Londres, favorita para albergar la Finalissima entre España y Argentina en medio de dudas sobre Doha

Por Fernando Kallas

MADRID, 3 mar (Reuters) - Los responsables del fútbol europeo y sudamericano celebrarán una reunión antes del jueves para decidir si la "Finalissima" entre las selecciones de Argentina y España se jugará este mes y dónde, con Londres como principal candidata tras las dudas sobre Doha, informaron el martes varias fuentes a Reuters.

El partido entre la campeona de Europa, España, y la ganadora de la Copa América, Argentina, estaba previsto para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha.

Sin embargo, cada vez es menos probable que Qatar acoja el encuentro después de que la Federación Qatarí de Fútbol suspendiera indefinidamente los torneos tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los misiles de represalia lanzados contra la península arábiga.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha estado presionando para que se llegue a una solución rápida, consciente de que el parón internacional de marzo se considera una preparación vital de cara al Mundial que se celebrará en Norteamérica entre junio y julio.

El estadio de Wembley fue sede de la edición en 2022, cuando Argentina venció a Italia, pero está previsto que acoja el partido entre Inglaterra y Uruguay el 27 de marzo.

Sin embargo, Londres cuenta con otros estadios capaces de albergar el evento, lo que convierte a la capital inglesa en la alternativa más probable en caso de que se descarte Doha, dijeron fuentes.

Aunque España está deseando enfrentarse a Argentina y a jugadores de renombre como Lionel Messi, fuentes consultadas por Reuters afirmaron que la federación había dejado claro que su prioridad es no desperdiciar la última ventana de partidos internacionales antes del Mundial y que ya está barajando rivales alternativos.

Dado que España también se enfrentará a Egipto tres días después, cualquier cambio requeriría el acuerdo entre la RFEF y la UEFA, la Conmebol, la FIFA y la Asociación del Fútbol Argentino.

Un portavoz de la Conmebol dijo a Reuters que en los últimos días se habían celebrado varias reuniones entre las partes, pero no confirmó la fecha límite del jueves ni Londres como sede preferida.

Madrid fue inicialmente propuesta por la RFEF, pero rechazada por la AFA, que prefería una sede neutral en lugar de darle a España la ventaja de jugar en casa.

Marruecos se ofreció a organizar el partido, pero la RFEF no está dispuesta a apoyar a sus vecinos debido a las tensiones entre bastidores por la Copa del Mundo de 2030, que coorganizarán España, Marruecos y Portugal. Tanto España como Marruecos están haciendo campaña para organizar la final.

También se barajó Miami, donde reside Messi, jugador del Inter Miami, pero el Hard Rock Stadium acogerá el torneo de tenis Miami Open en esas mismas fechas.

(Reporte de Fernando Kallas. Editado en español por Javier Leira)