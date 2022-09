Londres: Rusia podría aumentar ataques a civiles en Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — Proyectiles rusos cayeron sobre ciudades y pueblos en muchos lugares de Ucrania durante la noche, según dijeron las autoridades el domingo, y el Ministerio británico de Defensa advirtió que probablemente Rusia aumentaría sus ataques a objetivos civiles ante sus derrotas en el campo de batalla.

“En los últimos siete días, Rusia ha aumentado sus ataques a infraestructura civil incluso en lugares donde probablemente no obtiene un efecto militar inmediato”, indicó el Ministerio en un comunicado difundido en internet. “Mientras sufre reveses en el frente, Rusia probablemente ha aumentado los lugares que está dispuesta a atacar en un intento de socavar directamente la moral del pueblo y el gobierno ucraniano”.

Los proyectiles golpearon durante la noche un hospital en la ciudad de Mykolaiv, un importante puerto del Mar Negro, según dijo el gobernador regional Vitaliy Kim. Dos personas resultaron heridas en ataques en otros puntos de la región, añadió.

Tres personas resultaron heridas por los ataques nocturnos sobre la ciudad de Nikopol, situada al otro lado del río desde la central nuclear más grande de Europa, indicó el gobernador regional, Valentyn Reznichenko.

La Central Nuclear de Zaporiyia, de seis reactores, fue capturada por fuerzas rusas en marzo pero está operada por ingenieros ucranianos. Su último reactor se desconectó el domingo pasado tras varios fallos energéticos debidos a los ataques, que ponían en peligro los cruciales sistemas de seguridad.

En la región de Járkiv, donde una contraofensiva ucraniana forzó una enorme retirada rusa de buena parte de la provincia, tres personas murieron en ataques de cohete durante la última jornada, incluida una niña de 11 años, según el gobernador regional, Oleh Syniehubov.

Cinco personas murieron en el último día en ataques rusos en la región de Donetsk, una de las dos zonas que Rusia reconoce como estados soberanos, según el gobernador ucraniano Pavlo Kyrylenko.

Las fuerzas separatistas que controlan buena parte de Donestk afirmaron el domingo que un prisionero murió y cuatro resultaron heridos en un ataque ucraniano contra una colonia de presos de guerra en Olenivka.

Se ha reportado la muerte de más de 50 prisioneros de guerra en un ataque en julio contra la prisión de Olenivka, del que las autoridades rusas y ucranianas se acusan mutuamente.

Las fuerzas rusas en Donetsk siguen realizando “operaciones sin sentido en pueblos en lugar de reforzar el frente", según el Institute for the Study of War, un centro de estudios con sede en Washington.