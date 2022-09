Lopetegui: "Debemos rayar la perfección ante el rival que mejor se ha reforzado"

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha señalado que el equipo debe "rayar la perfección" si quiere sacar algo positivo este sábado ante el FC Barcelona, "el rival que más y mejor se ha reforzado" en este mercado de fichajes, y ha asegurado que el belga Adnan Januzaj está "no está en la mejor condición" y que es difícil que el neerlandés Karim Rekik llegue listo al partido.

"Estamos preparados para jugar un partido precioso, bonito, muy exigente contra el rival que más y mejor se ha reforzado a nivel mundial, con jugadores de máxima calidad y muchos que se han unido a una plantilla ya muy buena y un entrenador que es perfecto para la filosofía que ellos buscan potenciar. A partir de ahí, lo más importante no es el rival, sino lo que nosotros queramos y podamos hacer y hagamos", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que sus futbolistas tienen "la ilusión y la ambición de conseguir los tres puntos". "Ante equipos como este tienes que rayar la perfección a todos los niveles; futbolísticamente no te vale con hacer un buen partido, tienes que hacer un gran partido, y ese es el objetivo. Estamos convencido de que la gente nos va a ayudar y nos va a dar esa energía extra en los momentos complicados que van a existir. La gente seguro que nos va a dar ese soplo de aire fresco que vamos a necesitar", indicó.

Además, el técnico vasco insistió en que deben incrementar la concentración en las segundas partes. "Es cierto que hemos hecho dos buenas primeras partes y las segundas no han sido igual por diferentes detalles. Tenemos que mejorar y hacer las cosas bien no solo por un rato. Debemos ser consistentes; ha habido muchos cambios, hay que consolidar el equipo ante las distintas circunstancias del mercado y debemos acortar los tiempos, porque ya estamos compitiendo", apuntó. "La clave es fijarnos en nosotros", añadió.

Sobre las llegadas del delantero danés Kasper Dolberg y del centrocampista belga Adnan Januzaj, afirmó que tratarán de potenciarlas "lo antes posible". Llegan en diferentes contextos. Dolberg fue operado del hombro en junio y los primeros entrenamientos con oposición fueron hoy, aunque viene en una buena carga física de trabajo sin contacto, vamos a intentar que su adaptación sea lo más rápida posible", analizó.

"Januzaj está bastante más lejos, no ha hecho pretemporada y trataremos de acortar los plazos lo antes posible, porque los jugadores que no tienen ese ritmo tienen esa carencia. Hay que acortar los plazos. Es un chico que no está en la mejor condición, pero tenemos que tratar incorporarlos a los dos al puzle lo antes posible", advirtió.

Tampoco cree que el neerlandés Karim Rekik pueda estar disponible para el partido ante los azulgranas. "Karim tuvo un problema en Almería y no creemos que vaya a llegar. Vamos a esperar a mañana pero creo que va estar muy justo, muy justo", finalizó.