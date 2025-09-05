London City ficha a la francesa Grace Geyoro por cifra récord en fútbol femenino

La centrocampista francesa Grace Geyoro, del Paris Saint-Germain, firmó un contrato con el London City Lionesses inglés por un monto récord para el fútbol femenino de 1,65 millones de euros, informó a la AFP una fuente cercana a las negociaciones.

La jugadora gala, de 28 años, firmó un contrato de cuatro años, indicó la fuente, precisando que ambos clubes llegaron a un acuerdo este jueves.

En enero pasado, la defensora estadounidense Naomi Girma se unió al Chelsea tras un traspaso estimado en más de un millón de euros, según la prensa, lo que constituía un nuevo récord para el fútbol femenino.

Tras haber vivido una última temporada complicada con el PSG, con el que tenía contrato hasta 2028, Geyoro tomó la decisión de trasladarse al club inglés de la empresaria estadounidense Michele Kang.

Contactado por la AFP, el PSG no respondió de inmediato a un pedido de comentarios sobre una nueva salida de un pilar de su equipo, después de la reciente partida de la atacante Marie-Antoinette Katoto al Olympique Lyonnais de Francia.

Capitana durante varios años y jugadora emblemática del PSG, adonde llegó con los equipos juveniles en 2012 a los 15 años, Geyoro perdió el brazalete la temporada pasada con la llegada del técnico Fabrice Abriel.

La internacional francesa mantuvo relaciones tensas con el entrenador durante toda la temporada hasta el punto de ser apartada del grupo en varias ocasiones.

Eligió el campeonato inglés en plena expansión, como otras jugadoras francesas de las parisinas: la delantera Sandy Baltimore y la mediocampista Oriane Jean-François, que firmaron el verano pasado con el Chelsea.

La mediocampista se encontrará en el London City Lionesses con Jocelyn Precheur, su exentrenador en el PSG (2023-2024), quien logró el ascenso del club londinense a la Women's Super League (WSL), la primera división inglesa.

La empresaria Michele Kang, también presidenta del Olympique Lyonnais, ha invertido este verano en fortalecer la plantilla del cuadro recién ascendido, incluidas las experimentadas Nikita Parris y Danielle van de Donk.

