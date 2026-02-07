Lollobrigida, inspirada, gana primera medalla de oro de Italia en Juegos de Invierno

Por Pearl Josephine Nazare y Janina Nuno Rios

MILÁN, 7 feb (Reuters) - Francesca Lollobrigida se impuso en la prueba femenina de 3.000 metros de patinaje de velocidad el sábado, dando a Italia su primera medalla de oro en los Juegos de Milán-Cortina y poniendo fin al dominio holandés, marcado por tres títulos olímpicos consecutivos en esta distancia

La noruega Ragne Wiklund y la canadiense Valerie Maltais la acompañaron en el podio en la inauguración del programa de patinaje de velocidad en el Estadio de Patinaje de Velocidad de Milán

Lollobrigida recorrió la pista ovalada para batir el récord olímpico, parando el cronómetro en tres minutos y 54,28 segundos, 2,26 segundos por delante de Wiklund, y asegurando así el primer título olímpico de Italia en patinaje de velocidad femenino

Fue la primera medalla de oro olímpica de la atleta de 35 años, que se suma a la plata en 3.000 m y al bronce en salida en masa que ganó en Pekín en 2022

Compitiendo en sus cuartos Juegos Olímpicos, y haciéndolo el día de su cumpleaños ante un público local entusiasta, Lollobrigida convirtió el peso de las expectativas en combustible

"Esta medalla significa mucho, pero también es una demostración: el hecho de no rendirse, de formar una familia, de ser madre y de volver a competir", afirmó

LOLLOBRIGIDA CELEBRA EMOCIONADA CON SU HIJO

Emparejada en la octava pareja junto a Maltais y saliendo desde la calle exterior, se enfrentó cara a cara con la canadiense antes de adelantarse de forma decisiva

Al darse cuenta de su triunfo, una emocionada Lollobrigida se envolvió en la bandera italiana y corrió a celebrarlo con su hijo de dos años

La italiana, sobrina nieta de la fallecida estrella de cine Gina Lollobrigida y prima del ministro de Agricultura italiano Francesco Lollobrigida, disfrutó del momento mientras el estadio estallaba a su alrededor

"Estar en Italia, saber que mi hijo, mi marido, mi madre, mi padre, mi hermana y todos mis amigos estaban aquí... Me sentí muy feliz", afirmó

"Lo hice por mí misma, pero también por todos aquellos que siempre han creído en mí"

La victoria de la italiana puso fin al formidable legado holandés en los 3.000 m. Los Países Bajos arrasaron en el podio en Pyeongchang 2018, mientras que Irene Schouten ganó el oro en Pekín 2022 antes de retirarse

En Milán, Joy Beune y Marijke Groenewoud volvían a ser consideradas las principales aspirantes holandesas a prolongar ese dominio, al igual que Wiklund, pero Lollobrigida tenía otros planes

Beune terminó cuarta y Groenewoud octava, mientras que la canadiense Isabelle Weidemann, triple medallista en Pekín, fue quinta

Los Países Bajos siguen siendo la potencia de este deporte, con un récord de 48 medallas de oro olímpicas, muy por delante de Estados Unidos (30) y Noruega (28). La victoria de Lollobrigida fue la tercera medalla de oro olímpica de Italia en patinaje de velocidad

(Reportaje de Pearl Josephine Nazare en Milán; edición de Ed Osmond y Ken Ferris. Editado en español por Natalia Ramos)