de Morad, 'Mama's boy' de Eladio Carrion y Nach o 'PARADISE' de Danny Avila, Hi-Lo y Oliver Heldens.

Europa Press