Look 'Top Gun' de Macron da un fuerte impulso a las acciones de la fabricante de gafas

PARÍS, 22 ene (Reuters) - Las gafas de sol de aviador de Emmanuel Macron hicieron subir las acciones de su fabricante, iVision Tech, casi un 28% el jueves, después de que el look del presidente francés durante su discurso en el Foro Económico Mundial anual de Davos se hiciera viral en internet.

El grupo, propietario de la marca francesa de gafas de alta gama Henry Jullien, dijo el miércoles que el modelo que llevaba Macron era su Pacific S 01, con un precio de 659 euros (US$770) en su página web.

El CEO de iVision Tech, Stefano Fulchir, declaró a Reuters que "sin duda ha creado un efecto sorpresa en las acciones".

El repunte de las acciones ha añadido unos 3,5 millones de euros (US$4,1 millones) a la capitalización bursátil de la empresa italiana.

Los memes, comentarios y especulaciones sobre la aparición de Macron se dispararon en las redes sociales, con omnipresentes referencias a la película de 1986 Top Gun, protagonizada por Tom Cruise. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció al respecto.

La oficina de Macron dijo que la elección de llevar gafas de sol durante su discurso, que tuvo lugar en el interior, fue para proteger sus ojos debido a la rotura de un vaso sanguíneo. No confirmó la marca de las gafas.

Sin embargo, Fulchir dijo que podía reconocer claramente las gafas Henry Jullien, que dijo haber enviado a Macron en 2024.

Las acciones de la empresa, que cotizan en Milán, subieron casi un 6% el miércoles, antes de que se suspendiera automáticamente su cotización durante la mayor parte del día.

El jueves reanudaron brevemente su cotización en torno a las 11:15 GMT antes de ser interrumpidas de nuevo, y se encaminaban a su mayor alza en un día jamás registrada.

