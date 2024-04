Long Tale Games relanza Life is Feudal: MMO en Steam con un evento significativo, la campaña de restauración del equilibrio

KUALA LUMPUR, Malasia--(BUSINESS WIRE)--abr. 18, 2024--

Long Tale Games (LTG) anuncia el relanzamiento en Steam de Life is Feudal: MMO. Para demostrar su agradecimiento a la comunidad del juego, el editor lanza un evento especial dirigido a los jugadores originales del juego, la campaña de restauración del equilibrio. Los jugadores que hayan realizado alguna compra durante la serie anterior de Life is Feudal: MMO recibirán monedas LiF especiales que podrán canjear por una suscripción al juego.

Desde su relanzamiento en junio de 2023, Life is Feudal: MMO se ha convertido en un modelo por suscripción, eliminando todas las funciones de pago para ganar. Este cambio garantiza la igualdad de condiciones para todos los jugadores, fomentando la equidad, ya que el éxito en el juego depende ahora totalmente de la habilidad y del esfuerzo del jugador, creando un entorno más atractivo. Hasta ahora, el juego sólo se distribuía a través de la plataforma de juego personal del editor ( LTG.com ). Sin embargo, con este lanzamiento, amplía su presencia a otras tiendas, empezando por Steam.

Evgenii Romin, director editorial de Long Tale Games, expresó su entusiasmo por el próximo relanzamiento y la campaña que lo acompaña: "Estamos muy emocionados de presentar 'Life is Feudal: MMO' a un público más amplio a través de Steam. Además, estamos ansiosos por agradecer a nuestra comunidad a través de la campaña de restauración del equilibrio. Este esfuerzo demuestra nuestro aprecio por el apoyo de nuestros jugadores y refleja nuestra dedicación para garantizar una experiencia de juego justa y gratificante."

Life is Feudal: MMO se ha refinado significativamente a través de un firme desarrollo, un reequilibrio específico y la eliminación de errores, manteniendo al mismo tiempo un fuerte vínculo con su comunidad, con un guiño especial a las contribuciones de los modders. El juego ha experimentado un renacimiento con más de 150 actualizaciones de su contenido, que incluyen nuevos objetos, edificios, profesiones y mecánicas de juego, junto con la introducción de funciones muy esperadas, como el chat de voz dentro del juego, sistemas anti-trampas y contenido adicional. Estos avances y eventos cautivadores, como la competencia King of the Hill, han enriquecido profundamente la experiencia de juego. Gracias a los jugadores y a la comunidad de MMO por su dedicación a nuestro simulador medieval favorito de la vida real.

De cara al futuro, la hoja de ruta de Life is Feudal: MMO incluye importantes actualizaciones inspiradas en los comentarios de la comunidad, como un nuevo mapa y muchas mejoras del juego previstas para mediados de 2024. Esta estrategia subraya el compromiso de LTG de desarrollar Life is Feudal: MMO en estrecha colaboración con la comunidad.

¿Qué es Life is Feudal: MMO?

Life is Feudal: MMO es un MMORPG sandbox ambientado en un descarnado mundo medieval llamado Abella. Los jugadores se encuentran en este nuevo y extraño mundo sin recuerdos de su pasado y deben aprender rápidamente los principios básicos de la supervivencia, desde la caza y la recolección, hasta la búsqueda de aliados que los apoyen cuando lo necesiten. A medida que avanza su viaje, los jugadores podrán aprender nuevas habilidades que les permitirán fabricar intrincadas armas, construir edificios e incluso fundar ciudades, castillos y poderosas fortalezas.

El juego ofrece infinitas oportunidades de exploración y conquista, sea cual sea el camino que emprendan, ya sea que los jugadores decidan unirse en concejos y emprender guerras de conquista épicas o si prefieren dominar el arte de la supervivencia en solitario.

Acerca de Long Tale Games

Long Tale Games (LTG) es un editor multiverso que se ha propuesto revitalizar juegos legendarios con energía renovada y emplear técnicas innovadoras de monetización y captación de usuarios. Con una cartera diversa que incluye desde juegos clásicos hasta web3, LTG aprovecha la experiencia de la industria para canalizar, modificar, seguir desarrollando y apoyar la comercialización de joyas ocultas y clásicos, garantizando que cada proyecto reciba un enfoque a medida. En esencia, LTG está formada por veteranos del sector que creen en una estrategia impulsada por la comunidad, involucrando a los jugadores en el proceso de desarrollo para infundir nueva vida a cada juego, demostrando su dedicación a revivir títulos queridos y fomentando el crecimiento de nuevas empresas en el mundo de los videojuegos.

Para más información, visite corp.ltg.com

El modelo de monetización: suscripción mensual de $14,99, con una prueba gratuita de 7 días para los nuevos usuarios y de 30 días para los propietarios del Life is Feudal: MMO original en Steam.

