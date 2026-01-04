Londres urge a "respetar el derecho internacional" tras ataque de EEUU en Venezuela

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó este sábado que todos los países deberían "respetar el derecho internacional", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la captura de su par venezolano Nicolás Maduro en un "ataque a gran escala".

"Quiero establecer primero los hechos, quiero hablar con el presidente Trump, quiero hablar con los aliados", declaró el dirigente británico en unas breves declaraciones emitidas por la televisión local después del ataque estadounidense.

"Puedo afirmar con total claridad que no hemos participado en ello. Y, como saben, siempre digo y creo que todos debemos respetar el derecho internacional", añadió.

Horas después, en un comunicado, señaló que el Reino Unido "no derramará lágrimas" por el fin del gobierno de Maduro en Venezuela.

"El Reino Unido apoya desde hace tiempo una transición de poder en Venezuela. Consideramos a Maduro como un presidente ilegítimo y no derramaremos lágrimas por el fin de su régimen", declaró.