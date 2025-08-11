Londres: apoyamos a Trump, pero nunca confiamos en Putin

Sin embargo, añadió que Londres cree que Putin "nunca debe ser confiable".

El portavoz reiteró que el Reino Unido "obviamente seguirá apoyando a Ucrania" y colaborará con sus aliados en la llamada "coalición de los dispuestos" para intentar imponer un alto el fuego inmediato a Moscú y brindar "garantías de seguridad" a Kiev.

"No tenemos intención de dejar nada en manos de la confianza", continuó el portavoz de Starmer, respondiendo a preguntas sobre la cumbre de Alaska y el conflicto ruso-ucraniano en la rueda de prensa de ese día en Downing Street.

"Queremos asegurarnos de que estamos preparados para lograr un alto el fuego. La coalición de los dispuestos se forma para establecer las garantías de seguridad" que Ucrania necesita. Es necesario, insistió el funcionario del gobierno británico, "aprender de las lecciones del pasado, cuando no logramos proporcionar garantías de seguridad sólidas que permitieran al presidente Putin rearmarse y avanzar", acotó.

Finalmente, el portavoz reiteró que Londres cree que no se puede alcanzar un acuerdo de paz sin la participación de Kiev y que "corresponde exclusivamente a Ucrania determinar las futuras fronteras" de su territorio soberano. (ANSA).