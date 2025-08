Lookman pidió ser transferido

“Aunque ahora llegó una oferta que se ajusta a lo que creía que habíamos acordado, lamentablemente el club rechaza esta oportunidad por razones que no entiendo”, escribió Lookman en su cuenta de Instagram.

“Por esta razón, y tras meses de promesas incumplidas y de ser tratado injustamente, tanto como persona como futbolista, siento, con pesar, que no me queda más remedio que aclarar lo que considero correcto, y creo que ya es suficiente. Puedo confirmar que presenté oficialmente una solicitud de transferencia”, agregó el delantero de 27 años.

Lookman, ganador del Balón de Oro africano en 2024, marcó los goles con los que Atalanta venció al Bayer Leverkusen en la final de la edición 2023-24 de la Europa League, que representó el primer título internacional histórico del club bergamasco.

“Varios clubes me contactaron en el pasado y siempre fui fiel.

Los dueños coincidieron en que era el momento oportuno y, si recibían una oferta adecuada, me permitirían irme”, refirió Lookman, quien sumó 52 goles y 25 asistencias en los 118 partidos que jugó para Atalanta.

“Espero que podamos colaborar con el club para encontrar una solución amistosa para todas las partes lo antes posible.

Lamento profundamente que hayamos llegado a esta situación”, agrega Lookman en su mensaje en inglés dirigido directamente a la afición.

“Aunque he pasado por momentos extremadamente difíciles, muchos de los cuales he decidido mantener en privado, siempre he puesto al club, a la afición y al equipo en primer lugar y nunca quise que llegara a esto, pero ahora siento que no hay mucha esperanza”, subrayó.

“Espero que entiendan lo difícil que es la situación. Se trata simplemente de luchar por lo que creo que es correcto. El apoyo que me han brindado ha sido increíble y el vínculo que hemos creado juntos es especial”, destacó Lookam.

“Lo di todo. No sólo como jugador, sino también como persona”, completó el delantero nigeriano, arribado en 2022 del Leicester en 12 millones de euros y el pasado viernes 1 eliminó de su perfil de Instagram toda referencia al Atalanta y a su etapa en el club bergamasco.

Sin embargo, la afición del Atalanta colocó un cartel frente al centro deportivo de Zingonia para manifestar su descontento con la decisión de Lookman de querer abandonar el club.

“¡Basta! Agentes indignos y jugadores desagradecidos, respeten a la afición y a quienes los han apoyado”, se lee en el cartel escrito con letras rojas y que sólo cuenta con la firma "tifosi" en negro y azul, los colores del Atalanta.

El cartel también exhibe el lema "Por siempre Atalanta hasta el final", uno de los reconocidos grupos de aficionados del club bergamasco.

Lookman se recupera de una distensión en la pantorrilla izquierda y en la víspera se entrenó justamente en el centro deportivo de Zingonia, mientras que el resto del plantel se encontraba afuera para el amistoso en Leipzig. (ANSA).